Türkan Bebek ve Asimilasyon Şehitleri Anıldı - Son Dakika
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Türkan Bebek ve Asimilasyon Şehitleri Anıldı

Türkan Bebek ve Asimilasyon Şehitleri Anıldı

Killiler Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Türkan bebeği ve asimilasyon şehitlerini unutmadı.

23.12.2024 10:13  Güncelleme: 10:14
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Killiler Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Türkan bebeği ve asimilasyon şehitlerini unutmadı. Çok sayıda vatandaşın yer aldığı anma törenine, AK Parti, CHP ve İYİ Parti milletvekilleriyle belediye başkanları da katıldı.

Bulgaristan'ın Killi Beldesinde 26 Aralık 1984 yılında asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda 18 aylıkken annesinin kucağında şehit edilen, Bulgaristan Türklerinin direnişinin sembolü olan Türkan Bebek ve asimilasyon şehitleri için Killiler Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği anma töreni düzenledi. Bulgaristan Türklerinin yaşadığı acının 40. yıl dönümünde, Bulgaristan Komünist Partisi iktidarının 24 Aralık 1984 tarihinde Türk ve Müslümanları din, dil, örf ve adetlerinden men etmeye çalıştığı asimilasyonu ve yarım milyona yakın insanın göçü ile sonuçlanan olayları unutmadıklarını ifade eden Killiler Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mümün Kaşmer, yaşananları ömür boyu da unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve okunan duaların ardından misafirlere pilav ikram edildi. Törene AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Feridun Yılmaz, Bulgaristan Kızılağaç Belediye Başkanı Şinasi Süleyman, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Vekili Beşir Deniz, BAL-GÖÇ Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, CHP Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün, MHP Yıldırım İlçe Başkan Vekili Kürşat Pala, Bursa Ülkü Ocakları Başkan Vekili Eyüp Çetiner, Tunaboylular Deliormanlılar Dernek Başkanı Süleyman Ulusoy, Cebel Dernek Başkanı Operatör Dr. Gürkay Cem, Mestanlılar Dernek Başkanı Mestaniye Efe, Filibeliler Dernek Başkanı Mustafa Tenekeci, Eğridereliler Dernek Başkanı Yüksel Yurtsever, Koşukavaklılar Dernek Başkanı Nejdet Atasoy ile STK'ların temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkan Bebek ve Asimilasyon Şehitleri Anıldı - Son Dakika


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