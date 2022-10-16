16 dönüm arazi artık vatandaşın hizmetinde! 30 yıllık mücadelede mutlu sonla bitti

Tuzla'nın Postane Mahallesi'nde 30 yıldır işgal altında bulunan ve geçen yıl Tuzla Belediyesi tarafından başlatılan hukuki sürecin neticelenmesinden sonra Mercan Şehir Parkı ve Spor Tesisi, tenis kortları ve yürüyüş alanlarıyla vatandaşların kullanımına açıldı. Toplam alanı 15 bin 883 metrekare olan ve içerisinde koşu parkuru, 3 adet tenis kortu, tenis antrenman alanı, basketbol, voleybol, minyatür futbol sahaları, yürüyüş parkuru, fitness alanı, kum havuzu, çocuk parkı bulunan tesis için Tuzla Belediyesi tarafından açılış töreni düzenlendi.

Törene Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Av. Talha Tayfur, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kurdele kesiminin ardından Başkan Yazıcı, spor yapan Tuzlalı gençler ile birlikte tenis ve basketbol oynadı.

"İŞGAL ALTINDA OLAN BU ALANI HALKIN KULLANIMINA AÇTIK"

Açılış sonrası konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Yaklaşık 30 yıldır bir derneğin işgali altındaydı. Bu alanın halka açılması gerektiği amacıyla 7-8 yıl önce hukuki süreçleri başlattık. Bütün prosedürleri tamamlayarak geçtiğimiz yıl bu alanı halkımıza kazandırdık. Yaptığımız çalışmaların ardından bugün çok fonksiyonlu bir tesis olarak halkımızın hizmetine açıyoruz. 16 bin metrekarelik bir parktayız. Parkın yanından bir yol geçiyor ve hemen karşısında 9 bin metrekarelik Yaşlılar Merkezimiz var. Bu alanlarla aslında, Mercan Yarımadası içerisinde Tuzla'ya 25 bin metrekarelik yeşil alan kazandırmış olmaktan bahsediyoruz. Park içerisinde çocuklarımıza ve tüm halkımıza hizmet için pek çok fonksiyona yer verdik. Basketbol, voleybol, fitness alanları var. Çocuk oyun grupları var. 650 metre kadar yürüyüş parkurumuz var. Ahşam atölyesi ve kafeteryamız var. Yeşil alan miktarı açısından İstanbul'da 8'inci olan Tuzlamıza, parkımızın bitişiğindeki 9 bin metrekare alanla birlikte muhteşem bir park kazandırdık. Çevreye ve birlikte yaşadığımız tüm canlılara saygı duyuyoruz. Parkımızda bu saygımızı gösteren 50 kuş yuvası yaptık." diye konuştu.

"İBB'DEN TUZLA'YA SÖZ VERİLMİŞ PROJELERİ YAPMASINI İSTİYORUZ"

Başkan Şadi Yazıcı, "İstanbul'un doğu yakası olarak Tuzla'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi hizmet sınırlarında yer aldığını, büyükşehir ölçeğindeki pek çok hizmeti İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yapması gerektiğinin altını çizerek; İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan bir belediye olarak ve seçilmiş bir belediye başkanı olarak Tuzla'nın hakkı olan başlanmış olan veya söz verilmiş olan tüm projeleri takibini yapıyorum. Büyükşehirden Tuzla'da başlanmış ve Tuzla'ya söz verilmiş projeleri yapmasını istiyoruz. Seçilmiş bir belediye başkanı olarak Tuzla halkı adına konuşmam, onların hakkı olan hizmet için, sadece bütçesi ve büyüklüğü açısından değil, merkezi hükümetten gelen bütçelerle yeşil alan, spor alanı için, Tuzla için aldıkları bütçeyi, Tuzla halkı adına alınan bütçeyi almak hakkımız, büyükşehirden başlanılan projelerin bitirilmesini rica ediyoruz. Tuzla halkının hakkı olan bir şeyi istiyoruz. Önümüzdeki günlerde tüm Tuzla'da halkımız ile beraber, siyasi görüşlerimizden sıyrılarak, şehrin Büyükşehir nezdindeki hakkını birlikte arayacağımız bir platform kuracağız." dedi.