Trabzon\'da Hayvan Haklarına Yönelik Çözüm Arayışı

(TRABZON) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, "Hayvanların canına kıymadan, hayvanlara zarar vermeden insanları korumak mümkündür. Yani üçüncü yol her zaman mümkündür ki hepimiz Allah'ın kullarıyız. Biz de öyle o kuçu kuçular da öyle. Allah asla kullarını çözümsüz bırakmaz. Mutlaka bir yol vardır. İşte biz o yolun peşindeyiz" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen ve AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Şen, yaptığı açıklama da, şunları söyledi:

"Biz bu çözümü Trabzon'da herkese göstereceğiz"

"Şimdi bu olay nereden başladı; insanlara zarar vermeye başladılar kuçu kuçular ki ben onları çok seviyorum ama bir insana dahi zarar verse bunun istatistiği olmaz. Bunun tedbirini almak gerekir ama bu tedbiri almak için illa da birilerinin dediği gibi onlara kıymak gerekmez. Hayvanların canına kıymadan, hayvanlara zarar vermeden insanları korumak mümkündür. Yani üçüncü yol her zaman mümkündür ki hepimiz Allah'ın kullarıyız. Biz de öyle o kuçu kuçular da öyle. Allah asla kullarını çözümsüz bırakmaz. Mutlaka bir yol vardır. İşte biz o yolun peşindeyiz. Cumhurbaşkanımızla birkaç defa bu mevzuyu onun başkanlığında oturduk, görüştük ve belli bir noktaya getirdik. Bu kanun inşallah çıktığında uygulanmaya başlandığında görülecektir ki gerçekten de hayvanları koruma maksatlı bir kanun. Bu hayvanların canlarına herhangi bir zarar gelmeyecek. Birilerinin bundan siyaset üretmeye kalkması gerçekten korkunç. Bir de bu memlekette sayıları az da olsa iki grup var. Birisi it taparlar, birisi it savarlar. Bu it taparların ve it savarların aklıyla hiçbir şey yapılamaz. Büyük çoğunluğun, makul çoğunluğun o makul aklını bizim esas almamız gerekir. O çözüm vardır. İnşallah sokaklar daha güvenli hale gelecek.

"Bir tek hayvan dahi öldürülmeden bu sorunun çözümü vardır"

Sadece barınak olmaz aynı zamanda sahiplendirme. Sahiplendirme ve barınakla beraber ama barınakları gezme alanlarıyla birlikte düşünüyorum. Yani kutular halindeki o kaldıkları şimdi görüntülediğimiz yerlerden bahsetmiyorum. Gezme alanlarıyla birlikte bir tesis olacak buralar, hastanesiyle olacak. Öbür taraftan sahiplendireceğiz. Bunları yapmayan belediyelere de ceza gelecek. Şimdi burada başkanımla biz önceki haftalarda konuşuyorduk. İşte Sayın Başkanım da vardı. Akçaabat Belediye Başkanımız da vardı. Birkaç başka başkanlarımız da vardı. Trabzon'da şöyle bir söz söylendi ve ben bunu götürdüm. Cumhurbaşkanımız aynen böyle aktardım. Dediler ki bu başkanlarım dediler ki; 'Trabzon'da bir tek hayvan öldürülmeyecek'. Gerek yoktur hayvanlar, bir tek hayvan dahi öldürülmeden bu sorunun çözümü vardır. Biz bu çözümü Trabzon'da herkese göstereceğiz."

"Sahiplendireceğiz ve popülasyonu kontrol altına alacağız"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise, hayvan popülasyonunu kontrol altına alacaklarını belirterek şöyle devam etti:

"Özellikle yeni bir yasanın, yeni bir düzenlemenin şu anda hazırlanmakta olduğu, yürürlüğe gelecek olduğu bir alanda biz belediyelerin, özellikle sokaktaki köpeklerin hem kısırlaştırılması, hem sahiplendirilmesi adına olağanüstü bir sorumluluğa daha girmekte olduğumuzun bilincinde olarak şu anda barınağımızı değerli genel başkan yardımcımızla ve il başkanımızla ziyaret ediyoruz. Tespitimiz şu; öncelikle ülke genelinde bir can güvenliği. Bu tespiti yapacağız. Ama bir de bize emanet olan bu dilsiz Allah'ın dilsiz kulları diye tanımladığımız bu canlara da sahip çıkacağız. O nedenle iki yönlü olarak değerlendirdiğimizde şu andaki mevzuata göre sokaktan al, kısırlaştır ve sokağa bırak yönteminden sokaktan al olağanüstü bir şekilde çünkü popülasyonu kontrol altına almamız lazım. Olağanüstü bir şekilde kısırlaştırma yöntemi ve kısırlaştırdıktan sonra da bir sahiplenme seferberliğine doğru giden çok doğru bir anlayış var. Mevzuatımız da milletvekillerimiz, genel başkan yardımcımız, Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla bu şekilde düzenleniyor. Dolayısıyla sahiplendireceğiz ve popülasyonu kontrol altına alacağız."