Ücretsiz Kısırlaştırma ve Aşı Hizmeti: İzmir\'de Sokak Hayvanlarına Destek

Yerel

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçici hayvan bakımevlerinde bulunan kedi ve köpekleri sahiplenenlere ücretsiz kısırlaştırma hizmeti verecek. Büyükşehir Belediye ayrıca can dostların ilk paraziter tedavi ve kuduz aşılarını da ücretsiz yapacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve sahiplendirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Sahipsiz Köpek Popülasyonu Yönetimi İzmir Eylem Planı'nı hazırlayarak bu alanda öncü adımlar atan Büyükşehir Belediye, eylem planında yer alan bir çalışmayı daha hayata geçirdi. Geçici hayvan bakımevlerinde bulunan kedi ve köpeklerin sahiplendirilmesini teşvik etmek amacıyla kısırlaştırma işlemlerinin ücretsiz yapılmasına karar verildi. Ayrıca sahiplenilen can dostların ilk paraziter tedavisi ve kuduz aşıları da ücretsiz olacak.

"Tüm yurttaşlarımızı bakımevlerindeki konuklarımızı sahiplenmeye davet ediyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanı Hüseyin Gökhan Özdemir, Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile bir ilke imza atıldığını belirterek, "Bundan sonra bakımevlerimizden sahiplenilen hayvanların kısırlaştırma işlemleri ile ilk aşı ve paraziter tedavilerini ücretsiz yapacağız. Bu bizim için oldukça önemli bir çalışma. Halk sağlığı açısından da önemli. Bu vesile ile biz de tüm yurttaşlarımızı bakımevlerindeki konuklarımızı sahiplenmeye davet ediyoruz" dedi.

"Belediyenin vereceği her katkı bizim için önemli"

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi için düzenlenen Patili Perşembe etkinliğinde Setter cinsi 4 aylık dişi bir köpeği sahiplenen Müge Özkeresteci de Büyükşehir'in başlattığı bu uygulamanın çok değerli olduğunu belirtti. Evindeki 3 kedisini de satın almak yerine sahiplendiğini söyleyen Özkeresteci, "Şu dönemde özellikle hayvan sahiplenmek çok önemli. Bize çok güzel bir enerji verdi. İnanılmaz derecede mutluyuz. İzmir Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları alanında çok yararlı çalışmalar yapıyor. Belediyenin sahiplendirmeyi teşvik etmek için bizlere vereceği katkı bizim için çok önemli. Herkes sahipsiz hayvanlara kucak açmalı. Lütfen satın almayın sahiplenin. Can dostların bizlere çok ihtiyacı var. Onların da bir yuvası olsun ve bir aile içerisinde mutlu yaşasınlar" diye konuştu.