Yerel

TESK Başkanı Palandöken: "Şoförlerinin kim olduğu belli olmayan bir sistemin ulaşım sağlaması derhal durdurulmalıdır"

ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Evvela stiker ile işe başlayıp, daha sonra böyle bir filo kurulmasına destek olan, araçların durumu ve şoförlerinin kim olduğu belli olmayan bir sistemde ulaşım sağlaması derhal durdurulmalıdır" dedi.

TESK ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından internet üzerinde şehir içi taşımacılık faaliyetlerinde bulunan uygulamanın yasalara aykırı olduğu ve korsan taksicilik faaliyetinde bulundukları gerekçesiyle basın açıklaması gerçekleştirildi. TESK'in ev sahipliğinde gerçekleşen basın açıklamasında, söz konusu uygulamanın yargı sürecinin halen devam ettiği belirtilerek, süreç doğrultusunda uygulamanın internet erişiminin kesilmesi talep edildi.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, sermayenin gözünü taksicilik mesleğini yapan emekçilere diktiğini söyleyerek, "Yaptıkları şey, 'Benim param var, ben bir sistem kurdum' deyip, sosyal medya üzerinden meslekle hiç ilgili olmayan, şoförlerinin kimler olduğu belli olmayan, kullanılan araçların nereye kayıtlı olduğu belli olmayan araçlarla 'ben insanlara yardım ediyorum' demek" diye konuştu.

Palandöken, mevcut taksi sistemlerinde aracın bulunduğu ildeki esnaf odasına kayıtlı olduğunu ve plakasının belli olduğunu dile getirerek, vatandaşın söz konusu uygulama ile mağdur olabileceğini, güvenli bir hizmet sağlanamayacağını söyledi.

"Şoförlerinin kim olduğu belli olmayan bir sistemin ulaşım sağlaması derhal durdurulmalıdır"

Şoför esnafının bu konudaki mağduriyetini Ulaştırma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'na ilettiklerini belirten Palandöken, "Bir takım evraklarla biriktirilip şikayetleri 'ben çözerim, ben yaparım' diyen, evvela stiker ile işe başlayıp, daha sonra böyle bir filo kurulmasına destek olan, araçların durumu ve şoförlerinin kim olduğu belli olmayan bir sistemde ulaşım sağlanması derhal durdurulmalıdır. Bir de gerekli cezaların uygulanması lazım. Bundan sonra da böyle bir sistemi kurmaya çalışan, sosyal medya üzerinde hizmet ediyorum diyen fakat kredi kartlarıyla esnafların haklarının yendiği bir sisteme bizim evet dememiz mümkün değil. Böyle bir kurum ve kuruluş yok" açıklamasında bulundu.

Palandöken, Türkiye genelinde yaklaşık 100 bin taksi şoförünün aileleriyle birlikte mağdur olduğunu ifade etti.

"29 Mart'ta dava görülecek"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise, uygulamanın bir korsan taşımacılık olduğunu iddia ederek, "Şu anda İstanbul'da başladı, Antalya'da da devam ediyor, İzmir ve Mersin'e de sıçradı. Hep beraber bu konuda mücadele etmeliyiz. İstanbul'da bir buçuk yıl önce açtığımız haksız rekabetin meni, korsan taşımacılık ve buradaki internet erişiminin kesilmesi davası devam ediyor. Bilirkişi raporları biraz geç geldiği için dava biraz uzadı. Raporlar da geldi. Yerel seçimlerden 2 gün önce, yani 29 Mart'ta Çağlayan Adliyesi'nde korsan taşımacılık yapan bu firmaya karşı açtığımız dava görülecek. Hem Allah'ın hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine olan güvenimiz tam" ifadelerini kullandı.

Aksu, mağduriyetlerinin devam etmesi halinde bütün şehir içi ulaşım sektörünün sekteye uğrayacağını söyleyerek, siyasetçilerin de konuyla ilgili harekete geçmesini istedi.