Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç\'ı ziyaret etti

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, bir dizi ziyaret ve programlar çerçevesinde Kayseri'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu başkanlık girişinde çiçekle karşıladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Bakan Uraloğlu, beraberindeki heyet ile birlikte başkanlık makamına geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaretinde AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, ilçe belediye başkanları ve il protokolü eşlik etti. Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bakan Uraloğlu'na kentteki yapılan yatırımlar, hizmetler ve projeler ile ilgili bilgi verdi. Bakan Uraloğlu'na teşekkürlerini ileten Büyükkılıç; "Çok değerli bakanım şehrimize hoş geldiniz. Bu şehre hakim, ulaşım ile ilgili her problemine bire bir vakıf olan bakanımızsınız. Yapmış olduğunuz ülkemiz ve şehrimiz adına çalışmalardan dolayı sizlere dua ve teşekkür ediyoruz" dedi. Başkan Büyükkılıç, şehri daha iyi noktalara taşımak için irade gösterdiklerini belirterek, "Biz de burada birlik, beraberlik içerisinde değerli bakanlarımızla, milletvekillerimizle, teşkilatlarımızla, Cumhur İttifakı anlayışı içerisinde dayanışarak, bu şehri daha iyi noktaya taşıma yönünde irade gösteriyoruz" diye konuştu. Kayseri'nin bir cazibe merkezi olduğuna vurgu yapan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Valimizle el ele vererek, bu şehirde çok güzel çalışmalar yapıyoruz. 5 üniversitesi olan, eğitimi önemseyen bir şehirdeyiz. Organize sanayilerle ticaretin ve sanayinin merkezi, tarihi, kültürel dokularıyla turizmin merkezi, Selçuklu, Osmanlı gibi kadim medeniyetler şehrindeyiz. 1926'da ilk uçak fabrikasının yapıldığı şehrimiz, stratejik yatırımlara esas olan bir şehir, bu şehri biz sadece Kayseri'den ibaret görmüyoruz. Niğde'mizi, Nevşehir'imizi, Yozgat'ımızı, Sivas'ımızı, Malatya'mızı, Kahramanmaraş'ımızı, Kırşehir'imizin bir kısmını kucaklayan ve kapsayan, cazibe merkezi olan bir şehir olarak görüyoruz. Bu şehri iyileştirdiğimizde, güzelleştirdiğimizde, daha iyi noktaya taşıdığımızda, İç Anadolu'yu taşımış oluyoruz. Bu anlamda çok önemsiyorum, bir ibadet anlayışı içerisinde dayanışarak, çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kayseri'nin 16 ilçesini de önemsediklerini kaydeden Büyükkılıç, "Değerli belediye başkanlarımızın sizlere arz edeceği, bizim sizlere özet olarak sunduğumuz her ilçemizin konusu vardır. 16 ilçemizi, Cumhuriyet Halk Partili başkanlarımızı da aradık, talepleriniz var mı dedik. Değerli Milliyetçi Hareket Partimizin başkanlarını aradık talepleriniz var mı dedik. Hepsini arayarak ve bir ortak noktada buluşarak şehrin her yerini önemseyen bir yaklaşım" ifadelerini kullandı. Katkılarından dolayı Bakan Uraloğlu, ekibi ve önceki bakanlara teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, yeni raylı sistem hatları, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve Erciyes Kayak Merkezi hakkında bilgiler aktardı. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni anlatan Büyükkılıç, bu bölgenin ulaşımını rahatlatacak yeni proje için taleplerini aktardı. Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'ne ise kış sezonunda hafta sonu 100 bin ziyaretçinin geldiğini de paylaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ise Başkan Büyükkılıç'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, tüm Kayseri halkına sevgilerini ve teşekkürlerini iletti.

Bakan Uraloğlu, günün anısına şeref defterini de imzaladı. - KAYSERİ