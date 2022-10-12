Uluslararası Öğretmen ve Öğrenciler Herbaryumu gezdi - Son Dakika
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Uluslararası Öğretmen ve Öğrenciler Herbaryumu gezdi

12.10.2022 11:54
Uluslararası Öğretmen ve Öğrenciler Herbaryumu gezdi

DÜZCE(İHA) – Uluslararası öğretmen ve öğrenciler Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Orman Fakültesi Herbaryumu (DUOF) ve Botanik Sergileri ile Orman Fakültesi bünyesinde bulunan diğer Doğa ve Bilim Sergilerini ziyaret etti.

DÜZCE(İHA) – Uluslararası öğretmen ve öğrenciler Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Orman Fakültesi Herbaryumu (DUOF) ve Botanik Sergileri ile Orman Fakültesi bünyesinde bulunan diğer Doğa ve Bilim Sergilerini ziyaret etti.

Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde gerçekleştirilen Temiz Tuna Temiz Karadeniz isimli proje Türkiye (Rize), Macaristan, Avusturya, Romanya ve Sırbistan'dan gelen 45 kişilik öğretmen ve öğrenci grubu, Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Orman Fakültesi Herbaryumu (DUOF) ve Botanik Sergileri ile Orman Fakültesi bünyesinde bulunan diğer Doğa ve Bilim Sergilerini gezdi.

İlk olarak Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde, Doç. Dr. Bayram Poyraz tarafından "Tuna Nehri Kaynaklı Karadeniz'deki Kirlilik" hakkında bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda paylaşılan bilgilerin "Temiz Tuna Temiz Karadeniz" projesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Mühendislik Fakültesi'nin ardından konuk öğretmen ve öğrenciler, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Herbaryumu'nu ziyaret etti. Programda Prof. Dr. Necmi Aksoy, Dr. Öğretim Üyesi Neval Güneş Özkan ve Öğretim Görevlisi Serdar Aslan tarafından ziyaretçilere herbaryum gezdirilerek yapılan işlemler ve teknikleri anlatıldı. Daha sonra Botanik Sergisi'ni inceleyen öğrenci ve öğretmenlere Prof. Dr. Necmi Aksoy tarafından "DUOF Herbarium and Plant Biodiversity in Duzce" başlıklı sunumla, DUOF Herbaryumu ve Düzce'nin biyoçeşitliliği hakkında bilgiler paylaşıldı.

Ziyaret sonunda konuk öğretmen ve öğrenciler, Düzce Üniversitesi'nin kendilerine gösterdiği yakın ilgi için memnuniyetlerini ifade ederek teşekkürlerini ilettiler. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uluslararası Öğretmen ve Öğrenciler Herbaryumu gezdi - Son Dakika

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