Ukraynalılar Rus casusunu yakalayıp direğe bağladı! - Son Dakika
Üye Girişi

Ukraynalılar Rus casusunu yakalayıp direğe bağladı!

05.03.2022 16:41

Rusya'nın Ukrayna'ya işgali 10. gününde de devam ediyor. Ukrayna'nın Lviv kentinde casusluk yaptığı iddia edilen bir sivil bantla direğe bağlandı. Kent meydanına yakın yerde plastik kelepçeyle elleri direğe bağlanan kişinin öncesinde darbedilmesi dikkat çekti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 10. güne girildi. Ukrayna halkı sokaklarda ordu ile birlikte işgalcilere karşı harekete geçti.

DİREĞE BAĞLADILAR

Ukrayna'nın Lviv kentinde casusluk yaptığı iddia edilen bir sivil bantla direğe bağlandı. Kent meydanına yakın yerde plastik kelepçeyle elleri direğe bağlanan kişinin öncesinde darbedilmesi dikkat çekti.

Lviv'de casus şüphelisi direğe bağlandı

İFŞA EDİYORLAR

Günlerdir süren sıcak çatışmalar nedeniyle ülke genelinde bir yandan sivil direniş örgütlenirken bir yandan da Ukraynalılar düzeni sağlamak için ve Rus yanlısı olduğu düşünülen kişileri meydanlarda ağaç ve direklere bağlayarak ifşa ediyor.

Lviv'de casus şüphelisi direğe bağlandı
Lviv'de casus şüphelisi direğe bağlandı
YORUMLAR
500
Burası Kiev'in hemen yanındaki Irpin: Havaya uçurulan köprünün üstüne gerilen tahtalarla halkı tahliye etmeye çalışıyorlar! Burası Kiev'in hemen yanındaki Irpin: Havaya uçurulan köprünün üstüne gerilen tahtalarla halkı tahliye etmeye çalışıyorlar! Casusluk mu yapıyordu? Rus yanlısı Ukrayna milletvekili Ukrayna mevzilerini fotoğraflarken gözaltına alındı Casusluk mu yapıyordu? Rus yanlısı Ukrayna milletvekili Ukrayna mevzilerini fotoğraflarken gözaltına alındı

Ukrayna, Rusya, Rus, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ukraynalılar Rus casusunu yakalayıp direğe bağladı! - Son Dakika


Son Dakika
16:23 Gelinini miras yüzünden öldürmüştü! Cezaevinde koronavirüse yakalanan kayınpeder öldü
16:16 Kendisinden 17 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi! Kaan Taşaner soruları yanıtsız bıraktı
16:11 Abramovich, Bitlisli aşiret ağası Muhsin Bayrak'la görüşmek için geldi! Konu ise Chelsea'nın satışı
15:50 Kahramanmaraş'ta korkunç kaza anbean görüntülendi! 1 ölü 4 yaralı
15:46 Rus pilotu halk yakaladı ve gerçek ortaya çıktı! Önce Suriye kentlerini bombalamış, şimdi de Ukrayna'yı!
15:37 10 günde tam 10,5 milyar dolar kaybetti! Lukoil CEO'su Putin'e savaşı durdurma çağrısı yaptı
15:35 "Suçlu Zelenski" diyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a göre müzakerelerden sonuç çıkmayacak!
15:28 Casusluk mu yapıyordu? Rus yanlısı Ukrayna milletvekili Ukrayna mevzilerini fotoğraflarken gözaltına alındı
15:26 Beşiktaş Başkanı Çebi: Hakemler konusunda gereğini yapıyoruz. Cinayet işleyemem, kusura bakmayın!
15:10 'İstanbul Uluslararası Yayıncılık Haftası' 7 Mart'ta başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 16:49:22. #1.13#
SON DAKİKA: Ukraynalılar Rus casusunu yakalayıp direğe bağladı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement