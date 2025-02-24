Trabzon'un kurtuluşu coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Trabzon'un kurtuluşu coşkuyla kutlandı

Trabzon\'un kurtuluşu coşkuyla kutlandı

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

24.02.2025 13:09  Güncelleme: 13:12
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Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törenler Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde kurtuluşa özel etkinliklerle devam etti.

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü törenlerle kutlandı. 24 Şubat kurtuluş günü etkinlikleri, 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programlarla devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Kanca'nın yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, 3. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral İsmail Yayan, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Aytaç Bayırlı ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, "Bu vatanı bize emanet eden Oğuz Kağan'dan Sultan Alparslan'a, Osman Gazi'den Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bütün şehit ve gazilerimize Allah gani gani rahmet eylesin. Bu vatanı bize teslim ettiler. Bize düşen görev de bu emaneti çocuklarımıza, torunlarımıza bırakabilmek. Gelecek neslimizi çok iyi yetiştirmek zorundayız. Batının zulmünü görüyoruz. 1. Dünya Savaşı da onların eseri, Japonya'ya atom bombası atmak da onların eseri, Afrikalıları öldürmek, Amerika'da milyonlarca Kızılderili'yi öldürmek tamamen Batı'nın katliamları. Bugün de devam ediyorlar. Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Ukrayna'da aynı katliamlar devam ediyor. Biz bunlara karşı kendimizi geliştirmek ve yetiştirmek zorundayız. Çağın gereklerine uymak zorundayız. Teknolojiye uymak zorundayız. Gençliğimiz Teknofest hamlesi ile beraber hakikaten büyük bir gelişme gösteriyor. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan ve bütün savunma sanayi kuruluşlarımızdan Allah razı olsun. Çok güzel gelişme kaydediyoruz. Teknolojik olarak düşmanlarımızı geçmemiz gerekiyor. Artık savaşlar teknoloji savaşı oldu. Düşmanı artık görmüyorsunuz. Dünya hakikaten Türkiye'nin adaletine muhtaç. Geçmişte adaleti bizim ecdadımız sağladı. Şu anda da ümmetin umudu yine Türkiye'de. Bu bizim boynumuza düşen bir vazifedir" dedi.

Kurtuluşun 107. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen etkinlikler kapsamında, "Benim Şehrim, Güzel Şehrim Trabzon" temalı ilkokullar arası resim, ortaokullar arası kompozisyon ve liseler arası şiir yarışmalarında başarılı olan öğrencilere hediyeleri verildi. Ayrıca, 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nda Halk Koşusu'nda dereceye girenlere birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri takdim edildi. Tören, kurtuluş sürecini anlatan tiyatro ve halkoyunları gösterileriyle sona erdi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trabzon'un kurtuluşu coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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