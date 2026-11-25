Ümraniye'de 19 Ekim'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 21 yaşındaki Yunus Emre Acar'ın ailesi, çevrede hiçbir kamera kaydının bulunmaması ve kaza raporunun "çelişkili" şekilde tutulması nedeniyle ceza almayan sürücüye tepki gösterdi. Yaşanan olayda ihmal bulunduğunu öne süren baba Kerim Acar, "İnsan evladı öldükten sonra rahat uyumak ister, bu olayın sonuna kadar arkasında olacağım" sözleriyle oğlu için adalet çağrısında bulundu.

Kaza, 19 Ekim saat 14.30 sıralarında Ümraniye Armağanevler Mahallesi Akdeniz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan 34 PVJ 245 plakalı Yunus Emre Acar idaresindeki motosiklet, tali yoldan kavşağa bağlanan 34 LDV 522 plakalı İbrahim G. idaresindeki servis minibüsüne yandan çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Yunus Emre Acar (21), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ekipler tarafından kaza raporu, "Sürücünün çelişkili beyanı ve kaza mahallinde bulunan 24-132 trafik ışıklarının hareketliliğini gören kamera kaydının olmamasından dolayı kusur kanaatine varılamamıştır" şeklinde tutuldu. Kazanın ardından baba Kerim Acar ise kaza tutanağının "çelişkili" şekilde tutulduğunu ve kazanın, servis sürücüsünün beyan ettiği şekilde gerçekleşmediğini öne sürdü.

Baba Acar, servis sürücüsünün tutanaktaki ifadesinde yer aldığı şekliyle tali yoldan bağlanmadığını ve oğlu Yunus Emre Acar'ın kullandığı motosikletle aynı yol üzerinde ilerlediğini savundu. Yaklaşık 2 kilometrelik yol boyunca herhangi bir Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerasının bulunmadığını belirten Acar; cadde üzerindeki bir işyerinin güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı.

Kazanın hemen öncesine ait olduğu değerlendirilen görüntülerde ilk olarak servis minibüsünün Akdeniz Caddesi üzerinde seyrettiği; ardından da Yunus Emre Acar'ın motosikletiyle ilerlediği anlar kameraya yansıdı. Ulaştığı bu görüntülerle birlikte Acar, servis sürücüsünün 'tali yoldan bağlandığına' ilişkin yanıltıcı beyanda bulunduğuna dikkat çekti. Acar, oğlunun sol şeritte ilerlediği esnada servis sürücüsünün kavşaktan yasak şekilde U dönüşü yaptığını ve motosikletin önünü keserek kazaya neden olduğunu öne sürdü.

Baba Kerim Acar, iki mahalle arasında kalan bu caddede daha önce de pek çok ölümlü ve yaralanmalı kaza yaşandığını ifade ederken, hayatını kaybeden oğlu için adalet çağrısında bulundu.

"Birilerinin canı yanıyor, kimin yandığının önemi yok"

Yaşanan kazada hayatını kaybeden 21 yaşındaki Yunus Emre Acar'ın babası Kerim Acar, sürücünün kazadan sonra hiçbir ceza almamasına tepki göstererek, şu ifadelere yer verdi:

"Bundan yaklaşık 40 gün önce bir elim kaza oldu. Aşağıda bir kavşak var; o kavşakta zamanında çok kazalar olmuş, insanlar ölmüş insanlar yaralanmış. Orası bir hataymış, orayı kapattılar. Sonra yukarıya buraya, şu an bulunduğumuz noktaya taşıdılar. Ayın 19'unda evladım Yunus Emre Acar'ın ölümüne sebep oldu burası. Sürücü kendi söylediği kaza raporunda, 'Ben tali yoldan çıkıyordum, genç çocuk geldi bana çarptı' diyor. Birilerinin canı yanıyor, kimin yandığının önemi yok. İnsanlar acılarını yaşayamıyorlar. Evlatları gidiyor, anneleri gidiyor, babaları gidiyor. Benim Yunus Emre Acar'ım gitti. Oğlumun kardeşi gitti. Arkadaşlarının sevdiği arkadaşı gitti. İnsan evladı öldükten sonra rahat uyumak ister. Bu olayın sonuna kadar arkasında olacağım. Ben üç sene önce eşimi kanserden kaybettim. Dört kişilik bir aileden şu an iki kişi kaldı. Bu olaya sebep olanlar, bizi eksik bırakanlar var. Ve şuraya da bir başkasının canının yanmaması adına kamera koyamayanlar var. Biz buna müsaade etmek istemiyoruz. Bizim evlatlarımızın canı yandı, bunun arkasında olacağız."

"Bir insanın canı 1 aydan, 3 aydan ya da bir seneden mi ibaret"

Yunus Emre Acar'ın kardeşi Nasuh Acar da, "Polis raporuna göre bu yoldan geldiğini gösteriyor. Kendisi öyle söylüyor ama aslında buradan U dönüşü yapmış, U dönüşü yapınca kaza gerçekleşiyor. Burada resmen bir cinayet var. 30 gündür bir insan nasıl dışarıda olabiliyor? Bu süreç böyle mi işleyecek? Biz bu trafik kazaları cezalarının hiçbir şekilde ağır olduğunu düşünmüyoruz. Bir insanın canı 1 aydan, 3 aydan ya da bir seneden mi ibaret? Devlet burada diyor ki, 'Kırmızı ışıkta geçmeyeceksin, yeşilde geçeceksin. Ben her yere Kent Güvenlik Yönetim Sistemi, EDS koyamam.' Ama senin kural koyduğun kurallara komple uymayan bir insan var. Bunun sonucu nasıl olacak? Gidip bir insanı öldürmek belki 5-10 yıldan başlıyor ama bir kazayla insanı öldürsen bir senede, bir ayda çıkabiliyorsun" sözleriyle yaşanan duruma tepki gösterdi.

