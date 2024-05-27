Turizm Acentesi: Erken rezervasyon yaptıranlar avantajlı olacak - Son Dakika
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Turizm Acentesi: Erken rezervasyon yaptıranlar avantajlı olacak

Turizm Acentesi: Erken rezervasyon yaptıranlar avantajlı olacak

Turizm Acentesi Şube Müdürü Ali Çakır, tatil sezonu öncesi erken rezervasyon yapmanın hem daha uygun fiyatlı hem de yer bulma açısından avantajlı olduğunu belirtiyor. Çakır, özellikle Akdeniz Bölgesi'nde Antalya'nın en çok tercih edilen yer olduğunu ve erken rezervasyon yaptıranların fiyat avantajı elde edebileceğini söylüyor. Ayrıca, kasım, aralık ve ocak aylarında rezervasyon yaptıranların daha ekonomik fiyatlara tatil yapabileceğini vurguluyor.

27.05.2024 09:41
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Tatil sezonu öncesi erken rezervasyon için vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Turizm Acentesi Şube Müdürü Ali Çakır, erkenden rezervasyon yaptıranların hem daha uygun fiyata hem de yer bulma açısından avantajlı olacağını belirtiyor.

Turizm sektöründe vatandaşların ocak ayından yaz mevsiminin sonuna kadar rezervasyon yaptırdığı biliniyor. Bir, iki ve üçüncü etabın bitirildiğini ve şu anda dördüncü etap için rezervasyonların yapıldığını belirten Şube Müdürü Ali Çakır, mayıs ayında rezervasyon yaptıracak olan misafirlerin son anda izni belli olanlara göre hala avantajlı olduklarını belirtti. Erken rezervasyon sürecinde ne kadar çabuk olunursa tatil yapılacak şehir ve otel sayısının seçeneği o kadar çok artarken, daha hesaplı bir tatil yapma imkanı olduğu belirtiliyor.

"Misafirlerimiz ne kadar erken davranırlarsa o kadar fiyat avantajı oluyor"

Bir turizm acentesinde Şube Müdürü olan Ali Çakır, Türkiye standartlarında öncelikle Eskişehir misafirlerinin en çok tercih ettiği bölgenin Akdeniz olduğunu belirtti. Akdeniz Bölgesi'nde özellikle Antalya'nın en çok gidilen yer olduğunu belirten Şube Müdürü Ali Çakır, "Bizim misafirlerimiz genelde çocuklu aileler olduğu için Akdeniz Bölgesi içerisinde Antalya'da en çok Side Bölgesi tercih ediliyor. Bunun da en önemli sebebi denizin ince kum ve sığ olmasından kaynaklı. Erken rezervasyonlarımız devam ediyor. Birinci, ikinci, üçüncü etabı bitirdik. Şu an için dördüncü etaptayız. Misafirlerimiz ne kadar erken davranırlarsa o kadar fiyat avantajı oluyor. Tabii ki kasım, aralık, ocakta erken rezervasyon yaptıran misafirlerimize çok daha avantajlı fiyatlardan yardımcı olabiliyoruz. Özellikle nisan ve mayıs ayında rezervasyon yaptıran misafir de son dakika dediğimiz rezervasyon yaptıran misafirlere göre yine yüzde 10, yüzde 15, yüzde 20 belki daha fazla indirimli otel tatili satın alabilirler. Kimse çok geç kalmış sayılmaz. Bir söz var, zararın neresinden dönersek kardır diye. Özellikle temmuzda son dakika izni belli olan misafirlere göre nisan ve mayıs ayında rezervasyon yaptıranlar her zaman daha avantajlı olacaklar. Erken rezervasyon devam ediyor. İnşallah misafirlerin izinleri bellidir ve bir an önce rezervasyonlarını yapabilirler" ifadelerine yer verdi.

"Genellikle 5 gece üzerinden rezervasyon yaptırıyoruz"

Aylar öncesinden tatil yapabilmek için rezervasyon yaptıran misafirlerin genelinin 5 gece konaklamayı tercih ettiğini belirten Çakır, "6-7 çok fazla rastlanmıyor ama olan misafirler de var. 3 gece daha kısa oluyor. Çünkü misafir, uzun bir yolculuk yapıyor. Bugün Akdeniz Bölgesi, Ege Bölgesi ortalama bin - bin iki yüz kilometre gidiş-geliş yol mesafesi. Misafirler bu mesafeyi de göz önünde bulunduraraktan genellikle 5 gece tercih ediyorlar. Yani üç kişilik bir aile yani anne, baba ve çocuk ise ve çocuk da ücretsiz ise ortalama 5 gecelik tatiller yüksek sezon dediğimiz 7'inci ve 8'inci ayda 35 bin lira ile 70 bin lira arasında değişiyor. Tabi burada otelin kalitesi, yıldızı, denize olan mesafesi, konumu gibi etkenler de fiyatı etkiliyor" dedi.

"Kasım aralık ocak aylarında rezervasyon yaparsanız daha ekonomik fiyatlara tatil yapmış olursunuz"

Turizm acentesi Şube Müdürü Ali Çakır, son iki senedir özellikle Turizm Bakanlığı'nın büyük bir efor sarfetmesiyle yabancı turistlere yönelik müthiş bir talep olduğunu belirtirken, "Tabii ki yabancı turistin çok yoğun olması iç pazar misafirinin tatil almasını biraz zorlaştırıyor. Biz de bu nedenle bütün misafirlerimizi önceden uyarıyoruz. Kasım, aralık, ocak aylarında rezervasyon yaparsanız daha ekonomik fiyatlara tatil yapmış olursunuz. Yaklaşık 20 senedir sektörün içerisindeyim. Misafirlerimize çok ciddi bu alışkanlığı kazandırdık. Hatta 2023 sezonunda yapmış olduğumuz ciroya 2024 sezonunun nisan ayında ulaştık. Ama bundan sonraki süreçte bizim için en önemli konu, misafirin alabileceği oteli en uygun fiyata alabilmesi. Çünkü turizm devamlılık gerektiren bir sektör. Bizim için misafir, bir günlük ya da bir seferlik değil, önemli olan misafirin devamlılığını sağlayabilmek. Bunun için zaten bütün tatil danışmanlarımız ile misafirlere yardımcı oluyoruz. Özellikle yabancı turist anlamında 2024 senesi de gelen mart ve nisan verilerine bakıldığında yabancı rekoru kırılacak gibi gözüküyor. Bakanlığın da bu konuda ciddi bir çalışması var" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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