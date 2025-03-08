Trabzon'da Kadınlar Günü etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Trabzon'da Kadınlar Günü etkinlikleri

Trabzon\'da Kadınlar Günü etkinlikleri

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Trabzon'da bir dizi etkinlik düzenlendi.

08.03.2025 16:51  Güncelleme: 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Trabzon'da bir dizi etkinlik düzenlendi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve eşi Arzu Genç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Biz Farkındayız ya Siz?' temalı farkındalık programına katıldı. Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi'nde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen programda ayrıca Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar, Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi Daire Başkanı Esengül Kibar, protokol üyeleri, kadın dernekleri temsilcileri ve çok sayıda kişi yer aldı.

Programın başlangıcında, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin kadın istihdamını artırmaya ve kadınları ekonomiye kazandırmaya yönelik yürüttüğü Anadoludakiler Hediyem Trabzon Projesi için Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ile protokol imza töreni düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen ve DOKA tarafından açılan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazanan proje, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar arasında imzalanan protokolle hayata geçirildi. 7 milyon 843 bin TL'lik destek verilecek Anadoludakiler Hediyem Trabzon projesi ile; Trabzon kimliğine uygun olarak tasarlanan hediyelik eşyaların prototipleri hazırlanacak, marka tescilleri yapılacak. Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi bünyesinde takı tasarım alanındaki ürünler için üretim atölyesi ve hediyelik eşya deposu kurulacak. 18-35 yaş arası, kuyumculuk ve takı tasarımı bölümü mezunu veya kuyumculuk teknolojisi alanında eğitim almış dezavantajlı kadınlar, Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi bünyesinde kurulan üretim atölyesinde Trabzon kimliğini yansıtan marka tescilli prototip ürünleri tanıyacak ve üretime dahil edilecek.

"Trabzon en iyi iller arasında"

Etkinlikte bir konuşma yapan Başkan Genç, Trabzon'da geçen yıl kadına şiddet nedeniyle herhangi bir cinayet olmadığına vurgu yaparak, "Şehrimiz kadına şiddet konusunda Türkiye'de en iyi iller arası yer alıyor. İnşallah bu konuda da şehrimiz örnek olacak. Trabzonlu kadınlarımızdan gelen talepler üzerine seçimlerde söz vermiştim. Gerek kooperatiflerimiz gerekse bireysel üretim yapan kadınlarımıza satış konusunda garanti sağladık. Şu anda 74 kadınımız evde üreterek ailesine ekonomik anlamda destek sağlıyor. Bu sayı talebe göre artabilir. Ürettiklerini yine biz satış garantisi ile beraber alıyoruz, onların ev ekonomilerine de destek oluyoruz. Hep birlikte bu toplumu daha ileriye taşımak için adımlar atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Program kapsamında özel gereksinimli çocukların annelerinden oluşan koro sahne alırken, Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi'nin üretim bölümünde hazırlanan el emeği ürünler katılımcıların beğenisine sunuldu. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerinin sergilediği, "Biz Farkındayız ya Siz" temalı insan haklarıyla ilgili piyes gösterisi izleyicilerden büyük alkış aldı. Program ödül töreninin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Ortahisar Belediyesi'nden Kadınlar Günü'nde anlamlı sergi

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Ortahisar Belediyesi'nde sanatçı Harun Yavruoğlu'nun karikatürlerinden oluşan 'Kadına Yönelik Her Türlü Şiddete Sıfır Tolerans Sergisi' açıldı.

Ortahisar Belediyesi Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirilen serginin açılışına Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve eşi Tuğba Kaya, Ortahisar Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Canan Nehbit, Ortahisar Belediyesi kadın meclis üyeleri, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Şeref İşler ve davetlilerin yanı sıra merhum Harun Yavruoğlu'nun eşi Hacer Yavruoğlu ile aile üyeleri de katıldı.

Serginin açılışında konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, kadınların bütün dünyada çeşitli baskı ve haksızlıklara maruz kaldığına dikkati çekerek, "Bu durum, sadece Türkiye'ye özgü değil, maalesef bütün dünyada kadınlara yönelik bu konu gündemde. Türkiye'deki rakamlara baktığımda, gerçekten dehşet verici bir manzara ile karşılaştım. Geçen yıl 422 kadınımızın zorbalıkla, işkenceyle öldürüldüğü gerçeğiyle karşı karşıyayız. 422 büyük bir rakam. Kadınlara yönelik bu şiddetin temelinde ise kadınların en yakınındaki insanlar var, bu da gerçekten çok üzücü" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Kaya, eşi Tuba Kaya ve davetliler, serginin açılışını gerçekleştirdi.

Sergi salonunda ayrıca Mor Pazar'ın üretici kadınlarının workshop çalışmalarından oluşan ürünler de sergileniyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

Kadınlar Günü, Yerel Yönetim, Etkinlikler, Ekonomi, trabzon, 8 Mart, Sanat, Yerel, Dünya, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trabzon'da Kadınlar Günü etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma
Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti

22:17 Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
21:50 Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
21:45 AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma
21:12 Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
17:25 Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:14 Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
09:12 Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
09:11 Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
09:00 Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
08:56 İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
08:50 ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
08:43 Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
08:42 Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2025 23:35:54. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da Kadınlar Günü etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.