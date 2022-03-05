Ukraynalılar Rus casusunu yakalayıp direğe bağladı! - Son Dakika

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 10. güne girildi. Ukrayna halkı sokaklarda ordu ile birlikte işgalcilere karşı harekete geçti.

DİREĞE BAĞLADILAR

Ukrayna'nın Lviv kentinde casusluk yaptığı iddia edilen bir sivil bantla direğe bağlandı. Kent meydanına yakın yerde plastik kelepçeyle elleri direğe bağlanan kişinin öncesinde darbedilmesi dikkat çekti.

İFŞA EDİYORLAR

Günlerdir süren sıcak çatışmalar nedeniyle ülke genelinde bir yandan sivil direniş örgütlenirken bir yandan da Ukraynalılar düzeni sağlamak için ve Rus yanlısı olduğu düşünülen kişileri meydanlarda ağaç ve direklere bağlayarak ifşa ediyor.