Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin Yeni Başkanı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay

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Bursa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde yapılan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin (SKB) 41. Meclis Olağan Toplantısı'nda yeni dönem başkanlığına oy birliğiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay seçildi.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 41. Olağan Meclis Toplantısı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 45 belediye başkanı ve 200 meclis üyesinin katılımıyla Bursa'da gerçekleştirildi. Yapılan seçim sonucunda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Birlik Başkanı olarak seçildi. Ayrıca Birinci Başkanvekilliğine İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İkinci Başkanvekilliğine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir seçildi. Encümen üyeliklerine Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Cengiz, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Kahramanmaraş Belediye Başkanı Fırat Görgel, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahit Çervatoğlu, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ve Mersin Yenişehir Belediyesi meclis üyesi Hülya Günel seçildi. Katip üyeliklerine Karşıyaka Belediyesi Meclis üyesi Nilüfer Bakoğlu ve Akçadağ Belediyesi Meclis üyesi Yasin Demir seçildi.

Toplantıda ev sahibi olarak konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Dünya Sağlık Örgütü'nün 30 yılı aşkın bir süre önce başlattığı sağlıklı şehirler hareketinin Türkiye'deki temsilcisinin Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin olduğunu hatırlattı. Kent ile sağlık arasında bağ bulunduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, sanayileşme sonucu ortaya çıkan çevre sorunlarının yaşlısı genci, zengini fakiri ayırt etmeksizin toplumun tüm kesimi için tehdit oluşturmaya başladığını belirtti. Bu sebeple kentlerdeki sağlık şartlarını iyileştirecek yasalar çıkarılmaya başlandığını, yasaların bir yandan da kentin planlanmasına yönelik kararlara ve kentsel planlamanın gelişimine zemin hazırladığını anlatan Başkan Bozbey, alınan her kararın insan sağlığına etkisini düşünmek ve kararları bu çerçevede şekillendirmek zorunda olduklarını hatırlattı. Başkan Bozbey, "Sağlıklı kentler hareketi tüm politikalarda sağlık ve sağlıkta eşitsizlik ana temalarına odaklanarak, başta yerel yönetimler olmak üzere merkezi yönetimler ve yerel yönetimlerin tüm paydaşlarını harekete geçirmeye odaklanmıştır. Bu harekete gönül vermiş, kentinin ve kent sakinlerinin sağlığını her şeyin üstünde tutan biz yerel yönetimlerin karar vericileri, bu ayrıcalıklı harekette, 'Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği' çatısı altında bir araya geliyoruz. Şu anda 139 üye belediyeye ulaşan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, yerel yöneticilerimizin destek ve katkılarıyla ülkemizin en güçlü birliklerinden biri haline gelmiştir. Birliğimiz'e önceki dönemlerde katkı sağlayan tüm başkanlarımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. 41. Olağan meclis toplantımızın hayırlı olmasını, Birlik Başkanı seçilen Cemil Tugay'a da yeni dönemde başarılar diliyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve SBK Başkanı Cemil Tugay, yeni dönemin Türkiye'ye, birliğe hayırlı olmasını diledi. İklim krizinin tüm insanlığı tehdit ettiğini söyleyen Cemil Tugay, iklim krizine karşı yerel eylem planlarının olması gerektiğini belirten Tugay, "Bana verilen bu onurlu görevin gereği olarak önümüzdeki iki yıl boyunca en çok iklim krizi konusunda aksiyon almaya, eylem planları ortaya koymaya ve dayanışma içerisinde olmaya davet edeceğim. Gittikçe yaygınlaşan bazı sağlık problemleri üzerine çalışma grupları kuracağız. Bireysel sağlığı, toplum sağlığını, yaşam şartlarımızı en fazla iklim krizi tehdit ediyor. Birliğimizin de çalışmaları içerisinde öncelikle yer bulacaktır. Beni bu göreve layık gören tüm üyelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ayrıca İzmir-Tire ve İzmir- Torbalı belediyelerinin yeni üye olarak kabul edildiği toplantıda, 2 üye belediyenin ayrılmasına ilişkin karar da kabul edildi. - BURSA