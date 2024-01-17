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Uludağ'ı 4 Mevsim Turizme Hizmet Verecek Hale Getirecek Termal Su Araştırmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Uludağ'ı 4 Mevsim Turizme Hizmet Verecek Hale Getirecek Termal Su Araştırmaları Devam Ediyor

Burkon Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker, Uludağ'ın termal su potansiyelinin önemli olduğunu belirterek, termal su bulunması halinde otellerin yaz ve kış aylarında daha verimli hizmet verebileceğini söyledi. Ayrıca, Bursa'nın turizm potansiyelini artırmak için İstanbul havalimanlarına daha hızlı ulaşmanın önemine dikkat çekti.

Uludağ\'ı 4 Mevsim Turizme Hizmet Verecek Hale Getirecek Termal Su Araştırmaları Devam Ediyor
17.01.2024 - 09:49,  Güncelleme: 10:16
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Uludağ'ı 4 mevsim turizme hizmet verecek hale getirecek termal su araştırmalarının önemli olduğunu belirten Burkon Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker, "Eğer termal su bulunursa, oteller yazında tam pansiyon hizmet verebilir. Kış aylarında da verdikleri yaklaşık 2-3 milyonluk ısınma masrafı da ortadan kalkmış olur" dedi.

Burkon Turizm ve Kongre Organizasyon, geride bıraktığı çeyrek asırlık hizmet serüvenini gazetecilerle birlikte kutladı. Bursa'daki bir otelde düzenlenen gecede, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın 'Uludağ'ı 4 mevsim turizme hizmet verecek hale getireceğiz. Şu anda termal su araştırması yapıyoruz. Alan Başkanlığı ile imar çalışmasını gerçekleştirip, doğal dokuya zarar vermeden futbol kulüpleri için sahalar yapacağız. Uludağ'ı hak ettiği değere ulaştıracağız' diye açıklamasının heyecan verici olduğunu belirten Burkon Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker, "Termal turizmi biz Afyonkarahisar'a kaptırmadık. Biz termal turizmi Afyonkarahisar'a verdik. Çünkü termal turizm bir tatil aktivitesidir. Termal turizm konseptinde bir otele gittiğinizde, öğle yemeği, 5 çayı, lobide rahat rahat oturmanız ve akşam yemeği olması lazım. Ama Bursa'daki oteller sanayiye yöneldiği için, oda kahvaltı olarak hizmet vermektedir. Afyonkarahisar'da da tam pansiyon oteller açılınca, elimizdeki değeri kaybettik. Şimdi yeni yeni bunun farkına vardık. Uludağ'ın etrafı termal sularla kaplı olduğu belli. Uludağ'da da şimdi araştırma yapılıyor. Eğer termal su bulunursa, oteller yazında tam pansiyon hizmet verebilir. Kış aylarında da verdikleri 2 milyonluk ısınma masrafı da ortadan kalkmış olur" diye konuştu.

"Arap ülkelerin haricinde de turisti Bursa'ya getirmeliyiz"

Bursa'ya şu anda Malezyalılar geldiğini ifade eden Eker, "Esasında onların Bursa'ya tur düzenlemiyor. Onlar Kapadokya'ya ve Türkiye'ye geliyor. Ancak tur şirketleri onları İstanbul'dan İzmir'e geçerken 1 gece Bursa'da konaklatıyor. Yani bizim tur operatörleriyle yakından temasta olup, onların Bursa'ya gelmesi için bizden ne istediklerini öğrenmemiz gerekiyor. Bunu iyi analiz etmemiz gerekiyor. Bursa acentalarının kendini Arap pazarına vermiş olmasının sebebi, yabancı dillerinin sadece Arapça olmasından kaynaklanıyor. Almanya, Rusya veya diğer turist pazarlarına eğilmiyorlar. Bazı acentaların bu pazarlara yönelmesi gerekiyor" dedi.

" Cumhuriyet Caddesi'nin İstiklal gibi turizme kazandırılmalıyız"

Bursa'da turizmin gelişmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumlar elinden geleni yapıyor. Ancak bazı bölgelerin daha çok hareketlenmesi gerekiyor. Bunlardan bazıları Cumhuriyet Caddesidir. Oranın gece daha aktif hale getirilmesi gerekiyor. Daha cıvıl cıvıl aktif olsa, ailelerinin kafelerde oturması, İstiklal Caddesi gibi gezmesi bile Bursa'yı cazip hale getireceğine inanıyorum. Oranın biraz daha canlandırılması gerekiyor. Çünkü 'Bursa'da akşamları yapacak çok bir şey yok' diye çok eleştiri alıyoruz" şeklinde konuştu.

"İstanbul havalimanlarına daha hızlı ulaşmamız lazım"

Büyük turist kitlesine ulaşmak istiyorsak, İstanbul'a, Sabiha Gökçen Havalimanına ve Atatürk Havalimanına çok daha hızlı ulaşmamız gerektiğini belirten Eker, "Bursa olarak bunu çok dile getirmemiz gerekiyor. Yenişehir Havalimanı aktif hale gelse bile en fazla 10 tane yurt dışına uçuş olur. Bursa'ya sadece 10 tane uçakla gelecek turist bekleyemeyiz. Bizim tüm dünyaya açılan kapımız, İstanbul'dur. Çünkü oraya 60'ın üzerinde yurt dışına uçuş var. Ankaralılar şu an havalimanlarının işlemediğini konuşuyor. Çünkü oradan şu an sadece 9 veya 16 gibi yurt dışına uçuş var. Ankaralılar sürekli 'biz başkentiz. Neden bu kadar az yurt dışı uçuşumuz var' diyor. Yenişehir'i tabi ki aktif hale getirelim" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA
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