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Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN) 2026-2027 Toplu Sözleşme taleplerini açıkladı.

2026-2027 yıllarını kapsayan Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak. Bu çerçevede (ÜNİPERSEN) 2026-2027 Toplu Sözleşme taleplerini açıkladı.

ÜNİPERSEN, Toplu Sözleşme görüşmelerinde Üniversite İdari Personelinin unutulmaması için harekete geçti. ÜNİPERSEN, Sürecin yakın takipçisi olduklarını, ancak grev hakkının bulunmadığı ve tüm kesimlerin yeterince temsil edilmediği bir toplu pazarlık masasında, sürecin olumlu bir şekilde sonuçlanmasına dair beklentinin sınırlı olduğunu belirterek geçmiş yıllarda kararı alınan ve çözülmeyen sorunlara dikkat çekti. Konuya ilişkin ÜNİPERSEN tarafından yapılan açıklamada, "6. ve 7. Dönem Toplu Sözleşme kararları arasına aldırdığımız Üniversite İdari Personelinin Tayin-Nakil Hakkı halen puan usulüne dayalı bir sistemle çözülememiştir. 3600 Ek Gösterge çözülememiş, YHS Sorunu Çözülememiş, Memur ve Emekli Enflasyon dışında bir maaş artışı alamamıştır. Bu şartlarda bu masadan nasıl beklenti içerisinde olmalıyız" denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"ÜNİPERSEN tarafından öncelikli sorunlar belirlenip, 8. Toplu Sözleşme görüşmelerinde ele alınması gereken konular tespit edilerek, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve tüm sendikalara iletildiği belirtildi. Sendikanın Talepleri; Genel Memur Sorunları, Üniversite İdari Personelinin Sorunları ve Unvan Bazında sorunlar olmak üzere 3 başlık altında ele alınarak, makul ve karşılanabilir önerilere dayanmaktadır. Gerekli ciddiyet ve kararlılık gösterildiğinde, bu talepler karşılanabilecektir. ÜNİPERSEN, kamu çalışanlarının, özellikle Üniversite İdari Personelinin haklarının korunması ve ilerletilmesinin asli görevleri olduğunu vurgulayarak, bu uğurda değil ellerini, gövdelerini de taşın altına koymaya hazır olduklarını ifade etmektedir. 8. Dönem Toplu Pazarlık sürecinin tüm kamu çalışanlarının beklentilerine cevap vermesi temennisiyle hayırlara vesile olmasını diliyoruz."

ÜNİPERSEN'in Toplu Sözleşme taleplerini ise şöyle sıraladı;

"1. Üniversitelerde Görev Yapmakta olan tüm idari personelinin (Memur, Sözleşmeli Personel) Tayin Nakil Hakları Kanayan yaradır. Bu Hak İnsanlık ve Yaşam Hakkıdır. 6. ve 7. Dönem Toplu Sözleşmede karar altına alınıp çözüme kavuşturulmayan bu sorunun Çözümü için Rektörlerin İnisiyatifinde olmayan puan usulüne dayalı Yönetmeliğin hazırlanarak yürürlüğe konulması,

2. Üniversitelerde görev yapmalarına rağmen bu kurumlarda verilen hiçbir ödenek ve tazminattan faydalanamayan Üniversite İdari Personelinin Yükseköğretim Tazminatından faydalanmasının sağlanması,

3. 2547 sayılı Kanunun 52/a maddesinde yer alan yönetici kadrolarına atama işlemlerinin iptal edilerek ilgili kadroların Görevde Yükselme Sınavı ile atama yapılmasının sağlaması,

4. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarının merkezi ve düzenli periyotlarla yapılmasının sağlanması,

5. Gelişmekte olan yükseköğretim kurumlarında akademik personele ödenen geliştirme ödeneğinin idari personele de ödenmesi için gerekli çalışmanın yapılması

6. Üniversitelerde rektör ve dekanların belirlenmesinde seçim usulüne yeniden dönülmelidir. Dekan ve rektörlük seçimlerinde tüm akademik ve idari personelin oy kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılması

7. Üniversite İdari Personeli için sürgün maddesi olarak kullanılan 2547 sayılı Kanunun 13-b/4 maddesinin revize edilmesi veya tamamen kaldırılması,

8. Kreş ve gündüz bakım evlerini, kurumlarda yeterli ve zorunlu hale getirecek yasal düzenlemeler yapılması ve kurumlar içinde özel sektöre veya MEB'e işletilmek için devredilen kreş ve gündüz bakım evleri yükseköğretim kurumları tarafından işletilmesi,

9. Üniversitelerde görev yapan idari personelin liyakat ve hizmet esasına bağlı şekilde kurum içerisinde görevde yükselmelerinin ve farklı unvanlara geçişinin önünün açılması için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının bir merkezde belirli periyotlarla en fazla 2 yılda bir yapılması, 'Uzman Yardımcılığı' ve 'Uzmanlık' kadrolarının Bakanlıklarda olduğu gibi Üniversitelere de tahsisi sağlanarak İdari Uzmanlıkların önü açılması,

