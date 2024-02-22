Ticaret Bakanı Ömer Bolat\'ın Babası Şevki Bolat Toprağa Verildi

Yerel

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın babası Şevki Bolat, Zeytinburnu Merkez Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Cenazeye katılımın yoğun olduğu görüldü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat ve iş adamı Hayri Bolat'ın babası Şevki Bolat, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Şevki Bolat için Zeytinburnu Merkez Efendi Camii cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Bakan Bolat ve kardeşlerinin yanı sıra, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, son Başbakan ve eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, eski Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, eski TFF Başkanı Nihat Özdemir, ilçe belediye başkanları, iş adamları, ailesi, akrabaları ve yakınları katıldı.

Katılımın yoğun olduğu cenaze namazı, öğle ezanının ardından kılındı. Ardından Bakan Bolat yaptığı konuşmada katılımcılara teşekkür ederek, "Ailemizin çınarı, reisi muhterem babamızı ve diğer Müslüman kardeşlerimiz Nurettin bey ve Fatma hanımın cenazelerine katıldığınız için ailelerimiz adına çok teşekkür ediyoruz. Acımızı paylaştınız. Allah sizlerin, bizlerin, hepimizin ölmüşlerine gani gani rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin. İnşallah bu aziz topraklarda yaşamamızı borçlu olduğumu aziz şehitlerimize de Rabbim gani gani rahmet eylesin" dedi.

Konuşma sonrasında cenaze toprağa verildi. - İSTANBUL