"O gün kamera yoktu, bugün de yok, o gün tedbir yoktu, bugün de yok"

2009 yılında aynı noktada meydana gelen kazada yeğenini kaybeden ve kamera kaydı bulamadıkları için davaları sonuca ulaşamayan Muhittin Atalay, şu şekilde konuştu:

2009 yılında Mayıs ayının 12'sinde bir kaza oldu bu yol üzerinde. Yeğenime bir araç vurdu ve kaçtı. 6 gün komada kaldı, sonra vefat etti. O günlerde biz burada kamera aradık ki görüntüleri bulalım, araca ulaşalım diye. Bu cadde üzerinde hiçbir kamera bulamadık biz. Ne bu caddenin bitişinde ne de girişinde. Bizden sonra 2 veya 3 hatta 3'ten de fazla belki bu yol üzerinde kaza oldu. O gün kamera yoktu, bugün de kamera yok. O gün tedbir yoktu, bugün de yok. Buranın son olmasını istiyoruz. Buranın kapatılmasını veya buranın kamera sistemiyle 7/24 takip edilmesini istiyoruz. Çünkü burası biraz dışta kalan bir yol, burada vuran kaçıyor. Kaçacak yeri yok ama bir şekilde kaçıyor. Buranın kapanmasını istiyoruz."

"Bir sürü insan kaybettiler burada, her zaman çok kaza oldu"

Olayın görgü tanıklarından Asuman Kubat Akyol da aynı yolda benzer pek çok kaza yaşandığını ve herhangi bir önlem alınmadığını dile getirerek, "Burada oturuyorum ben, kaza olduğu günü de buradaydık. Biz hemen aşağı indik, kızım ambulansı aradı. Şu köşeye geldim, çocuk orada yatıyordu. Sonra arkadan bir araba geldi, 'Arkasından geliyormuş minibüsün, bu minibüsçünün hatası. U dönüşü yaptı, alttan geldi' dedi. Bunu görmüşler. Sonra bir de arabayı durduğu yerden geriye çekti, 'Çocuk altında arabayı geri al' dediler, bağırdı herkes. U dönüşü olduğunu herkes biliyor burada şahit olanlar; aşağıdan gelip buradan aşağı doğru U dönüşü yaptı ama oradan U dönüşü yasak. Lütfen kurallara uysunlar ve gerekli şeyler yapılsın. Müracaat ediyoruz, hiç ilgilenmiyorlar. Defalarca söyledik buraya kamera olsun diye. Bir sürü insan kaybettiler burada, her zaman çok kaza oldu" ifadelerini kullandı.

"Güvenli bir yol değil, zaten herkes çok hızlı gidiyor ve bununla alakalı hiçbir şey yapılmıyor"

2018 yılında aynı yol üzerinde motor kazası geçiren Enes Koç, kamera kaydı olmaması nedeniyle mağduriyet yaşadığını dile getirerek, "Bu yol üzerinde ben de bir kaza geçirdim. İki tane araba üstümden geçti. Bir tanesi savruldu, diğeri de ayağımın üstünden geçti. Hatta ayağımda hala şu an platin var, kolumda da var. Benden sonra yukarıya Kent Güvenlik Yönetim Sistemi yaptılar ama bu bir önlem değil ki. Buraya bir hız kontrolü yapılabilir ama hiçbir şekilde bir şey yapmadılar bununla alakalı. Güvenli bir yol değil, zaten herkes çok hızlı gidiyor ve bununla alakalı hiçbir şey yapılmıyor. Bugün ben mağdurum, yarın başkası mağdur. Bu böyle gidecek" şeklinde konuştu.

"Tutanakta kusur oranı tespit edilirken maalesef ki kolluk görevlilerimizin ihmali çok fazla"

Son olarak avukat Ahmet Emin Altınışık, olayda ihmal söz konusu olduğunu ve kaza raporunun 'çelişkili' şekilde tutulduğuna dikkat çekerek, şunları aktardı:

"Polis tutanağında 'Servis şoförünün çelişkili beyanlarda bulunması sebebiyle kusur oranı net olarak tespit edilememiştir' diyor. Burada madem çelişkili bir beyan vardı, kolluk ekibinin yapması gereken olay şudur: Sürücünün hangi sokaktan, hangi yönden geldiği anlaşılmıyorsa burada sözlü mülakata devam edip madem söylediği bir güzergah var; bu güzergahın ve bu çelişkinin üzerine gidilerek güzergahın netleştirilmesi. Ve oraya gelene kadarki kamera çalışmalarının yapılması. Sürücünün ihmali ayrı; burada bir kamera olmaması çok ayrı bir durum ki yaşanan birçok kaza var. Tutanakta kusur oranı tespit edilirken maalesef ki kolluk görevlilerimizin ihmali çok fazla. Ve bu ihmaller neticesinde de şu anda bu şüpheli serbest kalmış durumda; ki ölümle neticelenen kazalarda serbest kalma çok karşılaştığımız bir durum değil."