Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar

Haberin Videosunu İzleyin
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
20.02.2026 17:42  Güncelleme: 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
Haber Videosu

Erzincan'ın Tercan ilçesi Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, koruma polisinin taşıdığı şemsiyenin altında yürümesi nedeniyle tartışmalara neden olurken; Tercan ilçesinde Duman'a destek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe bazı vatandaşların at sırtında katılması da dikkat çekti.

17 Şubat'ta Erzincan'ın Tercan ilçesinin kurtuluş günü dolayısıyla gerçekleştirilen kortej sırasında, Kaymakam Duman'ın koruma polisinin taşıdığı şemsiye altında yürüdüğü anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.

TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU

Yağışlı hava sırasında çekildiği belirtilen ve programın bir bölümünü yansıtan görüntülerde, Duman'ın yürüyüş esnasında koruma polisinin tuttuğu şemsiye altında ilerlediği görülmüş, görüntülerin paylaşılmasının ardından çeşitli eleştiriler yapılmıştı.

KAYMAKAM AÇIKLAMA YAPTI

Tepkiler üzerine yazılı açıklama yapan Duman, görüntülerin yağmurlu bir ana ait olduğunu belirterek, paylaşılan videonun programın yalnızca bir kesitini yansıttığını ifade etti. Durumu fark ettiği anda şemsiyeyi alarak kendisinin taşıdığını aktaran Duman, "Yağmurlu bir anın görüntüsü üzerinden oluşan hassasiyeti anlıyorum. Görüntünün oluşturduğu izlenimin sorumluluğunu üzerimde görüyorum. Kamuoyunu meşgul etmiş olmaktan duyduğum üzüntüyü ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

DESTEK İÇİN SOKAĞA ÇIKTILAR

Açıklamanın ardından Tercan'da bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştirdi. "Dik dur eğilme, Tercan halkı seninle" sloganları atan grup, Kaymakam Duman'a destek verdi. Yürüyüş olaysız şekilde sona erdi.

Kaynak: İHA

Erzincan, Tercan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Zimbabve lideri Mugabe’nin oğlu Güney Afrika’da bahçıvan vurdu Eski Zimbabve lideri Mugabe'nin oğlu Güney Afrika'da bahçıvan vurdu
’Vur’ emri bu kez Trump’tan değil, komşu ülkeden 'Vur' emri bu kez Trump'tan değil, komşu ülkeden
Gazeteci Alican Uludağ gözaltına alındı Gazeteci Alican Uludağ gözaltına alındı
Mourinho’nun başı söyledikleri nedeniyle dertte Mourinho'nun başı söyledikleri nedeniyle dertte
Oyuna devam edemedi Fenerbahçe’ye yıldız isminden kötü haber Oyuna devam edemedi! Fenerbahçe'ye yıldız isminden kötü haber
Köyde İftar Yasak, Toplu Sofralar Kuruluyor Köyde İftar Yasak, Toplu Sofralar Kuruluyor
Köprüden çaya düşen çocuktan acı haber Köprüden çaya düşen çocuktan acı haber
Fenerbahçe’nin Nottingham Forest karşısındaki penaltısı güme gitti Fenerbahçe'nin Nottingham Forest karşısındaki penaltısı güme gitti
Galatasaray hezimeti sonrası Juventus’tan Kenan Yıldız için flaş karar Galatasaray hezimeti sonrası Juventus'tan Kenan Yıldız için flaş karar

17:31
Galatasaray’da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi
Galatasaray'da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi
16:15
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
16:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Milas’taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
16:11
Gazze’de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
16:01
Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor
15:49
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
15:36
Olay adam Rafa Silva Benfica’yı da karıştırdı
Olay adam Rafa Silva Benfica'yı da karıştırdı
15:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a cuma namazında sürpriz CHP’li başkan da vardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı
15:13
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
14:58
Çocuklara dijital kalkan 6 sosyal medya platformuna inceleme
Çocuklara dijital kalkan! 6 sosyal medya platformuna inceleme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 18:19:01. #7.11#
SON DAKİKA: Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.