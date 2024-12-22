Türk Tekstili Şampiyonlar Liginde - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Türk Tekstili Şampiyonlar Liginde

Türk Tekstili Şampiyonlar Liginde

Hikmet Eraslan, katma değerli ürünlerle global pazarda başarı elde ettiklerini duyurdu.

22.12.2024 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk tekstili katma değerli ürünlerle şampiyonlar ligine yükseldi.

Kadın, erkek, çocuk, ev tekstil ve ayakkabı sektörlerinden oluşan 2025 ilkbahar-yaz sezon ürünlerini, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve orta doğu ülkeleri başta olmak üzere 40 ülkeden gelen alıcılarla buluşturan Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, "Made in Türkiye etiketini gururla taşıyoruz" dedi.

Alanlarında kalitelerini ispatlamış katma değeri yüksek ürünleri yaklaşık 4 bin alıcı ile buluşturduklarını belirten Eraslan, "Hazır giyimde 14. sırada yer almaktayız. Kilogram başı değer Türkiye ortalaması 27.5 dolarken, bizim bu rakamımız 75 doları buluyor. Yani katma değerli ürünlerimizle şampiyonlar ligindeyiz. Bu başarıyı yakalamak ve sürdürülebilir kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Rusya başta olmak üzere çevre coğrafyada ve Orta Doğu ülkelerinde katma değeri yüksek hazır giyim ürünlerimizle kalitemizi ispat ettik. Gördüğümüz ilgi ve takdir bizleri cesaretlendirdi. Şimdi yeni pazarlara açılarak büyümemizi devam ettiriyoruz. Geçtiğimiz yıl radarımıza aldığımız Afrika pazarında var olabilmek için bir yıldır aralıksız çalışıyoruz. Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle yaşanan olumsuzlukların kısa sürede atlattık. Savaşın sıcak zamanlarında online satışa ağırlık verdik. Bunun yanı sıra Özbekistan ve Kazakistan başta olmak üzere aynı coğrafyada bulunan farklı pazarlara ağırlık vererek faaliyetlerimizi arttırdık. Pandemi döneminden beri aralıksız olarak yatırım yaptığımız ve büyüttüğümüz bir online pazarımız var. Geldiğimiz durumda toptan online tekstil satışında büyük bir paya sahip olduk" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Yerel, CEO, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türk Tekstili Şampiyonlar Liginde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:07 Bakan Fidan, Suriye’deki yeni yönetimin lideri Şara ile Şam’da görüştü Bakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şara ile Şam'da görüştü
14:53 Babacan: Bir avuç insan para kazansın diye milyonlar, çok daha pahalı konutlarda oturmak zorunda Babacan: Bir avuç insan para kazansın diye milyonlar, çok daha pahalı konutlarda oturmak zorunda
14:48 Bahçeli: Esad, Netanyahu ile birlikte Lahey’de hesap vermeli Bahçeli: Esad, Netanyahu ile birlikte Lahey'de hesap vermeli
13:36 4 kişiye mezar olan helikopterin düşme anı taksi kamerasına yansıdı 4 kişiye mezar olan helikopterin düşme anı taksi kamerasına yansıdı
10:47 ABD, Kızıldeniz’de kendi savaş uçağını düşürdü ABD, Kızıldeniz'de kendi savaş uçağını düşürdü
10:34 En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde
10:31 İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü
10:27 Diyarbakır’da 13 araç birbirine girdi Çok sayıda yaralı var Diyarbakır'da 13 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
10:26 Bu markalardan uzak durun İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
10:25 Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı
10:20 Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak
10:17 Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
10:12 Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu
09:55 Mustafa Keser’den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı
09:47 BM’nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu BM'nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 15:49:25. #1.12#
SON DAKİKA: Türk Tekstili Şampiyonlar Liginde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.