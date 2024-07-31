UMED: Hamas lideri Haniye'nin suikast sonrası taziye mesajları kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

UMED: Hamas lideri Haniye'nin suikast sonrası taziye mesajları kaldırıldı

Uluslararası medya Enformasyon Derneği (UMED), Hamas Lideri Haniye'nin uğradığı suikast sonrası Instagram ve Facebook'ta yayımlanan taziye mesajlarının kaldırıldığını belirterek, "Soykırıma ortak olan META, işgalci İsrail'in suikastlarını da perdelemeye çalışmaktadır" dedi.

31.07.2024 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası medya Enformasyon Derneği (UMED), Hamas Lideri Haniye'nin uğradığı suikast sonrası Instagram ve Facebook'ta yayımlanan taziye mesajlarının kaldırıldığını belirterek, "Soykırıma ortak olan META, işgalci İsrail'in suikastlarını da perdelemeye çalışmaktadır" dedi.

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu META'ya bağlı olan Instagram ve Facebook'ta yayımlanan bazı taziye mesajlarının kaldırılması üzerine UMED açıklama yaptı.

UMED sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Filistin yanlısı paylaşımlara sistemli sansür uygulayan META, Hamas lideri İsmail Haniye'nin alçak bir suikast sonucu şehit edilmesinin ardından Instagram ve Facebook'ta yayımlanan bazı taziye mesajlarını kaldırmaya başladı. Soykırıma ortak olan META, işgalci İsrail'in suikastlarını da perdelemeye çalışmaktadır. Bu sadece insan hakları ihlali değil vahşete destek çıkmaktır. Bu özgürlük değil, bu siyonizme hizmet etmektir. Bu özgürlüğe pranga vurma çabasıdır. Kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Instagram, Facebook, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel UMED: Hamas lideri Haniye'nin suikast sonrası taziye mesajları kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:28 İran’da büyük güvenlik açığı İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var
13:09 İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu
11:51 İBB Zabıta Müdürü Alper’den ilk icraat Sembol mekana çıkarma yaptı İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Sembol mekana çıkarma yaptı
10:37 Kapalıçarşı’da 500 kuyumcuya Maliye’den vergi baskını Kapalıçarşı'da 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını
06:47 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran’da öldürüldü Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
12:27 Sakatlanarak oyundan çıkmıştı Fenerbahçe’den taraftarları kahreden Fred açıklaması Sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Fenerbahçe'den taraftarları kahreden Fred açıklaması
11:55 Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi
11:36 Acun Ilıcalı’nın genç aşkı, Adriana Lima’nın kızlarıyla alışverişte Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı Acun Ilıcalı'nın genç aşkı, Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte! Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı
11:28 Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı
11:16 Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz
11:11 Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler Avrupa, Fenerbahçe’nin Lugano zaferini konuşuyor Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler! Avrupa, Fenerbahçe'nin Lugano zaferini konuşuyor
11:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum
10:37 Sakın Mourinho duymasın Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio’dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler Sakın Mourinho duymasın! Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler
10:24 Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 13:45:13. #1.12#
SON DAKİKA: UMED: Hamas lideri Haniye'nin suikast sonrası taziye mesajları kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement