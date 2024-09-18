Mahalle Halkı Su Hattı Projesine Karşı

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GENÇAĞA KARAFAZLI

(TRABZON) - Trabzon'un Hayrat ilçesi Balaban Mahallesi'nde 6 ay önce içme suyu isale hattı projesi çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 3 işçinin yaşamını yitirmesinin ardından projenin değiştirilerek merkez mahallesinden geçirilmek istenmesine mahalle halkı heyelan riski altına kalacakları gerekçesiyle tepki gösterdi.

Trabzon'un Hayrat ilçesi Balaban merkez mahallesinde yurttaşlar, Of ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan Ancumah vadisinden getirilip Balaban merkez mahallesinden geçirilmek istenen, TİSKİ'nin içme suyu hattı döşeme projesine tepki gösterdi. Mahalledeki vatandaşlar projenin yapılmasına izin vermeyeceklerini belirttiler.

"Kazanın sorumlusu TİSKİ, projeyi ihale ile alan şirket ve taşeron firmadır"

Basın açıklamasını okuyan mahalle sakini Hasan Rizelioğlu şunları söyledi:

"Of ilçemizin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan Ancumah vadisinden getirilip Balaban merkez mahallesinden geçirilmek istenen TİSKİ'nin içme suyu hattı döşeme projesinde, mahallemizi yakından ilgilendiren mahallemizi risk altına alan kabul etmeyeceğimiz proje değişikliği ile karşı karşıyayız. Balaban Merkez Mahallesi'nin tam ortasından geçirilmek istenen su hattı, mahallemizin zorlu coğrafi yapısı ve heyelan riski nedeniyle büyük tehlike arz etmektedir. Mahalle sakinleri olarak daha önce itiraz etmiş haklı tepkilerimiz sonucu proje güzergahı değiştirilmiş, hattın daha güvenli bir rotadan geçirilmesine karar verilmiş, proje değişikliği yapılmıştı. Ancak ne yazık ki yeni proje güzergahında yaşanan elim bir kaza sonucu 3 işçi arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadık. Bu kazanın sorumlusu başta TİSKİ, projeyi ihale ile alan şirket ve taşeron firmadır. İş güvenliği tedbirlerinin alınmaması nedeniyle gerçekleşen bu trajedinin sorumluluğu tamamen onlara aittir. Bu kaza, onların ihmallerinin sonucudur, bizim değildir.

"Can güvenliğimizin hiçe sayılmasını asla kabul etmiyoruz"

Bu acı olayın ardından yeniden bir proje değişikliği yapılmak istenmektedir. Su isale hattının tekrar ilk proje olan mahallemiz içinden geçirilmesi gündeme getirilmektedir. Projenin mahalle sakinlerinin can güvenliğini hiçe sayarak yeniden ilk güzergaha döndürülmesini asla kabul etmiyoruz. Bu durum, mahallemizi büyük bir tehlike ile karşı karşıya bırakmaktadır. Zira bölgemiz, zaten bilindiği üzere yüksek heyelan riski taşıyan, daha önce de toprak kayması tehlikesi atlatmış bir alandır. Mahallemizin dik yapısı, bu riski her geçen gün daha da artırmaktadır. Herhangi bir su hattı arızası, yalnızca su temini sorunları yaratmakla kalmayıp, büyük bir felakete sebep olabilir. Su sızmaları, toprak kaymasını tetikleyerek hem altyapıya hem de insan yaşamına zarar verebilecek boyutta riskler taşımaktadır. Halka rağmen bu projede ısrar edilmesi durumunda, mahalle sakinleri olarak kesinlikle durduracak adımlar neyse bunları atmaktan çekinmeyeceğiz. Bize rağmen makinelerin çalıştırılmak istenmesi, kesinlikle kabul edebileceğimiz bir durum değildir. Bu yanlışa karşı mahallemizin kadınları, erkekleri, gençleri ve çocuklarıyla birlikte kararlı bir duruş sergileyeceğiz."

"Burası da olduğu gibi heyelan bölgeleri"

Kemal Rizelioğlu ise şunları söyledi:

"Şimdi bu su boruları önce karşıdan gidiyordu oraya yolları açtırdık. Hayrat Belediyesi ile beraber yardımcı oldular onlar oraya elim bir kaza oldu diye orayı iptal ediyorlar, suyu evlerin olduğu şu güzergahtan almaya çalışıyorlar. Burası da olduğu gibi heyelan bölgeleri. Allah muhafaza dereyi buraya almaya çalışıyorlar eğer o buradan geçerse burada bu patlarsa 10 dakikaya buraları götürür bunu bile bile buraya onu niye alıyorlar bu güzergahtan gelecek olduğu gibi Mahalle Cami ve mahalle olduğu gibi burada yok olması gerekmektedir. Bunu bu projeyi buraya almaya çalışan insanlar hiçbir zaman buraya gelip de bu keşfi de yapmadılar, eski boruları yaptılar ama denetim yoktu, mühendis yoktu hiçbir şey yoktu kafalarına göre çalıştı. Buna şiddetle karşıyız gerekirse dozerlerin üzerine dozerlerin altına veya arabaları yollara dizeceğiz bundan herkesin duyması gerekir."

Nezahat Rizelioğlu, "Diyeceğim şudur; bize buralar eskiden miras kaldı. Biz de çocuklarımıza bırakmak zorundayız. Buradan su geçemez sele gideriz altı hep su kesinlikle dozerin önüne yatarız can veririz buradan yer vermeyiz" dedi. Bir başka yurttaş kadın, projenin mahalleden geçmesini onaylamadığını, mahalleli diğer bir kadın ise, "Biz buradan kesinlikle geçmesini istemiyoruz evimiz zaten yol kanala geçen mesafede bile değil yani, kesinlikle istemiyoruz" dedi.

"Burada aşağı yukarı 50 hanemiz risk altında"

Balaban merkez mahalle muhtarı Dursun Ali Musaoğlu ise, "Burada aşağı yukarı 50 hanemiz risk altında. Bununla ölene kadar korkuyla mı yaşayacaklar? İlbank burada çok sorumsuz davranışlar yaptı hatta bunu yapıyoruz iyi olmazsa başka firma gelir bir daha yapar diye bizde dalga geçtiler. Şimdi yetkililerden rica ediyoruz halkın endişesini giderecek bir şekilde gelsinler Bu güzergahtan aynı yerden bu boruları çelik boru olarak yaparız artık devlet burada halkın güvenliğini alarak bizi eski güzergahtan götürsünler. Bu vatandaşlarla ben karşı karşıya gelmeyeyim ruh hastası olmaktan da kurtarayım. Ben artık yoruldum" diye konuştu.

Hayrat Muhtarlar Derneği Başkanı Turan Hacıbektaşoğlu, "Bu projenin tamamen yanlış olduğunu ve eski güzergahta yapılması daha ucuz ve ekonomik olduğunu düşünüyorum, buradaki bir boru patladığı zaman heyelanlı bölge burası. Uçurum yani bu Balaban merkezi bile tehlikeye sokabilir yani bu büyük bir heyelan olabilir. Bunun için bu projeyi çok saçma buluyorum. Halkımız izin vermeyeceğini söylüyor Onun için bir an önce bu projeden vazgeçmesi halkla askeri karşı karşıya getirmesinler bu projeden vazgeçsinler" ifadelerini kullandı.

"Bu projeye müsaade etmeyiz bu bizim intiharımız olur"

Projenin uygulanmasının intiharları demek olduğunu dile getiren Hikmet Rizelioğlu, "Bu boruların geçtiği güzergahta mesela şu karşı tepede boru patladı en az 50 metre yukarıya doğru su fışkırdı. O su 50 metre yukarıda derenin suyu yere düştüğü zaman burası da olsa burası ne duruma düşecekti burada bir ev kalmazdı. Benim çay bahçem sel altında ağaçlar orada yani o aynı durum. Burada olsa biz buna müsaade edemeyiz yani bu devletimiz buna müsaade edeceğini zannetmiyorum, o heyelanda aşağıda şurada şu altta derenin orada üç kişi yaşamını yitirdi orada kaynak yaparken sel geldi üç kişi kapandı oraya. Buna müsaade etmek bizim intiharımız olur müsaade edecek değiliz" dedi.