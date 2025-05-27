Uluslararası Bilim İnsanları Hisaralan Jeotermal Sahası'nı İnceledi

Uluslararası bilim insanlarından Sındırgı Hisaralan'a büyük ilgi

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yer alan ve sahip olduğu doğal güzellikler ile dikkat çeken Hisaralan Jeotermal Sahası, uluslararası bilim dünyasında gündeminde. Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Özkul ve Japonya Hiroşima Üniversitesi Yer ve Gezegen Sistemleri Bölümü'nden Prof. Dr. Fumito Shiraishi, Sındırgı'ya gelerek Hisaralan Travertenleri'nde kapsamlı incelemelerde bulundu.

Prof. Dr. Mehmet Özkul, 20 yılı aşkın süredir traverten oluşumları üzerinde çalışan ve özellikle Pamukkale başta olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinde projelere imza atan deneyimli bir akademisyen olarak Hisaralan'a yabancı değil. Özkul, 2015-2018 yılları arasında Hisaralan Jeotermal Sahası'nda bir araştırma projesi yürüttüklerini hatırlatarak, şu anda yeni uluslararası projelerin hazırlık aşamasında olduklarını ifade etti. Özkul, saha incelemelerinin ardından Hisaralan'ın bilimsel araştırmalar için eşsiz bir laboratuvar niteliği taşıdığını vurguladı.

Japon Bilim İnsanı'ndan Hisaralan'a Övgü

Doğal traverten oluşumları ve mikrobiyal etkiler konusunda uluslararası alanda tanınmış bir akademisyen olan Prof. Dr. Fumito Shiraishi, Türkiye'de ilk kez ziyaret ettiği Hisaralan travertenlerinin yapısından ve jeotermal özelliklerinden oldukça etkilendiğini belirtti. Almanya, Endonezya, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerde de benzer traverten sahalarında araştırmalar yaptığını söyleyen Shiraishi, bu sahalarda özellikle alg, bakteri ve virüslerin traverten oluşumundaki etkilerine dair bilimsel yayınlara imza attığını kaydetti.

Shiraishi, Türkiye'deki doğal jeotermal alanların yalnızca turizm açısından değil, bilimsel çalışmalar açısından da büyük potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Hisaralan, hem yüzeydeki traverten gelişimi hem de mikrobiyolojik faaliyetler açısından oldukça zengin bir saha. Uluslararası araştırmalara açık bir doğa laboratuvarı niteliğinde" dedi.

Jeomorfolog Murat Yaman ziyaret sırasında bilim insanlarına sahadaki doğal yapılar, jeotermal kaynaklar ve turistik dönüşüm süreci hakkında bilgi verildi.

Bilim ve Turizmin Buluştuğu Nokta: Hisaralan

Ziyaretin sonunda Prof. Dr. Mehmet Özkul ve Prof. Dr. Fumito Shiraishi, gösterdikleri misafirperverlik ve destek için belediye çalışanlarına teşekkür etti. Hisaralan Travertenleri, hem doğal estetiği hem de bilimsel değeriyle yalnızca yerli turistlerin değil, dünyanın dört bir yanından gelen bilim insanlarının da ilgisini çekmeye devam ediyor. Önümüzdeki aylarda bölgeye yönelik uluslararası düzeyde projelerin başlatılması bekleniyor.