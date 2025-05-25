Terörsüz Türkiye sürecine şehit ailelerinden destek - Son Dakika
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Terörsüz Türkiye sürecine şehit ailelerinden destek

Terörsüz Türkiye sürecine şehit ailelerinden destek
25.05.2025 13:07
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Terörsüz Türkiye sürecine dair konuşan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar ve şehit aileleri, terörün son bulmasını desteklediklerini açıkladı.

Terörsüz Türkiye sürecine dair konuşan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar ve şehit aileleri, terörün son bulmasını desteklediklerini açıkladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024'te, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın, terör örgütünün lağvedildiğini açıklaması çağrısında bulunmasıyla Terörsüz Türkiye süreci başlamıştı. 30 Ekim 2024 tarihinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da partisinin TBMM Grup Toplantısında, "Ülke ve millet olarak, Sayın Bahçeli'nin, ittifak ortağımız MHP'nin, elini değil tüm vücudunu taşın altına koymasıyla çok daha büyük bir imkan ele geçirildi" ifadelerine yer vermişti. 28 Aralık 2024 tarihinde DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, İmralı'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.

2 Ocak tarihinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Dem Parti heyetini kabul etti ve TBMM'de grubu bulunan partileri ziyaret etmeye başladı. 27 Şubat tarihinde ise İmralı'dan terör örgütü PKK'ya "silah bırakma ve kendini feshetme" çağrısı yapılmıştı. 10 Nisan tarihinde gelindiğinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'i kabul etti. Terör örgütü PKK 5-7 Mayıs tarihlerinde ise kongresini topladı ve 12 Mayıs tarihi geldiğinde fesih ve silahların teslim edileceğini açıklamıştı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Ayalar ve şehit aileleri ise Terörsüz Türkiye sürecine dair duygu ve düşüncelerini İHA muhabirlerine aktardı.

"Başkaldıran herkesin başını ezdik"

Emniyet güçlerinin mücadelesiyle terörle 40 yıldır mücadele edildiğini belirten Başkanı Aylar, "Terörün bel kemiğini kırdık. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde terör örgütü olayları olmuyor, olmayacak gibi duruyor. Biz 40 yılı aşkındır terörsüz bir Türkiye hedefledik. Bu hedef üstüne şehitler verdik, gaziler verdik. Bir yerde bunu başardık, teröre çok kayıplar verdirdik. Başkaldıran herkesin başını ezdik. Terörsüz Türkiye projesini bizim kadar hiç kimse isteyemez. Canı yanan biziz, evlatlarını feda eden, uzuvlarını feda eden biziz. Genel af gibi bir sürecin olması şehit ve gazi ailelerimizi üzecektir. Abdullah Öcalan denen bebek katilinin dışarı çıkartılması bizi üzecektir. Hiç kimsenin pervasızca hareket etmesini istemiyoruz" diye konuştu.

Başkan Aylar, sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın cumhurbaşkanımızın dediği gibi şehit ailelerini ve gazilerimizi üzecek hiçbir oluşumun olmasını arzu etmiyoruz. Devlet Bahçeli bey ilk açıkladığında şehit aileleri beni çok aradılar, dediler ki ne oluyor. Biz o zamanlar afalladık. Geldiğimiz noktada terör örgütünün beli kırıldı, elebaşı Abdullah Öcalan denen bebek katili PKK'nın feshedildiğini açıkladı, yenildiğini kabul etti. Bu süreci sonuna kadar destekliyoruz. Şehit anne babalarımızın bir çekincesi var. Bebek katili Öcalan'ın ev hapsi gibi, Özel Kürdistan naralarının atılması gibi ve genel affın çıkması şehit ailelerini derinden üzecektir. Bunun dışındaki devletin yaptığı çalışma bizim için kabuldür, devletimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

"Bu işler kökünden halledilecekse ben devletten yanayım"

Polatlı Kuşçu Köyü'nde ikamet eden şehit babası Muhterem Çakır, "Başkanımız bizi Mardin'e götürdü. Oğlumun şehit olduğu yerleri görmek istedik. Tüm devlet hizmetleri, kaldığımız oteldekiler olsun kendi aile büyükleri gibi davrandılar. Nusaybin'de, oğlumun şehit olduğu yere götürdüklerinde oradaki çarpıştıkları yerleri gösterdiler. Oraların eski halinden eser kalmamış, yeni binalar dikmişler. Ben oğlumu şehit verdiğim halde bu işler kökünden halledilecekse ben devletten yanayım. Hiçbir zaman şahsi düşünmedim. Çünkü bugün bana yarın hepimize. 1972'lerde biz bu acıları daha çok yaşadık. Şu huzuru hiçbir zaman bulamadık. Çok güzel bir yaşantımız var" dedi.

"Ya öleceklerdi ya teslim olacaklardı"

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın babası Canpolat Usta, "Gelmiş olduğumuz noktadaki başarı, terörün başladığı 1984 yılından itibaren devletimiz kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Milli İstihbarat Teşkilatımız, emniyet güçlerimiz ve en önemlisi aziz canlarını bu vatan için gözlerini kırpmadan veren şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin gecesini gündüzüne katarak ülkemizin bütünlüğü için çalışmaların bir sonucudur. Terör örgütü silahlarını bırakacak, daha sonra teslim olacak ve cezalarını alacak, ülkemiz mutluluk içinde yaşayacaktır. Terörle mücadele belli bir noktaya getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin silah envanterinin bayağı bir yenilenmesi teröre hareket ettirecek bir alan bırakmadı. ya öleceklerdi ya teslim olacaklardı, devletimize gelip teslim oldular" ifadelerini kullandı.

"Düşündüm, süreci gözden geçirdim. Dedim bir aşamayı görelim, aşamada buraya geldi"

Van Gürpınar'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Şehit Özgür Kara'nın annesi Eftadiye Kara, "Görevden gelmişti, tekrar göreve gitti. Ben oğlumu evde bilirken oğlumun şehit haberi geldi. Eğer ki bu kan duracaksa, eğer ki bu vatanımız için, evlatlarımız için hayırlı bir düşünceyse terörün bitmesini Allah bize nasip etsin. Eğer uykuya yatıp uykudan uyanacaklarsa biz buradayız. İlk duydum, şok oldum. Sonra düşündüm, süreci gözden geçirdim. Dedim bir aşamayı görelim, aşamada buraya geldi. Hiçbir annenin yüreği yanmasın. O kadar zor ki evlat acısı ama bir o kadar da gururlu. Başkanımız bize el uzatmasaydı, biz birbirimizin arasında yok olup gidecektik. Bizim ne yaşadığımızı, nasıl aşamalardan geçtiğimizi gözlerinin ucuyla değil, gözlerinin bebeğiyle görsünler" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Terörsüz Türkiye sürecine şehit ailelerinden destek - Son Dakika

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