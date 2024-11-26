Temizlenmeyen Bacalar Yangın ve Zehirlenme Riskini Artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Temizlenmeyen Bacalar Yangın ve Zehirlenme Riskini Artırıyor

Geniş Video İzle

Manisa'da artan soba ve doğalgaz kullanımı, karbonmonoksit zehirlenmesi ve baca yangınları risklerini artırıyor. İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, baca temizliğinin hayati önem taşıdığına dikkat çekti ve vatandaşlara bu konuda çeşitli uyarılarda bulundu.

26.11.2024 10:57  Güncelleme: 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Temizlenmeyen bacalar yangınlara ve zehirlenmelere neden oluyor

Manisa İtfaiyesi soba ve doğalgaz kullanırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı

MANİSA - Havaların soğumasıyla beraber soba ve doğalgaz kullanımı arttı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, bu süreçte kombi bakımı ve baca temizliğinin hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Vatandaşları karbonmonoksit zehirlenmesi tehlikesine karşı da uyaran İnal, "2024 yılında, şu ana kadar 92 adet baca yangınına müdahalede bulunduk. Temizlenmeyen bacalar hem zehirlenmelere hem de yangınlara neden oluyor." dedi.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte artan soba ve doğalgaz kullanımı, karbonmonoksit zehirlenmesi riskini de beraberinde getirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, vatandaşları bu konuda uyardı. Özellikle baca temizliğinin önemini vurgulayan İnal, temizlenmeyen bacaların hem zehirlenmelere hem de yangınlara neden olabileceğini belirtti. Başkan İnal, alınacak basit önlemlerle can ve mal kayıplarının önlenebileceğini söyledi.

"Baca temizliğini mutlaka yaptırın"

Bacaların içerisinde oluşan yağ atıkları, ziftler ve kurumlaşmaların ateşle birlikte alev aldığını ve baca yangınlarını meydana getirdiğini söyleyen İnal, "İhmal edilen bu tabakalar, baca içerisinde bir petrol ürünü gibi tehlike oluşturmaktadır. Tutuşma sonucu baca kanalı boyunca uzayan alev çatının da tamamen yanmasına sebep olur" dedi.

"Bu yıl, şu ana kadar 92 baca yangını yaşandı"

2023 yılında 128 baca yangınının meydana geldiğini dile getiren Başkan İnal; "Bu yangınlar temizlenmeyen bacalardan kaynaklanıyor. 2024 yılında ise şu ana kadar 92 adet baca yangınına müdahalede bulunduk." diye konuştu.

Yangın güvenliğine de dikkat çekildi

Manisa'da, özellikle eski yapıların yoğun olduğu mahallelerde yaşayan vatandaşlar, yangın güvenliği konusunda uyarıldı. İtfaiye ekiplerinin yangınlara müdahale edebilmesi için dar sokaklara gelişigüzel araç park edilmemesi gerektiğini söyleyen Başkan İnal, iş yeri ve evlerde yangın söndürme cihazı bulundurulması tavsiyesinde bulundu. Yapılan açıklamada, ayrıca yüksek katlı binalardaki yangın merdivenlerinin çıkış kapılarına engel olacak atıl eşyaların da kaldırılması gerektiği belirtildi.

"Doğalgaz havalandırmaları asla kapatılmamalı"

Doğalgaz kullanımında da dikkat edilmesi gereken hususları aktaran İtfaiye Dairesi Başkanı İnal, şu bilgileri paylaştı: "Doğalgaz kombi cihazlarının yılda en az bir kez bakımları yapılmalıdır. Cihaz bacalarına kesinlikle aspiratör bacası bağlatılmamalıdır. Cihazlara algılama sensörleri taktırılmalı, çalışır durumda olduğu kontrol ettirilmelidir. Cama takılan havalandırma menfezleri (ventilasyon) kesinlikle kapatılmamalıdır. Cihazın bulunduğu yerin kapısı, çalışırken kapalı tutulmalı ve bacalara şapka taktırılmalıdır. Evde gaz kaçağı hissedildiğinde paniğe kapılmadan ortam dışına çıkılmalı. 24 saat hizmet veren 112 ve 187 aranarak, yetkili ekip gelene kadar doğalgaz vanaları kapatılmalı. Mümkünse pencereler açık tutulmalı. Patlama ve yanma ihtimali göz önünde bulundurularak elektrik sigortaları kapatılmalı. Gaz kaçağının olduğu ortamda telefon kullanılmamalıdır."

