Tokat'ta Cumhuriyet Bayramı töreninde komandolar uzun süre alkışlandı - Son Dakika
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Tokat'ta Cumhuriyet Bayramı töreninde komandolar uzun süre alkışlandı

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Tokat\'ta Cumhuriyet Bayramı töreninde komandolar uzun süre alkışlandı
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Tokat\'ta Cumhuriyet Bayramı töreninde komandolar uzun süre alkışlandı
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Cumhuriyet Bayramı Tokat'ta resmi törenle kutlandı; Turhal Jandarma Asayiş Komando Bölüğü'nün gösterisi binlerce kişi tarafından alkışlandı. Balıkesir Burhaniye'de yağış nedeniyle Atatürk Spor Salonu'nda yapılan kutlamaya Kaymakam, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı katıldı.

Haber: Savaş KALKAN

(TOKAT - BALIKESİR) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Tokat'ta ve Balıkesir'de coşkuyla kutlandı.

Tokat'ta, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda resmi tören düzenlendi.

Tören, halk oyunları ekiplerinin gösterileri, spor gösterileri, okullar ve resmi kurumların geçit töreniyle renklendi. Kutlamalarda en çok ilgiyi, Turhal Jandarma Asayiş Komando Bölüğü'nün sergilediği özel gösteri gördü.

Komandoların performansı meydanı dolduran binlerce Tokatlı tarafından uzun süre alkışlandı. Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Tokat Valisi Abdullah Köklü, Tokatlıların bayramını tebrik ederek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserim' diyerek bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümünü, tarih ve medeniyet şehri Tokatımızda büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesi; aziz ecdadımızın fedakarlıklarıyla büyümüş, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ile taçlanmıştır. Cumhuriyet'in kuruluşu yalnızca bir yönetim şeklinin değişmesi değil; milletimizin bağımsızlığına, hürriyetine ve istikbaline sahip çıkarak kendi kaderini tayin etmesinin bütün dünyaya ilanıdır" ifadelerini kullandı.

Meydandaki tören, resmi geçit ve gösterilerin ardından sona erdi. Tokat'taki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, akşam fener alayı yürüyüşü ile devam edecek.

"BUGÜN, GELECEĞE DÖNÜK UMUDUN DA BAYRAMIDIR"

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, havanın yağışlı olması nedeniyle Cumhuriyet Bayramı, Atatürk Spor Salonunda kutlandı. Kaymakam Cumali Atilla, Garnizon Komutanı Yarbay Mert Altuğ ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in katıldığı törende konuşan Atilla, "Bugünün tarihi önemiyle başı dik turan bir milletin evlatları olarak büyük bir gururu, tarihsiz bir heyecanı ve deyin bir millet bilincini yüreğimizde yaşıyoruz. Bugün Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü kutluyoruz. Bugün Cumhuriyetimizin yıl dönümü olduğu kadar bir milletin kendisine olan inancının, bağımsızlığına olan bağlılığının ve geleceğe dönük umudun da bayramıdır" dedi.

Kaynak: ANKA
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