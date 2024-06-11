Türkiye ve KKTC'den ortak arama kurtarma tatbikatı düzenlendi - Son Dakika
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Türkiye ve KKTC'den ortak arama kurtarma tatbikatı düzenlendi

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından Girne'de düzenlenen Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatının birinci safhası icra edildi. Tatbikata Türkiye'den 10, KKTC'den 4 koordinasyon merkezi fiilen iştirak etti.

11.06.2024 14:53
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Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından Girne'de düzenlenen Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatının birinci safhası icra edildi.

Türkiye ve KKTC tarafından düzenlenen Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatının birinci safhası Girne'nin 101 Evler bölgesinde icra edildi. Tatbikat hakkında bilgi veren Tümgeneral Osman Aytaç, tatbikatın 2002'den bu yana düzenlendiğini aktardı. Konuşmanın ardından şehit Teğmen Caner Gönyeli'nin eşi Nükhet Gönyeli'ye Tümgeneral Aytaç ile Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir tarafından anı objesi takdim edildi.

Toplantının ardından tatbikatın arama-kurtarma (Kara) safhasına geçildi. Senaryo gereği İzmir-Ercan şehirleri arasında yolcu taşıyan bir uçağın tehlike sinyali vermesi üzerine KKTC Arama Kurtarma Teşkilatı faaliyete geçerek çeşitli personel ve araç ile bölgeye sevk edildi. Tespit edilen kazazedelere ilk ve acil müdahale sağlık ekiplerince yapıldı.

Türkiye'den 10, KKTC'den 4 koordinasyon merkezi fiilen iştirak etti

101 Evler bölgesinde icra edilen faaliyete KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve KKTC 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat katıldı. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, KKTC unsurları ile sivil kurum ve kuruluşların da yer aldığı tatbikata Azerbaycan, Bangladeş ve Moritanya'dan askeri personelin gözlemci olarak katıldığı bildirildi. Ayrıca tatbikata Türkiye'den 10, KKTC'den 4 koordinasyon merkezi fiilen iştirak etti.

"Ne kadar etkin olabileceklerini hep birlikte görmüş bulunmaktayız"

Beşparmak Dağları'nda Şehit Teğmen Caner Gönyeli tatbikatının ilk safhasının başarılı bir şekilde icra edildiğini aktaran Ersin Tatar, "Burada çok başarılı bir tatbikat gerçekleştirildi. Yıllarca yapılan çalışmalar ve koordinasyonla hem KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili ekiplerinin kendi egemenlik alanında gerek havada gerek karada herhangi bir felaketle karşı karşıya kalacak olan insanların kurtarılması ve arama çalışmalarında ne kadar etkin olabileceklerini hep birlikte görmüş bulunmaktayız. Caner Gönyeli şehidimizin adına düzenlenen bu tatbikatta onu rahmetle anarken KKTC'nin Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığımızda hem havada hem karada bizlerin hakkını ve hukukunun Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği içerisinde nelerin yapılabileceğini burada gördük. Yarın da Gazimağusa'da Caner Gönyeli tatbikatının deniz safhası var, orada olacağız" ifadelerini kullandı. - GİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye ve KKTC'den ortak arama kurtarma tatbikatı düzenlendi - Son Dakika

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