İnal: "Bunlara dikkat edin!"

İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal; dikkat edilmesi gereken diğer hususları da şu şekilde sıralandı: "Sıvasız, hatalı inşa edilmiş bacalar kullanılmamalıdır. Kazan bacaları müstakil olarak kullanılmalı ve başka bir ısıtma aracı bacası bağlanmasına izin verilmemeli. Sobadan sıçrayabilecek kıvılcım tehlikesine karşı önlem alınmalı. Tüp gazlarınızı, doğalgaz yakılan ocak ve sobalarınızı sızıntılara karşı sık sık kontrol edin. Mutlaka TSE belgeli sobalar kullanılmalıdır. Sobalar, duvardan yani bacadan en az 1 metre, en fazla 1,5 metre uzağa kurulmalıdır. Odun, tahta ve benzeri tutuşturucu malzemeler kömürün üstünde olacak şekilde soba yakılmalı. Soba borusu baca içine 10 santimetreden fazla sokulmamalı. Soba kurarken ikiden fazla dirsek kullanılmamalı. Soba bacaları, çatıdan en az bir metre yükseklikte olacak şekilde ayarlanmalı. Soba bacalarını temizletin ve tıkalı olup olmadığı mutlaka kontrol edin. Sobalara çok fazla kömür atmamaya dikkat edin. Odun ve kömürün dışında naylon, plastik, paçavra vs. yakmayın. Yatmadan önce kömürlü sobaların arka kısmındaki kelebeği kapatmayın ve yatmadan önce mutlaka söndürün.

Temizlenmeyen Bacalar Yangın ve Zehirlenme Riskini Artırıyor
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zehirlenme, Güvenlik, İtfaiye, Sağlık, Manisa, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Temizlenmeyen Bacalar Yangın ve Zehirlenme Riskini Artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:05 Bozkurt işareti yapan çocuğu uyardılar, CHP’li başkan hemen devreye girdi Bozkurt işareti yapan çocuğu uyardılar, CHP'li başkan hemen devreye girdi
11:45 Komisyonda gerginlik Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler salonu terk etti Komisyonda gerginlik! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler salonu terk etti
10:57 Bahçeli, Öcalan çağrısını bir kez daha yineledi Bahçeli, Öcalan çağrısını bir kez daha yineledi
10:30 Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
10:27 Erdoğan’dan teğmenler için talimat Erdoğan'dan teğmenler için talimat
16:22 Teğmenlerin komutanı görevden alındı, veda mesajı dikkat çekti Teğmenlerin komutanı görevden alındı, veda mesajı dikkat çekti
16:19 Arnavutköy’deki Karayolu Faciası: 7 Atın Yolculuğu Kazayla Sonlandı Arnavutköy'deki Karayolu Faciası: 7 Atın Yolculuğu Kazayla Sonlandı
16:15 Çaldığı ürünleri sosyal medyada paylaşan fenomen tutuklandı Çaldığı ürünleri sosyal medyada paylaşan fenomen tutuklandı
16:13 Mustafa Denizli’den Arda Turan için olay yaratacak Galatasaray iddiası Mustafa Denizli'den Arda Turan için olay yaratacak Galatasaray iddiası
16:03 ATM’lerde vatandaşın en çok şikayet ettiği sorun tarih oluyor ATM'lerde vatandaşın en çok şikayet ettiği sorun tarih oluyor
15:57 Meclis Başkanlığı’na sunuldu Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek Meclis Başkanlığı'na sunuldu! Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek
15:56 Dünyaca ünlü oyuncundan erotik sahne itirafı: Beni tahrik etti Dünyaca ünlü oyuncundan erotik sahne itirafı: Beni tahrik etti
15:54 Fransa ve İngiltere, Ukrayna’ya Asker Gönderebilir Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya Asker Gönderebilir
15:47 Sergen Yalçın’dan bomba Beşiktaş iddiası: Bedava yapardım Sergen Yalçın'dan bomba Beşiktaş iddiası: Bedava yapardım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 12:27:30. #1.12#
SON DAKİKA: Temizlenmeyen Bacalar Yangın ve Zehirlenme Riskini Artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.