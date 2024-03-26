Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve CHP EBB Başkan Adayı Ayşe Ünlüce Kızılinler Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve CHP EBB Başkan Adayı Ayşe Ünlüce Kızılinler Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve CHP EBB Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, Kızılinler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek belediye hizmetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ataç, gelecek dönemde Ayşe Ünlüce ile birlikte güzel işlere imza atacaklarını belirtti.

26.03.2024 15:00  Güncelleme: 16:10
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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkan Adayı Ayşe Ünlüce ile Kızılinler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Ataç, "Her yerel seçim akşamı Türkiye haritasında kırmızı rengi ile dikkati çeken bir Eskişehir var. Bu güzel görüntüyü 31 Mart akşamı da göreceğiz" dedi.

Başkan Ataç ve CHP EBB Başkan Adayı Ünlüce, Kızılinler Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Buluşmada Ataç ve Ünlüce, vatandaşlar ile sohbet ederek mahallede yürütülen belediye hizmetlerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Buluşmaya Başkan Ataç ve Ünlüce'nin yanı sıra CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Elif Zümrüt Çerçi, Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu Başkanı Mehmet Kızılinler, çevre mahalle muhtarları ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Ataç, buluşmada mahalle sakinlerine şöyle seslendi:

"Burada son olarak Balkabağı Panayırı için bir araya gelmiştik. O kadar beğenildi ki hangi kırsal mahallemize, köyümüze gitsek hemşehrilerimiz orada da benzer etkinlikler istiyor. İklim krizi ve pandemi döneminde gıdanın ve üretimin ne kadar değerli olduğunu çok iyi anladık. O nedenle biz,  Kızılinler'de balkabağının ve kentimizdeki tüm ürünlerin yetişmesini, bunu sağlayan üreticilerimizi destekleme gayretindeyiz. Balkabağı Panayırı da çok keyifli ve yoğun katılım ile gerçekleşti. Bu tür organizasyonların çok önemli olduğuna inanıyorum. Öte yandan önümüzde bir yerel seçim var. Her zaman olduğu gibi yine desteğinizi eksik etmeyeceğinizi biliyorum. Gelecek dönemde sizlerin katkıları ile Ayşe Hanım ile birlikte çok daha güzel işlere imza atacağız. 25 yıldır sizlerin desteği ile iktidarda kaldık, bundan sonraki 5 yıl da çok güzel çalışmalar yapacağız. Biz de hiçbir zaman sizin başınızı öne eğdirmedik. Her talep ve sorunda yanınızda olduk, olmaya da devam edeceğiz. Zaten başka türlü olsaydı bugüne kadar görevde olamazdık. Her seçim akşamı Türkiye haritasında kırmızı rengi ile dikkati çeken bir Eskişehir var. Bu güzel görüntüyü 31 Mart akşamı da göreceğiz."

Tepebaşı Belediyesi tarafından Kızılinler'in meşhur kabağının tanıtımı amacıyla düzenlenen Balkabağı Panayırı'nı hatırlatarak, sözlerine başlayan Ünlüce de şunları söyledi:

"Ben özellikle burada üretici kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Balkabağını üreten, Kızılinler Balkabağı olarak adının duyulmasını sağlayan üreticilerimizin her biri çok kıymetli. Bu festivaller devam etmeli. Eskişehir'in birçok önemli değeri var. Üreticilerimizle birlikte omuz omuza vererek bu değerlerimizin tüm Türkiye'ye tanıtacağız. 5 yıllık vizyon projelerimiz arasında üreticiyi, kırsalı güçlendirmek adına çalışmalar hazırladık. Göreve geldiğimiz ilk anda kırsaldaki yaşamı hareketlendireceğiz."

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve CHP EBB Başkan Adayı Ayşe Ünlüce Kızılinler Mahallesi\'nde Vatandaşlarla Buluştu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve CHP EBB Başkan Adayı Ayşe Ünlüce Kızılinler Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve CHP EBB Başkan Adayı Ayşe Ünlüce Kızılinler Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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