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TDV Yarıyıl Kampları Başladı

TDV Yarıyıl Kampları Başladı

TDV, 12 ilde 1774 öğrenciye mesleki ve kişisel gelişim için yarıyıl kampı düzenliyor.

29.01.2025 16:40
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Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) 12 ilde 21 farklı merkezinde bin 774 öğrenci, yarıyıl kampına katıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından, vakfın burs desteği sağladığı öğrencilerin mesleki, kişisel ve akademik gelişimlerine katkıda bulunmak için düzenlenen 2025 Yarıyıl Kampları başladı. Her yıl ara tatil döneminde düzenlenen yarıyıl kampları bu sene Türkiye'nin farklı şehirlerinde eğitim gören bin 774 öğrencinin katılımıyla Bursa, Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Şanlıurfa, Sivas, Adana ve Kastamonu başta olmak üzere 12 ilde 21 farklı merkezde gerçekleştiriliyor.

Yarıyıl kamplarında yurt dışından gelerek ülkemizde eğitim gören öğrenciler ile yurt içindeki öğrenciler bir araya gelme imkanı buluyor. Vakıf burslusu öğrencilerin katılımıyla 18 Ocak'ta başlayan 3 farklı temalı eğitim kampları 16 Şubat'a kadar devam edecek. Eğitimler yüz yüze ve çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

2025 Yarıyıl Kamplarına İlahiyat Akademi, İlahiyat Akademi Destek, Özel Destek Akademi, Özel Destek Başarı, Uluslararası İlahiyat, Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi kapsamındaki bin 774 Türkiye Diyanet Vakfı burslusu öğrenci katılım sağlıyor.

Vakfın burs desteği sağladığı öğrencilere yönelik düzenlediği Yarıyıl Kamplarında, öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunmak, akademik ortamlarını desteklemek, sanatsal ve kültürel birikimlerini artırmak amaçlanıyor.

Burslu lise ve üniversite öğrencilerinin katıldığı kamplarda, alanında uzman eğitimciler tarafından çeşitli eğitimler, konferanslar, söyleşiler, atölye çalışmaları, geleneksel el sanatları etkinlikleri de gerçekleştiriliyor.

Her alanda eğitimi önceleyen Türkiye Diyanet Vakfı, gençlerin nitelikli bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak amacıyla sağladığı burs imkanlarıyla öğrencilerin hem akademik başarılarına destek oluyor hem de onların sosyal, kültürel ve manevi gelişimlerine katkı sağlıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TDV Yarıyıl Kampları Başladı - Son Dakika

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