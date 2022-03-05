Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 10. güne girildi. Ukrayna halkı sokaklarda ordu ile birlikte işgalcilere karşı harekete geçti.
Ukrayna'nın Lviv kentinde casusluk yaptığı iddia edilen bir sivil bantla direğe bağlandı. Kent meydanına yakın yerde plastik kelepçeyle elleri direğe bağlanan kişinin öncesinde darbedilmesi dikkat çekti.
Günlerdir süren sıcak çatışmalar nedeniyle ülke genelinde bir yandan sivil direniş örgütlenirken bir yandan da Ukraynalılar düzeni sağlamak için ve Rus yanlısı olduğu düşünülen kişileri meydanlarda ağaç ve direklere bağlayarak ifşa ediyor.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Yerel › Ukraynalılar Rus casusunu yakalayıp direğe bağladı! - Son Dakika