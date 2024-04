Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı 23 Nisan\'ı Kutladı

Yerel

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Candan Yüceer'in mesajı şöyle:

"Canım Tekirdağ'ımda yaşayan kıymetli hemşehrilerim ve sevgili çocuklar;

Sizleri en büyük bayramımızı kutlamanın neşesi ve gururuyla selamlıyorum...

Özgür bir ülke oluşumuzu bundan 104 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşuna borçluyuz. Çünkü, yalnızca hakimiyetin millette olduğu toplumlar tam bağımsızlık ilkesiyle hareket edebilir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu gerçeği görmüş ve Kurtuluş Savaşı gibi yedi düvele karşı girişilen büyük bir mücadelenin çetin koşullarında bile ulusal egemenlik kavramını her şeyin üstünde görerek, yapılacak olan her işi Meclis iradesine dayandırmıştır.

Yüzüncü yılında bir yıldız gibi parlayan Cumhuriyet'imizi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'mize; ulusal egemenliğimizi çocuklarımıza armağan olarak adadığımız Meclisi'imizin açılışını ise büyük önder Atatürk'e borçluyuz. Bu gerçeği, soluduğumuz her nefeste hatırlamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden bizlerin de Atatürk'ün izinden yürüyerek daha çok okumamız, daha çok araştırmamız ve hayatı daha iyi anlamamız gerektiği kanaatindeyim.

Canımdan çok sevdiğim sevgili çocuklar ve evlatlarımızın geleceği için canını dişine takan kıymetli aileler, bu noktada sizler geleceğimizin en büyük teminatı olacaksınız. Bu yüzden en büyük yatırımlarımızı da insan odaklı projeler üzerinden şekillendireceğimizi bilmenizi isterim.

Emin olun ki, küçücük bir kitap veya ufacık bir oyuncak bile bir çocuğun tüm hayatını değiştirecek yepyeni bir dünyanın kapılarını aralayabilir. İşte bu yüzden çocuklar için tüm kapıların ardına dek açık olduğu bir anlayışla ve aşkla çalışıyoruz.

Öteden beri sürdürdüğümüz "Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek" şiarımızı bir adım daha öteye taşıyarak hareket edeceğimizin müjdesini şimdiden vermek isterim.

Büyüyünce herhangi bir meslek sahibi olarak hayatlarını kazanacak çocuklarımızı kültürle, sanatla ve sporla yoğurarak ömürlerini mutlu ve donanımlı bireyler olarak sürdürmelerini sağlamak Tekirdağ için önümüze koyduğumuz en büyük hedeftir. Bu kapsamda hayata geçirme sözü verdiğimiz kreşlerimiz, yalnızca çocuklarımızı güvenle teslim ettiğimiz yuvalar olmakla kalmayacak. Bizim kreşlerimizdeki evlatlarımızdan yarının sanatçıları, sporcuları ve bilim insanları yetişecek. Yarının büyükleri, hayatlarını kazandıkları mesleklerinin yanına çocuk yaşta edindikleri becerilerini de ekleyerek dolu dolu bir yaşama sahip olacaklar. Şimdiden tüm çocuklarımızla ne kadar gurur duysak azdır.

Her anne, her baba çocuğunun kendisinden daha iyi şartlarda bir yaşam sürmesini arzu eder. Bizim sunduğumuz destekler, hepimizin gururu olan yavrularımızın bizleri kat be kat aşacak yarınlara sahip olmasını sağlayacak.

Bu bağlamda emin olun ki çocuklarımız bizlerin yaşına geldiğinde "İyi ki Tekirdağ'da büyüdüm" diyecek. Belediye başkanınız olarak, sizlere bütün çocuklarımızın aklın ve bilimin aydınlığıyla büyüyeceği bir Tekirdağ vizyonuyla hareket edeceğimizin sözünü veriyorum.

Tekirdağ'ın ilk kadın belediye başkanı olarak, her şeyden önce bir anne hissiyatıyla tüm çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Taşımaktan sonsuza dek onur duyacağım önceki dönem milletvekili kimliğimle Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açılışını ve ulusal egemenliğimizi yürekten kutluyorum.

Ulusal egemenliğimizi bayram olarak adadığımız çocuklarımız mutlu, umutlu ve çok yaşasın...

Yaşasın Atatürk'ün adını övünçle dillendiren her insan; yaşasın 23 Nisan!"