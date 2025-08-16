TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA Yaz okulunu kapanış törenine katıldı

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Erzurum'da TÜGVA Yaz okulları kapanış programına katıldı.

Atatürk Üniversitesi Spor sahasında yapılan etkinli Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalara geçildi.

TÜGVA Erzurum yöneticilerinin yüz kurslarıyla ilgili bilgilendirmesinin ardından AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen katılımcılara hitap etti.

Dünya Etnospor Genel Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA'nın yaz okullarında gençlerin çok güzel bir şekilde hem değerlerini öğrendikleri hem keyifli bir yaz geçirdikleri belirterek "Başarılı bir yaz okulu programı sonuna gelindi. Türkiye Gençlik Vakfımız büyük aile piknikleriyle çocuklarımızı aileleriyle birlikte topluyor, bir araya getiriyor, onlara da böyle bir güzel imkan sunuyor" dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) derdinin bu vatan evlatlarının değerlerini bilen, inançlı vatanperver birer birey olarak yetişmesini sağlamak olduğunu anlatan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Bu toprakları bize vatan yapan mayanın farkında olmak, o mayayla mayalanmış olmak ve bu şekilde bütün dünya damgasını vuracak donanımları, eğitimleri alıp bilimde, fende, fikirde, kültürde, sanatta Türkiye yüzyılını inşa edecek bir nesil yetiştirmek. Bu yaz okullarımızda emeği geçen bütün eğitmenlerimize, bütün gönüllülerimize TÜGVA'nın kadrolarında emek veren genç kardeşlerime çok çok teşekkür ediyorum. Bu memlekete yapılacak en büyük hizmet, en hayırlı hizmet bu memleketin güzel evlatlarına yapılan yatırım onların daha iyi birer Müslüman olmaları için daha iyi birer insan olmaları için daha başarılı, güçlü birer lider olmaları için yapılan çalışmalar, emekler evelallah bu ülkenin güçlü yarınlarının temin hayatıdır" diye konuştu.

"Türkiye'nin daha güçlü olmasına katkı sağlamam lazım"

"Bugün Gazze'de soykırım var" diyen Erdoğan, "Eğer Gazze'de soykırım olabiliyorsa İsrail pervasızca çocukları açlığa mahkum edebiliyorsa, istediği ülkeye, istediği zaman saldırı düzenleyebiliyorsa maalesef ümmetin dağınıklığındandır. Ümmeti bir araya getirebilmek için, yeniden ümmetin ayağa kalkmasına, liderlik eden bir ülke olabilmemiz için bu neslin bu şuurda yetişmesine ihtiyacımız var Gazze'de çocuklar açlıktan ölürken, onların acısını kalbinde hissedip, ben acaba ne yapabilirim sorusunu her gün kendine soran, bunun için daha donanımlı olmam lazım, daha güçlü olmam lazım Türkiye'nin daha güçlü olmasına katkı sağlamam lazım. Şuurunda bir gençlik yetiştirmemiz lazım. İşte bunun için değerli anneler, babalar Türkiye Gençlik Vakfımızın bu çalışmalarını sizler de destek verin. Çocuklarınızı göndererek sizler de katkı sağlayın. Allah'ın izniyle bugün işte Türkiye'nin bu vatanın evladı Selçuk Bayraktar gibi bir teknoloji liderini yetiştirebiliyorsak inançlı, vatanperver ama dünyada sahasında bir numara olan bir rol model. Önümüzde Varsa, her bir çocuğumuz kendi sahasında dünyada lider olmak için çalışabilir. Çok büyük işler yapacağına inanabilir. Cumhurbaşkanımız bir dünya lideriyse, bütün dünyada çatışmaları sonlandırmak için, barışı sağlamak için aranan bir lider ise bizim çocuklarımız da geleceğin Tayyip Erdoğan'ları olmak için evelallah çalışabilir. Gittiğim okullarda her zamankinden daha fazla ben cumhurbaşkanı olmak istiyorum diyen çocuklarla karşılaşıyorum. Evelallah onlar geleceğin Tayyip Erdoğan'ları olacaklar. ve Allah'ın izniyle Türkiye bu bereketli topraklar Tayyip Erdoğan'lar yetiştirdiği sürece Dünyasında bu zulümlere yer olmayacak. Mazlumlar gözyaşı kan dökmeyecek. ve bu millet Allah'ın izniyle bu dünyaya yeniden barış, yeniden adalet getirecek diyorum" şeklinde konuştu.

"Çocuklarımızın gözlerindeki ışık geleceğe dair umutlarımızı artırmakta"

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ise "Bugün yarınlarımızın teminatı çocuklarımızın TÜGVA yaz okullarını tamamlaması dolayısıyla bir aradayız. TÜGVA yaz okullarının gençlerimize manevi eğitimin yanında birlik beraberlik kardeşlik yardımlaşma ve dayanışma, paylaşma ve merhamet, mesuliyet gibi değerlerin kazandırılması yanında Türkiye yüzyılına hazırlandığını da gözlemliyoruz. Çocuklarımızın her birinin gözlerindeki ışık geleceğe dair umutlarımızı artırmakta, büyük Türkiye'nin inşaatına dair güçlü sinyaller vermektedir. Allah hepsinin yollarını ve bahtlarını açık eylesin. Ailelerine devletine milletine faydalı insanlar olarak yetişmelerini nasip eylesin diye niyazda bulunuyorum" dedi.

Programa. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Fatma Öncü, Mehmet Emin Öz, Abdurrnahim Fırat, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe belediye başkanları, TÜGVA Erzurum yöneticileri öğrenciler ve aileleri katıldı. - ERZURUM