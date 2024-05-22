Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Türk Mutfağı Haftası etkinliğine katıldı - Son Dakika
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Yerel

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Türk Mutfağı Haftası etkinliğine katıldı

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Türk Mutfağı Haftası etkinliğine katıldı

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliğine katıldı. Çanakkale'nin yöresel tatlarının ikram edildiği kahvaltı programında Vali Aktaş, Çanakkale'nin gastronomisinin zenginleşmesine katkı sunanlara teşekkürlerini iletti.

22.05.2024 10:26  Güncelleme: 10:27
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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabından hareketle hayata geçirilen Türk Mutfağı Haftası etkinliğine katıldı.

Çanakkale Valiliği himayelerinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Çanakkale'nin yöresel tatlarının ikram edildiği kahvaltı programına Vali İlhami Aktaş'ın yanı sıra Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Metin Değirmeci, İl Jandarma Komutanı J. Albay Sadi Akman, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, ÇOMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Dinçay KöksaL, Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Celil Sezgin, ÇOMÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Boz, Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, İl müdürleri, Turizmciler, akademisyenler, kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

2022 yılından itibaren Türkiye'de ve tüm dünyada dikkat çekecek düzeyde etkinliklerle kutlanmaya başlanan 21-27 Mayıs "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Anadolu Hamidiye Tabyasında bir restoranda düzenlenen kahvaltı etkinliğinde Ezine'den peynir, Geyikli'den nohut ekmeği ve üretimi Çanakkale'de gerçekleştirilen zeytin, bal, kaymak salça gibi yöresel ürünler sergilendi.

İkram edilen yöresel ürünler hakkında şeflerden bilgi alan Vali İlhami Aktaş, Türk Mutfağı Haftasında Çanakkale'nin yöresel lezzetlerini içeren Çanakkale kahvaltısında bulunmaktan duyduğu mutluluğu belirterek, Çanakkale'de gastronomisinin zenginleşmesi ve markalaşmasına katkı sunan herkese emeklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Etkinlik, yöresel ikramların tadımının yapılmasının ardından sona erdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Türk Mutfağı Haftası etkinliğine katıldı - Son Dakika

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