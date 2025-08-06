Türk-Japon dostluğu Mersin'de bir kez daha vurgulandı - Son Dakika
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Türk-Japon dostluğu Mersin'de bir kez daha vurgulandı

Türk-Japon dostluğu Mersin\'de bir kez daha vurgulandı
06.08.2025 18:04  Güncelleme: 18:07
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Ertuğrul Fırkateyni Faciasının 135. yıldönümü ve 1985'teki Kurtarma Operasyonunun 40. yılı dolayısıyla Mersin'e gelen Japon heyet, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret ederken, ziyarette iki ülke arasındaki dostluk bağları vurgulandı.

Ertuğrul Fırkateyni Faciasının 135. yıldönümü ve 1985'teki Kurtarma Operasyonunun 40. yılı dolayısıyla Mersin'e gelen Japon heyet, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret ederken, ziyarette iki ülke arasındaki dostluk bağları vurgulandı.

Sultan II. Abdülhamid tarafından Japon İmparatoruna sunulmak üzere şeref nişanı ve hediyeler götüren ve dönüş yolculuğu sırasında Kushimoto kenti açıklarında kayalıklara çarparak batan Ertuğrul Firkateyninde şehit olan 540 denizci için Mersin'de anma töreni düzenlendi. Başkan Seçer de Japonya'nın Kushimoto kenti açıklarında 1890 yılında batan Ertuğrul Firkateyninde şehit olanların anısını tekrar yaşatmak için düzenlenen anma törenleri için Mersin'e gelen Japonya heyetini ağırladı. Gerçekleştirilen ziyarette TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Wakayama Eyaleti Valisi Izumi Miyazaki, Kushimoto Belediye Başkanı Tashima Katsumasa, Wakayama Eyaleti Meclisi Üyesi Takeji Sato, Japonya Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Naoki Saito, Kushimoto Belediyesi ile Wakayama Eyaleti bürokratları ve görevlileri yer aldı.

"Tarihi süreç boyunca 2 ülke birbirine destek olacak çok kararlar almış"

Başkan Seçer, Türkiye'de yaşanan depremden sonra Japonya'nın Mersin Büyükşehir Belediyesine hibe ettiği Engelli Hizmet Aracı için teşekkür ederek konuşmasına başladı. Seçer, 135 yıl önce yaşanan deniz faciasında hayatını kaybedenleri anmak için bir araya geldiklerini belirterek, "Bundan 135 yıl önce yaşanan bir deniz faciası bugün burada olmamızı sağlıyor. Çünkü siz, 135 yıl sonra o acı kazayı bir kez daha anmak için şehrimize geldiniz ve Refah Şehitleri Anıtına çelenk koydunuz. Deniz kazasında ölenlerin ruhuna dua okudunuz. Yine aynı nedenle Kushimoto şehriyle bir dostluk oluşmuş ve bugünlere gelmiş" dedi.

Türk ve Japon halkları arasındaki dostluğun bir çok sebebi olduğunu kaydeden Seçer, "Türk ve Japon halkları arasında dostluk temasları sadece bunlar değil. Tarihi süreç boyunca 2 ülke olarak kötü günümüzde birbirimize destek olacak çok kararlar alınmış. Bir tanesini de 1985 yılında İran- Irak savaşında Tahran'da mahsur kalan 215 Japon vatandaşın Japonya'ya tahliyesini sağlamışız. Bu da 2 toplum arasındaki dostluğun bir işareti olarak hafızalarımıza kazınmış" diye konuştu.

"Dostluğumuzun bir nişanesi olarak Mersin'de 'Kushimoto Sokağımız' var"

Seçer, Kushimoto ile dostluğun sürdüğünü, öğrenci değişim programları uygulandığını ve uygulanmaya da devam edeceğini belirterek, "Umut ediyorum bugün olduğu gibi ziyaretlerimiz ve karşılıklı temaslarımız devam eder. Burada Kushimoto'yu her zaman anabiliyoruz. Çünkü dostluğumuzun bir nişanesi olarak Mersin'de 'Kushimoto Sokağımız' var. Kushimoto Sokağı burada çok ünlüdür ve çok keyifli bir yerdir. Zaman zaman orada mini festivaller oluyor ve gayet de güzel oluyor. Kushimoto'yu Mersin'de bilmeyen yoktur" ifadelerini kullandı.

