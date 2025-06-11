Türkiye'de 970 Bin Çocuk İşçi Var - Son Dakika
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Türkiye'de 970 Bin Çocuk İşçi Var

Türkiye\'de 970 Bin Çocuk İşçi Var
11.06.2025 11:45
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TESK Başkanı Palandöken, Türkiye'de 970 bin çocuk işçi bulunduğunu ve çocuk işçiliğiyle mücadele ettiklerini açıkladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre dünyada 160 milyon çocuk işçi bulunurken, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 verilerine göre ülkemizde kayıtlı 970 bin çocuk işçi var" dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü kapsamında açıklama yaptı. Palandöken, TESK olarak çocuk işçiliğiyle mücadele kapsamında UNICEF ile birlikte yürütülen Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programının 2017 yılından beri aralıksız devam ettiğini belirterek, "Çocuklarımızın eğitim haklarından ve çocukluklarını yaşamaktan mahrum kalmamaları adına işçileri, işverenleri, kamu ve özel sektörü bu insan hakkı ihlaline karşı birlikte mücadele etmeye ve bilinçli hareket etmeye çağırıyoruz. Ayrıca, 2020 yılında başlatılan istihdam için Mesleki Eğitim Programı (İMEP) da odalarımızla birlikte yürütülüyor. Bu programların sürdürülebilirliği için gerekli tüm adımları atıyoruz. Sahada gerçekleştirdiğimiz eğitim faaliyetleri ve işyeri ziyaretleriyle çocuk işçiliğine karşı mücadelemizi daha da yoğunlaştırıyoruz" diye konuştu.

"Kendi iç denetim mekanizmasını kuran tek meslek kuruluşuyuz"

Çocuk haklarının korunması kapsamında yürüttükleri çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyleyen Palandöken, "ILO verilerine göre dünyada 160 milyon çocuk işçi bulunurken, TÜİK 2024 verilerine göre ülkemizde kayıtlı 970 bin çocuk işçi var. Çocuk işçiliğinin temel nedenleri arasında yoksulluk, toplumsal tutumlar ve göçle gelen hızlı nüfus artışı yer alıyor. TESK olarak bu küresel sorunun çözümüne katkı sağlamak amacıyla kendi iç denetim mekanizmasını oluşturan tek meslek kuruluşuyuz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz eğitim seminerleriyle toplumda farkındalık oluşturmayı amaçladık. İşyeri Denetim ve Danışmanlık Gruplarımız (İDDG) aracılığıyla üye işletmeleri denetliyor ve onlara rehberlik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çıraklarımız ustalarından el becerisi öğrenen öğrencilerdir"

Palandöken, çırakların çocuk işçi değil, eğitim gören bireyler olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

"Biz esnaf ve sanatkarlar olarak, çocukların küçük yaşta bir meslek edinerek geleceklerini güvence altına almalarını destekliyoruz. Konfederasyon olarak, meslek öğrenmek isteyen ya da aile mesleğini sürdüren çocuklarımıza yönelik çıraklık, kalfalık ve usta öğreticilik belgeleriyle ilgili önemli çalışmalar yürütüyoruz. Çıraklarımız, ustalarından el becerisi öğrenen öğrenciler konumundadır. Aynı zamanda okullarında teorik eğitimlerini sürdüren bu çocuklar, hem eğitim hayatlarını aksatmadan devam ettiriyor hem de meslek sahibi olma yolunda ilerliyor." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye'de 970 Bin Çocuk İşçi Var - Son Dakika

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