Trump'tan Seyahat Yasağı

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta imzaladığı 12 ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini tamamen yasaklayan ve 7 ülkeye yönelik kısmi kısıtlamalar getiren kararname bugün yürürlüğe girdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlik ve ulusal güvenlik konularında benimsediği sert ve tartışmalı politikalar uluslararası alanda yankı uyandırmaya devam ediyor. Trump'ın geçtiğimiz hafta imzaladığı 12 ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini tamamen yasaklayan ve 7 ülkeye yönelik kısmi kısıtlamalar getiren kararname bugün yürürlüğe girdi. " Amerika Birleşik Devletleri'ni Yabancı Teröristlerden ve Diğer Ulusal Güvenlik ve Kamu Güvenliği Tehditlerinden Korumak İçin Yabancı Uyrukluların Girişinin Sınırlandırılması" adlı kararnameye göre, Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarının ABD'ye girişi tamamen yasaklandı. Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela'dan gelen vatandaşlar ise vizeye başvuracak ve ciddi güvenlik taramalarına tabi tutulacak.

İkameti ABD'de bulunanlar, seyahat yasağından etkilenmeyen ülkelerden çifte vatandaşlığa sahip olanlar, özel göçmen vizesine sahip Afganistan vatandaşları, İran'da zulümle karşılaşan etnik ve dini azınlıklara verilen vizeye sahip olanlar ve 2026 Dünya Kupası ile 2028 Olimpiyatları gibi büyük spor etkinlikleri için seyahat edecek olan sporcular, yasaklardan etkilenmeyecek.

"Başkan Trump, ABD'lileri koruma sözünü yerine getiriyor"

Beyaz Saray Basın Sekreter Yardımcısı Abigail Jackson perşembe günü yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Trump, ABD'lileri ülkemize gelip bize zarar vermek isteyen tehlikeli yabancı aktörlerden koruma sözünü yerine getiriyor. Bu mantıklı kısıtlamalar, uygun güvenlik soruşturması yapılmayan, vize süresini aşma oranı yüksek olan veya kimlik ile tehditlere ilişkin bilgilerini paylaşmayan ülkeleri kapsamaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın ilk döneminde benzer bir yasak getirmişti

Başkan Trump, ilk görev döneminde de çoğunluğu Müslüman olan 7 ülkeden gelen yolculara yönelik seyahat yasağı uygulamış, bu karar ciddi tartışmalara neden olmuştu. Bu uygulama, 2021'de göreve gelen Başkan Joe Biden tarafından iptal edilmişti. - WASHINGTON