Uğur Mumcu\'nun katledilişinin 31. yılı Kuşadası\'nda anıldı

Gazeteci yazar Uğur Mumcu, katledilişinin 31'inci yılında Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Kent Konseyi ve Kuşadası Gazeteciler Derneği tarafından düzenlenen bir programla anıldı. Anma programında konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Öncelikle gazeteciliğin yüz akı Uğur Mumcu'yu, saygı ve rahmetle anıyorum. Ülkemizde Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'le başlayan demokratik hukuk devleti inancını daha da büyütmenin tek yolu düşünce özgürlüğüdür" dedi.

Kuşadası'nda Uğur Mumcu ve Basın Şehitleri'ni Anma Günü programı, Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törenle başladı. Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kuşadası Kent Konseyi ve Kuşadası Gazeteciler Derneği üyeleri tarafından anıta çelenk sunuldu. Anma programı İbramaki Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen etkinlikle devam etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve çok sayıda gazetecinin katıldığı anma etkinliğinde ilk olarak barkovizyondan izleyicilere Uğur Mumcu'nun İzmir'in Dikili ilçesinde katıldığı söyleşiden kesitler sunuldu. Ardından müzik öğretmeni Zekiye Kanbal'ın oluşturduğu koro, 'Uğurlar Olsun' ve 'Karlı Kayın Ormanında' isimli eserleri seslendirdi.

Anma etkinliğinin son bölümündeyse Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan yönetimindeki öğrencilerden oluşan tiyatro topluluğu 'Vurulduk Ey Halkım Unutma Bizi' isimli şiir dramatizasyonunu sergiledi. Anma programına katkıda bulunanlara Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Uğur Mumcu ve Basın Şehitleri'ni Anma Günü programının açılış konuşmasını Kuşadası Gazeteciler Derneği üyesi Can Karabulut yaptı. Konuşmasında Uğur Mumcu'nun geride bıraktığı düşünceleriyle hala yaşadığına dikkat çeken Can Karabulut, "Bazı aydınları öldürebilirler. Bazılarını baskılarla susturabilirler. Ama onlar toplumda arkalarında bıraktıkları fikir ve ortaya çıkardıkları gerçeklerle hala yaşamaya devam ederler. Başta Uğur Mumcu olmak üzere tüm basın şehitlerimizi saygıyla anıyorum" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise Uğur Mumcu'yu, saygı ve rahmetle anarak demokrasi inancının ve ifade özgürlüğünün önemine dikkat çekti. Engellenen her düşüncenin bir katliam olduğunu belirten Başkan Ömer Günel, "O yüzden ülkemizde Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetle başlayan demokratik hukuk devleti inancını daha da büyütmenin tek yolu insanların düşüncelerini özgürleştirmek ve ifadelerini serbest bırakmaktır" diye konuştu.