"Sizinle olan ilişkimizi önemsiyoruz"

1994 yılında Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Kushimoto Belediyesi arasında imzalanan bir protokolden söz eden Seçer, o protokol çerçevesinde ilişkilerin devam ettiğini kaydetti. Kardeş şehir olabilmek için meclis kararına ihtiyaç olduğunun bilgisini de veren Seçer, "Bakanlıktan, merkezi hükümetten bizim bir onay almamız gerekiyor. Biz 2024 yılının Ekim ayında bu konuda bakanlığa bir yazı yazdık ve onun cevabını bekliyoruz. Cevap gelir gelmez de resmi olarak kardeş şehir olacağız. Biz bunu bir ihtiyaç olarak gördük. Bu ilişkileri daha kalıcı ve sağlam bir temele oturtmak istiyoruz. Çünkü sizinle olan ilişkimizi önemsiyoruz" dedi.

"Kazadan 135 sene geçti ancak bu süre içerisinde dostluğumuz devam etti"

Wakayama Eyaleti Valisi Izumi Miyazaki de konuşmasında, ziyaret dolayısıyla duydukları memnuniyetten söz ederek, Mersin'de gerçekleştirilen tören hakkında bilgiler verdi. Vali Miyazaki, "Kazadan 135 sene geçti ancak bu süre içerisinde dostluğumuz devam etti. Kaza çok acıklı bir durumdu. Ancak dostluğun bu kadar sürmesi çok güzel bir durum. 135 sene önce atılan dostluk tohumu, 40 sene önce de İran-Irak Savaşı sırasında mahsur kalan Japonların tahliye edilmesi ve 50 sene önce ise Kushimoto ile Mersin'in kardeş şehir olması buna bağlandı. Dostluğumuzun daha da gelişerek devam etmesini temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Ertuğrul Fırkateyni Anma Törenini, Japonya Türkiye Büyükelçiliği ile düzenleyeceğiz"

Kushimoto Belediye Başkanı Katsumasa Tashima ise nazik karşılama için teşekkür ederek konuşmasına başladı. Refah Şehitleri Anıtında düzenlenen törenin görkemli bir şekilde gerçekleştiğini ifade eden Tashima, "11 senelik aradan sonra tekrar Mersin'e geldim. Belediye binasının yenilendiğini gördüm. Harika bir mekan olmuş tebrik ediyorum" dedi. Japonya ve Türkiye arasındaki dostluğun uzun süredir devam ettiğini belirten Tashima, bundan sonraki süreçte de Türkiye ile iletişimi sıklaştıracaklarını aktardı.

Ertuğrul Fırkateyni, Refah Şehitleri Anıtında anıldı

Öte yandan heyetin Başkan Seçer'i ziyareti öncesinde Refah Şehitleri Anıtında bir tören gerçekleştirildi. Ertuğrul Fırkateyni Faciasında hayatını kaybeden denizcilerin anıldığı törende, Türk-Japon dostluğu bir kez daha vurgulandı. Törene; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i temsilen Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir'in yanı sıra, Mersin Valisi Atilla Toros'u temsilen Mersin İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Emel Gökbel, Wakayama Eyalet Valisi Izumi Miyakazi, Kushimoto Belediye Başkanı Katsumasa Tashima, Wakayama Eyalet Meclis Üyesi Takeji Sato ile beraberindeki heyet katıldı. Tören, Ertuğrul Fırkateyni Faciasında hayatını kaybedenler anısına denize karanfil bırakılması ile son buldu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Vahap Seçer, mersin, Japon, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türk-Japon dostluğu Mersin'de bir kez daha vurgulandı - Son Dakika

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