Ücretsiz Kısırlaştırma ve Aşı Hizmeti: İzmir'de Sokak Hayvanlarına Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ücretsiz Kısırlaştırma ve Aşı Hizmeti: İzmir'de Sokak Hayvanlarına Destek

Geniş Video İzle

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçici hayvan bakımevlerinde bulunan kedi ve köpekleri sahiplenenlere ücretsiz kısırlaştırma, paraziter tedavi ve kuduz aşısı hizmeti sunacak. Bu uygulama ile sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi teşvik ediliyor.

29.11.2024 10:09  Güncelleme: 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçici hayvan bakımevlerinde bulunan kedi ve köpekleri sahiplenenlere ücretsiz kısırlaştırma hizmeti verecek. Büyükşehir Belediye ayrıca can dostların ilk paraziter tedavi ve kuduz aşılarını da ücretsiz yapacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve sahiplendirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Sahipsiz Köpek Popülasyonu Yönetimi İzmir Eylem Planı'nı hazırlayarak bu alanda öncü adımlar atan Büyükşehir Belediye, eylem planında yer alan bir çalışmayı daha hayata geçirdi. Geçici hayvan bakımevlerinde bulunan kedi ve köpeklerin sahiplendirilmesini teşvik etmek amacıyla kısırlaştırma işlemlerinin ücretsiz yapılmasına karar verildi. Ayrıca sahiplenilen can dostların ilk paraziter tedavisi ve kuduz aşıları da ücretsiz olacak.

"Tüm yurttaşlarımızı bakımevlerindeki konuklarımızı sahiplenmeye davet ediyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanı Hüseyin Gökhan Özdemir, Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile bir ilke imza atıldığını belirterek, "Bundan sonra bakımevlerimizden sahiplenilen hayvanların kısırlaştırma işlemleri ile ilk aşı ve paraziter tedavilerini ücretsiz yapacağız. Bu bizim için oldukça önemli bir çalışma. Halk sağlığı açısından da önemli. Bu vesile ile biz de tüm yurttaşlarımızı bakımevlerindeki konuklarımızı sahiplenmeye davet ediyoruz" dedi.

"Belediyenin vereceği her katkı bizim için önemli"

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi için düzenlenen Patili Perşembe etkinliğinde Setter cinsi 4 aylık dişi bir köpeği sahiplenen Müge Özkeresteci de Büyükşehir'in başlattığı bu uygulamanın çok değerli olduğunu belirtti. Evindeki 3 kedisini de satın almak yerine sahiplendiğini söyleyen Özkeresteci, "Şu dönemde özellikle hayvan sahiplenmek çok önemli. Bize çok güzel bir enerji verdi. İnanılmaz derecede mutluyuz. İzmir Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları alanında çok yararlı çalışmalar yapıyor. Belediyenin sahiplendirmeyi teşvik etmek için bizlere vereceği katkı bizim için çok önemli. Herkes sahipsiz hayvanlara kucak açmalı. Lütfen satın almayın sahiplenin. Can dostların bizlere çok ihtiyacı var. Onların da bir yuvası olsun ve bir aile içerisinde mutlu yaşasınlar" diye konuştu.

Ücretsiz Kısırlaştırma ve Aşı Hizmeti: İzmir\'de Sokak Hayvanlarına Destek
Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Hayvan Hakları, Yerel Yönetim, Kuduz Aşısı, Kuduz Aşısı, Sağlık, Çevre, Yerel, İzmir, Yaşam, kedi, Aşı, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ücretsiz Kısırlaştırma ve Aşı Hizmeti: İzmir'de Sokak Hayvanlarına Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:33 Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı
10:08 Güney Hastanesi’nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım Güney Hastanesi'nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım
10:01 Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 2.1 büyüdü Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 2.1 büyüdü
09:46 Döviz büroları ve kuyumculardan sahte dolar fırsatçılığı Döviz büroları ve kuyumculardan sahte dolar fırsatçılığı
02:43 Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 genç hayatını kaybetti Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 genç hayatını kaybetti
15:13 TBMM’de Google’ı tedirgin eden yasa hazırlığı TBMM'de Google'ı tedirgin eden yasa hazırlığı
14:56 ’’24 saatte evlenebilirim’’ diyen Defne Samyeli’nin tek bir kriteri var ''24 saatte evlenebilirim'' diyen Defne Samyeli'nin tek bir kriteri var
14:52 İstenmeyen reklamlara karşı net çözüm geliyor İstenmeyen reklamlara karşı net çözüm geliyor
14:51 Sahte dolar nasıl anlaşılır İşte sayma makinelerini bile atlatan paradaki sır Sahte dolar nasıl anlaşılır? İşte sayma makinelerini bile atlatan paradaki sır
14:51 Soyguncular, televizyon yıldızına çekiçle saldırıp mücevher dükkanını soydu Soyguncular, televizyon yıldızına çekiçle saldırıp mücevher dükkanını soydu
14:38 Savaşın ateşi Devler Ligi’ne sıçradı Savaşın ateşi Devler Ligi'ne sıçradı
14:35 Polisi arayarak “Annem evde hareketsiz yatıyor“ dedi, gerçek bambaşka çıktı Polisi arayarak "Annem evde hareketsiz yatıyor" dedi, gerçek bambaşka çıktı
14:30 İstanbul’da istedikleri şarkının çalınmamasına sinirlenen 3 kişi tetikçi, tutup garsonu öldürdü İstanbul'da istedikleri şarkının çalınmamasına sinirlenen 3 kişi tetikçi, tutup garsonu öldürdü
14:23 Ticaret Bakanı Bolat: Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti Ticaret Bakanı Bolat: Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 10:56:19. #1.12#
SON DAKİKA: Ücretsiz Kısırlaştırma ve Aşı Hizmeti: İzmir'de Sokak Hayvanlarına Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.