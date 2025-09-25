Ümit Özdağ olası bir erken seçimde tarafını belli etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Ümit Özdağ olası bir erken seçimde tarafını belli etti

Haberin Videosunu İzleyin
Ümit Özdağ olası bir erken seçimde tarafını belli etti
25.09.2025 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ümit Özdağ olası bir erken seçimde tarafını belli etti
Haber Videosu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, olası bir erken seçim için tarafını açık açık belli etti. Özdağ "Henüz bir erken seçim atmosferi oluşmadı. DAM ittifakının içinde yanında sağında solunda değil ancak karşısında oluruz. DAM ittifakı hangi ittifak: DEM, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oluşturduğu ittifak" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu. Erken seçimin gündeminde olmadığını olası bir seçimde ise DAM ittifakının karşısında olacaklarını ifade etti.

"HENÜZ BİR ERKEN SEÇİM ATMOSFERİ OLUŞMADI"

Özdağ şöyle dedi: "Henüz bir erken seçim atmosferi oluşmadı. Bir DAM ittifakının içinde yanında sağında solunda değil ancak karşısında oluruz. DAM ittifakı hangi ittifak: DEM, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oluşturduğu ve şu anda mecliste Öcalan komisyonunun ana omurgasını oluşturan ittifak; PKK'ya taviz verme ittifakıdır.

"ŞU ANDA GÜNDEMİMİZDE SEÇİM YOK"

Ekim ayında Öcalan komisyonunda yapılan görüşmeler sonucunda ortaya çıkan sonucun, yasalaşma sürecine gireceğini Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş açıkladı. İş o aşamaya geldiğinde Zafer Partisi olarak diğer politikalarımızla sahaya taşıyarak Türk milleti ile paylaşacağız. Özetle şu anda gündemimizde seçim değil Öcalan komisyonu ile PKK terör örgütüne verilen tavizlerle mücadele var.

Gündemimizde emeklinin, dul ve yetimlerin yani 16 milyon insanın açlıkla mücadelesi var. Gündemimizde 6 milyon asgari ücretle açlıkla mücadele eden insanımızın daha iyi yaşam koşullarına kavuşması mücadelesi var. Gündemimizde 4 milyon ev gencinin işsiz ve eğitim dışında hayata küstürülme süreci içerisinde olduklarını görüyoruz bunu durdurma mücadelesi var. Özetle bizim gündemimiz Türk halkına daha güzel bir Türkiye oluşturma mücadelesi gündemimiz."

Kaynak: ANKA

Milliyetçi Hareket Partisi, Yerel Haberler, Zafer Partisi, Ümit Özdağ, AK Parti, Osmaniye, Politika, Kadirli, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ümit Özdağ olası bir erken seçimde tarafını belli etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ramazanefe66:
    seni ancak Kılıçdaroğlu kılıcına takar seni kim takar 42 28 Yanıtla
  • ismail çevik:
    sanki seçim olsa kazanacak 33 24 Yanıtla
  • Ramazan Firat:
    buda kendini bir ok sanıyor 33 22 Yanıtla
  • Soner Duman:
    seni sallayan kim 15 14 Yanıtla
  • Tekin Karakoç:
    sen zaten kime destek çıkarsan, kaybetmeye oynar, senin kendine hayrın yokki kime olsun... 8 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gitar kılıfında kalaşnikof Meğer Interpol peşlerindeymiş Gitar kılıfında kalaşnikof! Meğer Interpol peşlerindeymiş
Ava gitmesine izin vermeyen annesini başından vurarak öldürdü Ava gitmesine izin vermeyen annesini başından vurarak öldürdü
Barışmaya giden anne ve iki oğlu öldürüldü Barışmaya giden anne ve iki oğlu öldürüldü
Beylikdüzü’nde kuyumcuya kurşun yağdırdılar Beylikdüzü'nde kuyumcuya kurşun yağdırdılar
Diyarbakır’da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı Diyarbakır'da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Trump’tan jest Her lidere açılmayan kapı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açıldı Trump'tan jest! Her lidere açılmayan kapı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıldı
BMW Togg’a çarptı Sonuç bakın ne oldu BMW Togg'a çarptı! Sonuç bakın ne oldu

19:19
Sadettin Saran’a mazbatasını veren Ali Koç: Müsaadenizle biz kaçıyoruz
Sadettin Saran'a mazbatasını veren Ali Koç: Müsaadenizle biz kaçıyoruz
19:16
Trump: Görüşme verimli olursa Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımlarını kaldırırım
Trump: Görüşme verimli olursa Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarını kaldırırım
19:11
Oval Ofis’te tarihi anlar Trump’ın yakasındaki rozet dikkat çekti
Oval Ofis'te tarihi anlar! Trump'ın yakasındaki rozet dikkat çekti
18:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ağırlayan Trump’tan ilk sözler: Bu adama çok saygı duyuyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlayan Trump'tan ilk sözler: Bu adama çok saygı duyuyorum
18:32
Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray’da Trump kapıda bizzat karşıladı
Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda bizzat karşıladı
18:16
Dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan fenomen Talu çifti tahliye edildi
Dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan fenomen Talu çifti tahliye edildi
17:12
Gece kulübünde olay görüntü Genç kadın ve dansçı gözaltına alındı
Gece kulübünde olay görüntü! Genç kadın ve dansçı gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2025 22:15:32. #7.11#
SON DAKİKA: Ümit Özdağ olası bir erken seçimde tarafını belli etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.