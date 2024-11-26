Temizlenmeyen Bacalar Yangın ve Zehirlenme Riskini Artırıyor

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Temizlenmeyen bacalar yangınlara ve zehirlenmelere neden oluyor

Manisa İtfaiyesi soba ve doğalgaz kullanırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı

MANİSA - Havaların soğumasıyla beraber soba ve doğalgaz kullanımı arttı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, bu süreçte kombi bakımı ve baca temizliğinin hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Vatandaşları karbonmonoksit zehirlenmesi tehlikesine karşı da uyaran İnal, "2024 yılında, şu ana kadar 92 adet baca yangınına müdahalede bulunduk. Temizlenmeyen bacalar hem zehirlenmelere hem de yangınlara neden oluyor." dedi.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte artan soba ve doğalgaz kullanımı, karbonmonoksit zehirlenmesi riskini de beraberinde getirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, vatandaşları bu konuda uyardı. Özellikle baca temizliğinin önemini vurgulayan İnal, temizlenmeyen bacaların hem zehirlenmelere hem de yangınlara neden olabileceğini belirtti. Başkan İnal, alınacak basit önlemlerle can ve mal kayıplarının önlenebileceğini söyledi.

"Baca temizliğini mutlaka yaptırın"

Bacaların içerisinde oluşan yağ atıkları, ziftler ve kurumlaşmaların ateşle birlikte alev aldığını ve baca yangınlarını meydana getirdiğini söyleyen İnal, "İhmal edilen bu tabakalar, baca içerisinde bir petrol ürünü gibi tehlike oluşturmaktadır. Tutuşma sonucu baca kanalı boyunca uzayan alev çatının da tamamen yanmasına sebep olur" dedi.

"Bu yıl, şu ana kadar 92 baca yangını yaşandı"

2023 yılında 128 baca yangınının meydana geldiğini dile getiren Başkan İnal; "Bu yangınlar temizlenmeyen bacalardan kaynaklanıyor. 2024 yılında ise şu ana kadar 92 adet baca yangınına müdahalede bulunduk." diye konuştu.

Yangın güvenliğine de dikkat çekildi

Manisa'da, özellikle eski yapıların yoğun olduğu mahallelerde yaşayan vatandaşlar, yangın güvenliği konusunda uyarıldı. İtfaiye ekiplerinin yangınlara müdahale edebilmesi için dar sokaklara gelişigüzel araç park edilmemesi gerektiğini söyleyen Başkan İnal, iş yeri ve evlerde yangın söndürme cihazı bulundurulması tavsiyesinde bulundu. Yapılan açıklamada, ayrıca yüksek katlı binalardaki yangın merdivenlerinin çıkış kapılarına engel olacak atıl eşyaların da kaldırılması gerektiği belirtildi.

"Doğalgaz havalandırmaları asla kapatılmamalı"

Doğalgaz kullanımında da dikkat edilmesi gereken hususları aktaran İtfaiye Dairesi Başkanı İnal, şu bilgileri paylaştı: "Doğalgaz kombi cihazlarının yılda en az bir kez bakımları yapılmalıdır. Cihaz bacalarına kesinlikle aspiratör bacası bağlatılmamalıdır. Cihazlara algılama sensörleri taktırılmalı, çalışır durumda olduğu kontrol ettirilmelidir. Cama takılan havalandırma menfezleri (ventilasyon) kesinlikle kapatılmamalıdır. Cihazın bulunduğu yerin kapısı, çalışırken kapalı tutulmalı ve bacalara şapka taktırılmalıdır. Evde gaz kaçağı hissedildiğinde paniğe kapılmadan ortam dışına çıkılmalı. 24 saat hizmet veren 112 ve 187 aranarak, yetkili ekip gelene kadar doğalgaz vanaları kapatılmalı. Mümkünse pencereler açık tutulmalı. Patlama ve yanma ihtimali göz önünde bulundurularak elektrik sigortaları kapatılmalı. Gaz kaçağının olduğu ortamda telefon kullanılmamalıdır."

İnal: "Bunlara dikkat edin!"

İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal; dikkat edilmesi gereken diğer hususları da şu şekilde sıralandı: "Sıvasız, hatalı inşa edilmiş bacalar kullanılmamalıdır. Kazan bacaları müstakil olarak kullanılmalı ve başka bir ısıtma aracı bacası bağlanmasına izin verilmemeli. Sobadan sıçrayabilecek kıvılcım tehlikesine karşı önlem alınmalı. Tüp gazlarınızı, doğalgaz yakılan ocak ve sobalarınızı sızıntılara karşı sık sık kontrol edin. Mutlaka TSE belgeli sobalar kullanılmalıdır. Sobalar, duvardan yani bacadan en az 1 metre, en fazla 1,5 metre uzağa kurulmalıdır. Odun, tahta ve benzeri tutuşturucu malzemeler kömürün üstünde olacak şekilde soba yakılmalı. Soba borusu baca içine 10 santimetreden fazla sokulmamalı. Soba kurarken ikiden fazla dirsek kullanılmamalı. Soba bacaları, çatıdan en az bir metre yükseklikte olacak şekilde ayarlanmalı. Soba bacalarını temizletin ve tıkalı olup olmadığı mutlaka kontrol edin. Sobalara çok fazla kömür atmamaya dikkat edin. Odun ve kömürün dışında naylon, plastik, paçavra vs. yakmayın. Yatmadan önce kömürlü sobaların arka kısmındaki kelebeği kapatmayın ve yatmadan önce mutlaka söndürün.