Türkiye, İsrail ile ticareti durdurdu - Son Dakika
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Türkiye, İsrail ile ticareti durdurdu

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin 2 Mayıs 2024 itibarıyla İsrail ile tüm ihracat ve ithalat işlemlerini durdurduğunu açıkladı.

18.09.2024 14:25
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlarda 41 bin 272 insan hayatını kaybetti. İsrail Gazze'de tarihin en büyük katliamlarından birini düzenlerken, Türkiye'nin İsrail ile ticarete devam ettiğine yönelik iddialar çok konuşulmuştu. Ticaret Bakanlığı o konuya açıklık getirdi.

Ticaret Bakanlığı, 2 Mayıs 2024 tarihinde İsrail'le ihracat ve ithalatın tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğunu hatırlattı. Bazı basın organlarında bu konuda yapılan haberlerin gerçek olmadığı kaydedilen açıklamada, "Esasen ülkemiz, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in insanlık dışı saldırılarının durdurulması, insani kayıp ve fiziki yıkımın engellenmesi, kalıcı ateşkesin sağlanması için en üst düzeyde girişimlerde bulunmuş, diplomasinin tüm araçlarını en yoğun çaba ile kullanmış ve Filistin'e en çok insani desteği sağlayan ülke olmayı sürdürmüştür. Bununla birlikte hükümetimiz, İsrail'in saldırılarını durdurmaya yönelik politikalarının bir devamı olarak da İsrail ile ticareti 7 Ekim tarihinden sonra aylık ticaret rakamlarından görülebileceği gibi önce yavaşlatmıştı. Akabinde 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren 54 grupta bin 19 farklı ürünlerde Türkiye'den İsrail'e ihracatı durdurmuştuk. Nihayet aşamalı bir şekilde hayata geçirdiğimiz bu adımların bir devamı olarak, İsrail hükümetinin uluslararası ateşkes çabalarını karşılıksız bırakması ve Gazze'nin içine insani yardımlarımızı engellemesi üzerine hükümetimiz 2 Mayıs 2024 tarihinde İsrail ile ihracat ve ithalat işlemlerini tamamen durdurmuştur" ifadeleri yer aldı.

"İSRAİL'DEN TÜRKİYE'YE ULAŞAN HİÇBİR YOK"

Bakanlığın açıklamasında Alınan kararın İsrail'in Gazze'de derhal ve kalıcı ateşkes ilan edinceye kadar kararlı bir şekilde uygulanacağı kaydedildi. "2 Mayıs 2024 tarihinden sonra ülkemizden İsrail'e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi veyahut İsrail'den ülkemize ulaşan hiçbir İsrail sevkiyatı bulunmamaktadır. İsrail için gümrük sistemi kapalıdır. İhracat ve ithalat rakamları her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından da şeffaf olarak yayınlanmaktadır. Diğer taraftan Filistin Milli Ekonomi Bakanlığının onay verdiği ve Filistin topraklarındaki ihtiyaçlara yönelik sevkiyat, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığının kontrolünde ve Filistin varışlı olduğu teyit edilerek gerçekleşmektedir. Bu malların münhasıran Filistin tarafından kullanıldığı, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı tarafından da müteaddit defalar açıklanmış bulunmaktadır. Söz konusu malların Filistin ile ticaretimize ait olduğu ticaret verilerimizden de anlaşılmaktadır" denildi.

"TÜRKİYE KESİN VE KARARLI"

Filistin'e yönelik zulme karşı dünyada ticaretini durduran yegane ülkenin Türkiye olduğu bildirilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bu kararlı uygulamamız İsrail tarafından uluslararası kuruluşlar nezdinde de ülkemize karşı bir propaganda malzemesi olarak kullanılmaya çalışılmakta, Türkiye'nin ticareti durdurması İsrail tarafından dahi tenkit edilmektedir. Hal ve gerçek böyle iken, aksi yöndeki haberlerin, açıklamaların, bilgilerin tamamı Filistin davasıyla ya da temel insani değerlerle alakalı olmayan ve itibar edilmemesi gereken yalanlardan ibarettir. Yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı zaman zaman ortaya atılan bu yalanların asıl amacının Türkiye'nin genel dış ticaretine ve ekonomik gelişmesine sekte vurmaya çalışmak olduğunun farkındayız. İsrail Hükümeti derhal ve kalıcı ateşkes ilan edene, Gazze'ye yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye ve Gazze'de yeniden imar faaliyetleri başlayıncaya kadar Türkiye söz konusu yeni tedbirleri kesin ve kararlı bir şekilde uygulayacaktır. Bununla birlikte Filistin davasının ve zulüm altındaki mazlum coğrafyaların her daim yanında olan ülkemizin bu duruşunun maksatlı yalan haberler ve İsrail'e hizmet eden kara propagandalarla gölgelenmesine izin verilmeyecektir."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye, İsrail ile ticareti durdurdu - Son Dakika

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