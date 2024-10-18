TDV\'den Yetimlere Destek Projesi

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) yetimlerin barınma, eğitim ve temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yürüttüğü "Unutursan Yetim Kalır" projesi kapsamında yurt içi ve yurt dışında binlerce yetime sahip çıkıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı, yetimlere yönelik 2021 yılında başlattığı kampanya ile yurt içinde 7 bin 804 yetime doğrudan destek sağlıyor. TDV Genel Merkezi tarafından 20 ilde 606 yetime yardım yapılırken, illerdeki şubeler aracılığıyla 7 bin 198 yetime ulaşılıyor. Hayırseverlerin destekleriyle proje kapsamında yetimlerin barınma, eğitim, kıyafet ve gıda ihtiyaçları karşılanıyor.

Yurt dışı yetim destekleri

Vakfın yetim himayesi sadece Türkiye ile sınırlı kalmıyor. 2024 yılı itibarıyla 12 ülkede toplam 1096 yetime düzenli destek veriliyor. Bu ülkeler arasında Afganistan, Suriye, Yemen, Lübnan ve Bangladeş gibi pek çok ülke yer alıyor. Ayrıca Somali, Tanzanya ve Afganistan'da yetimlerin eğitim ve barınma ihtiyaçları karşılanıyor.

Yetimler sahipsiz bırakılmıyor

TDV, yetim çocukların güvenli ve sağlıklı ortamlarda büyüyebilmeleri için yetimhane inşa ve destek projelerini de sürdürüyor. Afganistan, Tanzanya ve Zimbabve'de yürütülen bu projelerle yüzlerce yetim çocuk barınma, eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanıyor.

Sosyal gelişimleri destekleniyor

TDV, yetimlere sadece maddi destek sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda onların sosyal ve manevi gelişimlerini de destekliyor. Vakıf yetimler için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Ramazan ayı boyunca "Evimin Süsü Ramazan" projesiyle yetimlere hediye paketleri dağıtılıyor. Ayrıca Kurban Bayramı'nda ev ziyaretleri yapılarak yetimlere bayram sevinci yaşatılıyor.

Kırtasiye desteği verildi

Vakıf, yeni eğitim öğretim yılı kapsamında yetimlere kırtasiye desteği verdi. Deprem bölgesi başta olmak üzere yurt içinde 2 bin yetime; Afganistan, Kamerun, Yemen, Somali ve Lübnan'da ise 2 bin 800 yetime çanta ve kırtasiye malzemesi desteği sunuldu. - ANKARA