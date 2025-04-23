Türk Dünyasında kadın: başarı hikayeleri sempozyumu sona erdi - Son Dakika
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Türk Dünyasında kadın: başarı hikayeleri sempozyumu sona erdi

Türk Dünyasında kadın: başarı hikayeleri sempozyumu sona erdi

Düzce Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKAM) ile Uluslararası Ofis Koordinatörlüğü tarafından Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle düzenlenen "1.

23.04.2025 09:03  Güncelleme: 09:04
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Düzce Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKAM) ile Uluslararası Ofis Koordinatörlüğü tarafından Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle düzenlenen "1. Uluslararası Türk Dünyasında Kadın: Başarı Hikayeleri Sempozyumu" oturumların ardından sona erdi.

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda ikinci gün gerçekleştirilen programa; Düzce Valisi Selçuk Aslan, Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, protokol üyeleri, davetli konuklar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

"Türk dünyasındaki başarılı kadınlar türk toplumunu iyi bir noktaya getirdi"

Rektör Nedim Sözbir, 1. Uluslararası Türk Dünyasında Kadın: Başarı Hikayeleri Sempozyumu'nun ilk gününde verimli oturumların gerçekleştirildiğini belirterek sözlerine başladı. Türk dünyasındaki başarılı kadınların Türk toplumunu iyi bir noktaya getirdiğini ifade eden Sözbir, programın hayırlı olmasını temenni ederek emeği geçen kişi ve kurumlara teşekkür etti.

"Hiçbir başarı tesadüf değildir"

Açılış konuşmasının ardından sempozyumun oturumlar bölümüne geçildi. Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aybike Ayfer Karadağ'ın yönetiminde dördüncü oturumun ilk konuşmacısı Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, eğitim ve meslek hayatından bahsetti. Kaymakamlık, Vali Yardımcılığı, Daire Başkanlığı, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcılığı ve Valilik olmak üzere edindiği tecrübeleri katılımcılarla paylaşan Vali Nurtaç Arslan, kariyer hayatındaki hikayesinin, azimli, inançlı ve kararlı şekilde hedeflerine ulaşmak isteyen tüm kadınların hikayesi olduğunu dile getirdi. Kadınların çalışma hayatıyla ilgili önemli değerlendirmelerde de bulunan Arslan, hiçbir başarının tesadüf olmadığına dikkat çekerek yöneticilikte cinsiyetin değil, liyakatin önemli olduğunu vurguladı.

Kadınlar Türk dünyasının geleceğini şekillendiriyor

Programa çevrim içi olarak bağlanan Batı Kazakistan Marat Ospanov Tıp Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Abenova Nurgul Abdullayevna, "Kazakistanlı Bilim Kadınları: Başarılar ve Beklentiler" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Kazakistan'da akademi dünyasında kadının yerinden söz eden Doç. Dr. Abenova Nurgul Abdullayevna, kadınların Türk dünyasının geleceğini şekillendirdiğine işaret etti.

Sempozyuma çevrim içi olarak katılan Moldova Komrat Devlet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Svetlana Ghenova, "Gagauzia'nın Toplumsal Gelişiminde Kadınların Rolü: Başarılar ve Zorluklar" adlı sunumunda, Moldova Komrat Devlet Üniversitesi hakkında bilgiler paylaşarak kadınların girişimcilik, siyaset ve sosyal politikalar alanında öncü rolleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

"Başarı ailede başlıyor"

Azerbaycan Cumhuriyeti Parlamento Üyesi, Milletvekili, Azerbaycan Diller Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamam Caferova ise başarının ailede başladığını ifade ederek aile desteğinin önemine değindi. Kadın liderliği konusunda yaptığı çalışmalardan örnekler veren Caferova, Türk dünyasının birleşmesinde kadınların büyük rolü olduğunun altını çizdi.

Ailenin güçlenmesi

Dördüncü oturumun sonrasında Kadının ve Ailenin Güçlenmesi başlıklı açık oturum gerçekleştirildi. Oturumun moderatörlüğünü üstlenen Düzce Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, bir hayal neticesinde Düzce Üniversitesi'nin güzel bir modelle kurulduğunu belirterek daha iyi bir dünya için neler yapılması gerektiğiyle ilgili konuşmacılara sorular yöneltti.

Daha iyi bir dünya için sevgi, aile desteği, öz farkındalık ve rol model olma

Oturumda; Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, Azerbaycan Cumhuriyeti Parlamento Üyesi, Milletvekili, Uluslararası Türk Kültürü ve Mirası Vakfı Kurucu Başkanı Dr. Günay Efendiyeva, Azerbaycan Cumhuriyeti Parlamento Üyesi, Milletvekili, Azerbaycan Diller Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamam Caferova, Caspian Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Duysengulova Nurzhamal Salimgeryevna ile Kazakistan Almaty Humanitarian-Economic Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Lidiya Bekenova değerlendirmelerde bulunarak daha iyi bir dünya için; sevgi, aile desteği, öz farkındalık ve rol model olma konularındaki düşüncelerini samimi bir şekilde paylaştılar.

Dr. Öğretim Üyesi Vahdet Tarakçı, Dr. Öğretim Üyesi Hüsnü Gerelegiz ve Öğretim Görevlisi Muhammet Kağan Güney ise iki gün boyunca sempozyuma çeviri desteği sundu.

1.Uluslararası Türk Dünyasında Kadın: Başarı Hikayeleri Sempozyumu, Kadının ve Ailenin Güçlenmesi başlıklı açık oturum ile sona ererken katılımcılar; Düzce Üniversitesi bünyesindeki bölgenin en büyük Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi, Geleneksel El Yapımı Kağıt Atölyesi, Dünya Botanik Bahçeleri Listesi'nde yer alan, Batı Karadeniz Bölgesi'nin ilk botanik bahçesi ve bölgenin en önemli bitki biyolojik çeşitlilik merkezlerinden Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi, Düzce'nin saklı tarihinin yer aldığı Konuralp antik kenti ile Düzce'nin doğal güzelliklerinden Aydınpınar Şelalesi'ni ziyaret etme imkanı da elde etti. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türk Dünyasında kadın: başarı hikayeleri sempozyumu sona erdi - Son Dakika

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