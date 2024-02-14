Türkiye Kamu-Sen İzmir Temsilciliği, 3600 ek göstergenin verilmesi talebini dile getirdi

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HABER: ECE AZAK - KAMERA: KERİM UĞUR

Türkiye Kamu-Sen İzmir Temsilciği, 3600 ek göstergenin, mağdur olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı (YHS) ve tüm kamu çalışanlarına verilmesi, 8.000 TL ilave ek ödemenin emekli maaşlarına yansıtılması ve 5510 sayılı yasadaki 2008 öncesi ve sonrası ayrımın kaldırılması talebine ilişkin SGK İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Türkiye Kamu-Sen İzmir İl Temsilcisi İrfan Toksoy, memurlar, emekliler ve aileleri ile birlikte yaklaşık 25 milyonu bulan bir kitlenin beklentilerinin iktidar nezdinde mutlak surette karşılık bulması ve sorunlarının çözülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) İzmir Temsilciliği, 3600 ek göstergenin, mağdur olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı (YHS) ve tüm kamu çalışanlarına verilmesi, 8.000 TL ilave ek ödemenin emekli maaşlarına yansıtılması ve 5510 sayılı yasadaki 2008 öncesi ve sonrası ayrımın kaldırılmasına ilişkin basın açıklaması düzenledi. SGK İl Müdürlüğü önünde yapılan açıklamada, Türkiye Kamu-Sen adına konuşma yapan İzmir İl Temsilcisi İrfan Toksoy, memurlar, emekliler ve aileleri ile birlikte yaklaşık 25 milyonu bulan bir kitlenin beklentilerinin iktidar nezdinde mutlak surette karşılık bulması ve sorunlarının çözülmesi gerektiğini söyledi.

"İLAVE EK ÖDEME MEMUR EMEKLİLERİNE VERİLEREK BU YOLDAKİ İLK ADIM ATILMALI"

Toksoy, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Bilindiği gibi 2023 yılı Temmuz ayında yalnızca çalışan kamu görevlilerine ödenmeye başlanan 8 bin 77 TL tutarındakı ilave ek ödeme, Ocak ayındaki artışlarla birlikte 12 bin 54 TL'ye yükselmiş ancak bu ödemenin emekli maaşlarına sayılmaması nedeniyle çalışma yaşamı ile emeklilik arasındaki bağ tamamen kopmuş, emekli maaşlarının ödenen prim ve kadro ile olan ilişkisi kesilmiştir. Memur emeklilerine çalışırken aldıkları maaşın E'i kadar emekli maaş bağlanmaktadır. İlave ek ödemenin emekli maaşlarına yansıtılmaması bu oranı daha da düşürmüştür. Hükümetimiz 2024 yılını "Emekli Yılı" olarak ilan etmiştir. Mademki bu yıl "Emekli Yılı"dır öyleyse memur emeklilerinin durumu da mutlaka düzeltilmeli, ilave ek ödeme memur emeklilerine verilerek bu yoldaki ilk adım atılmalıdır."

"BİRİNCİ DERECEYE GELEN TÜM MEMURLARIN EK GÖSTERGELERİ 3600'E YÜKSELTİLMELİ"

Cumhurbaşka Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen yıl, birinci dereceye gelen tüm kamu çalışanlarının ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi sözü verdiğini ancak henüz hayata geçirilmediğini ifade eden Toksoy, "Ek gösterge bilhassa memur emeklilerinin maaşlarını doğrudan ilgilendirdiği içın emekli maaşlarının belirlenmesi bakımından hayati öneme sahiptir. Milyonlarca memur ve emekli Cumhurbaşkanımızın sözünün hayata geçirilmesini beklemektedir. Hatırlanacağı gibi 2023 yılında yürürlüğe giren uygulama ile kamu görevlilerinin ek gösterge sorunu büyük ölçüde çözülmüş iken o dönemdeki ikazlarımızın karşılık bulmaması nedeniyle 1. dereceye gelen memurlarımız açısından bir haksızlık ortaya çıkmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümet yetkilileri de genel seçimler öncesinde bu durumun düzeltileceğine ve birinci dereceye gelmiş tüm memurlarım ek gösterge rakamlarının 3600'e yükseltileceğine dair taahhütte bulunmuştu. Hatta dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de konu hakkındaki kanun teklifinin hazır olduğunu belirtmişti. Ne var ki, bugüne kadar bu yönde atılmış herhangi bir adım olmadığını görmekteyiz. Devlette devamlılık esastır. Bu doğrultuda Sayın Cumhurbaşkanımızın seçimler öncesinde verdiği sözün gereği yerine getirilmeli, önceki çalışma Bakanı döneminde hazırlanan teklif, vakit geçirilmeden TBMM gündemine taşınmalıdır. Yerel seçime sayılı günler kala TBMM, çalışmalarına ara vermeden önce ekonomik gelişmelerin kamu çalışanları üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin bertaraf edilmesi adına atılacak en önemli adım ek gösterge konusudur. Birinci dereceye gelen tüm memurların ek göstergeleri 3600'e yükseltilerek bu konu çözüme kavuşturulmalıdır."

"PERSONELİMİZİN HAKLI TALEPLERİNİN DAİMA TAKİPÇİSİYİZ"

Memur emeklilerinin ülkenin en mağdur kesimi olduğunu ifade eden Toksoy, "Memurlarımızın hem emekli aylığına sayılmayan ödemeler nedeniyle maaşları ve emekli ikramiyeleri son derece düşük hesaplanmakta hem de ifa ettikleri görev ve görev aylıkları ile emekli aylıklarındaki ilişki tamamen kopmuş durumdadır. Türkiye Kamu-Sen olarak yardımcı hizmetli personelimizin haklı taleplerinin daima takipçisiyiz, bu sorun çözülünceye kadar mücadele etmeye kararlıyız" dedi.

Kamu çalışanlarının önemli sorunlarından bir tanesinin de kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli istihdamının asıl istihdam biçimi haline gelmesi ve birçok kurumda yeniden taşeron işçiliğinin artış göstermesi olduğuna söyleyen Toksoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"7433 sayılı Kanunla 2023 yılında sözleşmeli personelin büyük bir kısmı kadroya geçirilmiştir. Ancak aynı Kanunla kurum ve kuruluşlarda ilk atamalarda personelin 3 yıl süre ile sözleşmeli personel pozisyonlarına atanması, ardından da 1 yıl boyunca atandıkları kurum ve bölgede çalıştıktan sonra memur kadrolarına geçebilmeleri hükme bağlanmıştır. Bu da sözleşmeli personel çalıştırmayı bir istisna olmaktan çıkarmış kamuda asıl istihdam haline getirmiştir. Buna bağlı olarak sözleşmeli kamu çalışanları 4 yıl boyunca ailelerinden ayrı kalmakta, yer değiştirme başta olmak üzere birçok hakkı kullanamamaktadır. Kamuda asli ve sürekli görevler mutlaka kadrolu memurlar eliyle gördürülmelidir."