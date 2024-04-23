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Türkiye'nin Hava Durumu Tahmini

Türkiye\'nin Hava Durumu Tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinde parçalı yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Bazı illerde ise sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar görülecek. Hava sıcaklıklarında güney, iç ve batı kesimlerde artış beklenirken diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar genellikle güney yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esecek. İstanbul'da ise parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor, bu sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak yağışlar görülecek. Gece saatlerinden itibaren ise il genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

23.04.2024 09:03
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin iç ve yüksek kesimleri, Manisa ve Antalya'nın kuzeybatısı ile gece saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının güney, iç ve batı kesimlerde 2 ile 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle güney yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 22

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak, gece saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20

İzmir: Genellikle çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı 24

Adana: Parçalı, iç kesimleri ile Toroslar mevkii yer yer çok bulutlu 27

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Samsun: Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu,, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu 19

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 27 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Yerel, Güncel, Son Dakika

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