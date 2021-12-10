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Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Güllü; "Başkan Çerçioğlu, Türkiye'de belediye başkanlığının en iyi örneklerinden birisi" - Son Dakika

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Güllü; "Başkan Çerçioğlu, Türkiye'de belediye başkanlığının en iyi örneklerinden birisi"

10.12.2021 13:15
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Güllü; "Başkan Çerçioğlu, Türkiye'de belediye başkanlığının en iyi örneklerinden birisi"

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü'nün Başkan Çerçioğlu'na ziyaretinde Acil Yardım Hattı İşbirliği protokolü imzalandı.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü'nün Başkan Çerçioğlu'na ziyaretinde Acil Yardım Hattı İşbirliği protokolü imzalandı. Başkan Güllü, protokol sonrası yaptığı açıklamada Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Türkiye'nin örnek belediye başkanlarından biri olduğunu kaydetti.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette Başkan Çerçioğlu'yla Acil Yardım Hattı İşbirliği Protokolü'nü imzalayan Güllü "Bu protokolle şiddetsiz bir Türkiye hayalimizin bir adım daha ötesine geldik. Birlikte daha güçlüyüz" dedi. Başkan Çerçioğlu'yla birlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kız yurdu ve Otizm Destek Merkezi ile Halk Ege Et'i de ziyaret eden Güllü, yapılan başarılı çalışmalar karşısında hayran kaldığını belirterek Başkan Çerçioğlu'nu tebrik etti.

Özellikle kadına karşı şiddetin azaltılmasıyla ilgili çalışmalarıyla en önde gelen kurumlardan olan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile Aydın Büyükşehir Belediyesi arasında Aydın'da olması muhtemel şiddet olaylarında ihtiyaç duyulacak destek için Acil Yardım Hattı İşbirliği Protokolü imzalandı. Federasyon Başkanı Güllü ile Başkan Çerçioğlu arasında imzalanan protokolle Aydın'da yaşayan vatandaşlar, şiddet vakalarında ihtiyaç duydukları destek için Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'na bağlı destek mekanizmalara istedikleri an ulaşabilecek.

Güllü; "Türkiye'de belediye başkanlığının en iyi örneklerinden birisi"

İmza töreninde konuşan Güllü "Her zamankinden bir ayrım getirerek söylemek isterim ki bir kadın belediye başkanın odasında, makamında olmak beni ayrıca gururlandırıyor. Her zaman söylediğim gibi karar mekanizmalarında kadınların olması Türkiye'yi aydınlığa, çağdaşlığa taşıyacaktır. Türkiye'deki şiddet oranları üzerindeki çalışmalarımız da bölgede daha güçlü önleyici politikalar oluşturacak" şeklinde konuştu. Güllü, "Bugün çok farklı bir bakış açısıyla buradan çıkacağız. Türkiye'de belediye başkanlığının en iyi örneklerinden birisi olarak sevgili hemcinsimi görerek bugün Ankara'ya daha mutlu ve daha huzurlu döneceğim. Bu protokolle şiddetsiz bir Türkiye hayalimizin bir adım daha ötesine geldik. Birlikte daha güçlüyüz" sözlerini kullandı.

Başkan Çerçioğlu; "Şiddetsiz bir gelecek istiyoruz"

Şiddetin her türlüsüne karşı olduklarının altını çizen Başkan Çerçioğlu ise protokolü "Bu protokolü hem Aydın'da hem de tüm Türkiye'de şiddetsiz bir gelecek umuduyla imzalıyoruz. Her zaman beraberiz" sözleriyle değerlendirdi. Kesin gizlilik esasıyla çalışan Acil Yardım Hattı (AYH) 0212 656 96 96 -0 549 656 96 96 numaralı telefonlardan hizmet veriyor.

Aydın'da kadın kooperatifleri destekleniyor

Başkan Çerçioğlu ile birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştiraki olan Halk Ege Et'in marketini ziyaret eden Güllü, hayranlığını ifade ederken kadın kooperatiflerinin ürünlerinin satılmasından duyduğu memnuniyeti ifade edip "Kooperatifçilik istihdamın en güzel desteklenme modeli. Kadın kooperatiflerinin desteklenmesini çok önemsiyoruz. Bu, bir kadın belediye başkanının bir kadına katkısı ve bir kadının kız çocuğuna katkısı. Bu sürdürülebilirlik" dedi.

Her zaman kadın kooperatiflerinin yanında olduklarını vurgulayan Başkan Çerçioğlu'yla birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin kız yurdunu ve Otizm Destek Merkezi'ni de gezen Güllü, Aydın'da Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan projelerden duyduğu memnuniyeti belirtti. - AYDIN

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Güllü; Başkan Çerçioğlu, Türkiye'de belediye başkanlığının en iyi örneklerinden birisi
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Güllü; Başkan Çerçioğlu, Türkiye'de belediye başkanlığının en iyi örneklerinden birisi
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Güllü; Başkan Çerçioğlu, Türkiye'de belediye başkanlığının en iyi örneklerinden birisi
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Güllü; Başkan Çerçioğlu, Türkiye'de belediye başkanlığının en iyi örneklerinden birisi
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Güllü; Başkan Çerçioğlu, Türkiye'de belediye başkanlığının en iyi örneklerinden birisi

Canan Güllü, Türkiye, Güllü, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Güllü; 'Başkan Çerçioğlu, Türkiye'de belediye başkanlığının en iyi örneklerinden birisi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Güllü; "Başkan Çerçioğlu, Türkiye'de belediye başkanlığının en iyi örneklerinden birisi" - Son Dakika
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