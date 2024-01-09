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Ülkemizde Yağışlı ve Soğuk Hava Bekleniyor - Son Dakika
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Ülkemizde Yağışlı ve Soğuk Hava Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, önümüzdeki 24 saat boyunca ülkemiz genelinde parçalı çok bulutlu ve yağışlı bir hava bekleniyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak ancak Trakya'nın batısı, Güney Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise batı ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde ise hava durumu şu şekilde: Ankara'da parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor ve Avrupa yakasının batı kesimlerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı olacak. İzmir, Adana, Antalya, Samsun, Trabzon, Erzurum ve Diyarbakır'da da yağışlı bir hava bekleniyor.

Ülkemizde Yağışlı ve Soğuk Hava Bekleniyor
09.01.2024 - 08:55,  Güncelleme: 08:57
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, önümüzdeki 24 saat Ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği; yağışların genellikle yağmur ve sağanak; Trakya'nın batısı ve Güney Marmara'da, İç Ege'nin ve İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcsklığı: Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, batı ve iç kesimlerde hissedilir miktarda (6-12 derece) azalması bekleniyor.

Rüzgar: Rüzgarın genellikle kuzey ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette; Marmara ve zamanla Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra zamanla karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı 9

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Avrupa yakasının batı kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 7

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 12

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı 4

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu 11 - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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