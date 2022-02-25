Ukraynalılardan, Rusya Konsolosluğu önünde eylem: Savaşı durdurun! - Son Dakika
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Ukraynalılardan, Rusya Konsolosluğu önünde eylem: Savaşı durdurun!

25.02.2022 10:38

İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı.

Rusya'nın askeri müdahalesini protesto etmek isteyen Ukraynalılar ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, saat 10.00'da İstiklal Caddesi'ndeki Rusya İstanbul Başkonsolosluğu karşısında bulunan Gönül Sokak'ta bir araya geldi.

Ukraynalılardan, Rusya Konsolosluğu önünde eylem: Savaşı durdurun!

Ellerinde Ukrayna, Kırım ve Türk Bayrakları bulunan protestocu grup Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve savaş aleyhine sloganlar attı.

Ukraynalılardan, Rusya Konsolosluğu önünde eylem: Savaşı durdurun!

Üzerinde savaş karşıtı yazı bulunan dövizler taşıyan eylemcilerden bazılarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Ukraynalılardan, Rusya Konsolosluğu önünde eylem: Savaşı durdurun!

Polisin yoğun güvenlik önlemi altında gerçekleşen eylemin gün boyunca devam edeceği öğrenildi.

Ukraynalılardan, Rusya Konsolosluğu önünde eylem: Savaşı durdurun!
Ukraynalılardan, Rusya Konsolosluğu önünde eylem: Savaşı durdurun!
Ukraynalılardan, Rusya Konsolosluğu önünde eylem: Savaşı durdurun!
Ukraynalılardan, Rusya Konsolosluğu önünde eylem: Savaşı durdurun!
Ukraynalılardan, Rusya Konsolosluğu önünde eylem: Savaşı durdurun!
Ukraynalılardan, Rusya Konsolosluğu önünde eylem: Savaşı durdurun!
Ukraynalılardan, Rusya Konsolosluğu önünde eylem: Savaşı durdurun!
Ukraynalılardan, Rusya Konsolosluğu önünde eylem: Savaşı durdurun!
Ukraynalılardan, Rusya Konsolosluğu önünde eylem: Savaşı durdurun!
Ukraynalılardan, Rusya Konsolosluğu önünde eylem: Savaşı durdurun!
Ukraynalılardan, Rusya Konsolosluğu önünde eylem: Savaşı durdurun!
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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ukraynalılardan, Rusya Konsolosluğu önünde eylem: Savaşı durdurun! - Son Dakika


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