10. Üniversite Lojmanlarında Akademik İdari ayrımının kaldırılarak tahsislerin eşit şekilde yapılması,

11. En düşük Devlet memuru ücret ve tazminatlarının toplamının 'Yoksulluk Sınırının' üzerinde belirlenmesi ve standartlaştırılması ve enflasyonun maaşlara aylık olarak yansıtılarak Gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesi,

12. Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılması ve bu kadroda görev yapan tüm devlet memurlarının eğitim durumlarına uygun kadrolara atanması,

13. 5510 Sayılı Kanuna tabi memurların 5434 Sayılı Kanuna tabi memurlarla eşit hale getirilmesi,

14. Dereceye gelen tüm devlet memurlarına 3600 Ek gösterge verilmesi,

15. Banka Maaş Promosyonu Genelgesinin güncellenmesi,

16. Tüm memurlar için disiplin affı çıkartılması,

17. Kamuya girişte ve Kamuda yükselmede mülakatların kaldırılması,

18. Özel Hizmet Tazminat oranlarının tüm personelin unvanlarda göz önüne alınarak en düşük unvana +50 en yüksek unvana +30 puan verilmesi,

19. İşçi ve emeklilerimize ödenen 'ikramiye' kapsamının devlet memurlarını da kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi,

20. Lojman tahsisi yapılamayan devlet memurlarına kira yardımının yapılması,

21. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarda görev yapan kamu çalışanlarına güncel tutarlar göz önünde bulundurularak aylık yiyecek yardımının nakdi olarak ödenebilmesi,

22. Devlet memuru olan ve 10 yıllık hizmeti olan tüm kamu çalışanlarına sınıf, kadro ve unvan gözetilmeksizin 'Yeşil-Hususi Pasaport' verilmesi için kanuni düzenleme yapılması,

23. Doğum nedeniyle ücretsiz izne çıkan anne veya babalara ücretsiz izin süresince en az asgari ücret tutarınca sosyal yardımda bulunulması,

24. Devlet memurları görev tanımlarının güncellenmesi ve geçici görevlendirme usul ve esaslarının belirlenmesi için kanuni düzenleme yapılması,

25. Devlet memurlarının sendika üyelik işlemlerinin E-Devlet kapısından yapılması için yasal düzenleme yapılması,

26. Devlet memurlarının yıllık izinlerinin hafta sonuna, resmi tatillere denk gelen kısımlarının izinden sayılmaması ve kullanılmayan/kullandırılmayan yıllık izinlerin ücretle karşılanması için kanuni düzenleme yapılması,

27. Fazla mesai günlük ücretleri; aylık bürüt maaşı/30 günlük üzerinden hesaplanıp günlük olarak hesaplanması, fazla mesai saatlik ücret; fazla mesai günlük ücret/8 saatlik üzerinden hesaplanıp saatlik olarak hesaplanması ve hafta sonu, bayram ve resmi tatil günlerinde ise 2 katı olarak ödenmesi için kanuni düzenleme yapılması,

28. Şef kadrosunda görev yapan yöneticilerimizin Özel Hizmet tazminatlarının Adalet Bakanlığında görev yapan şefler ile eşitlenmesi,

29. Kamu Mühendisleri Meslek Kanununun çıkarılması,

30. Üniversite Daire Başkanlarının Makam Tazminatı alabilmeleri için yasal düzenlemenin yapılması,

31. Kamuda sözleşmeli olarak istihdam süresinin 3+1'den 1+1'e dönüştürülmesi,

32. Teknik hizmetler sınıfı personeline hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim malzemesinin ayni olarak verilmesi,

33. Teknik hizmetler sınıfı personellerinin büyük proje ve arazi tazminatlarının artırılması,

34. 657 sayılı Kanunun 4/b maddesi kapsamında görev yapmakta olan Sözleşmeli Teknik Personelin Arazi Tazminatı alabilmesi için düzenleme yapılması,

35. Üniversitelerde çalışan mali hizmetler uzmanları ile YÖK mali hizmetler uzmanlarının özlük haklarının diğer bakanlık uzmanları ile eşitlenmesi,

36. Şoförlere görevleri gereği oluşmakta olan trafik cezaları ve kazalara ilişkin mali sorumluluklar açısından oluşabilecek mağduriyetlerin kurumlarca mali sorumluluk sigortası yapılarak ve yasal düzenlemeler ile güvence altına alınması, ayrıca risk tazminatı verilmesi,

37. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan Koruma ve Güvenlik Görevlisi üniformalarında 'Özel Güvenlik' ibaresi yer almaktadır. Bu durum neticesinde de kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kamu çalışanı statüsündeki koruma ve güvenlik memurları ile kamu kurum ve kuruluşları dışında özel güvenlik şirketlerine bağlı olarak görev alan özel güvenlik görevlilerinin benzeri görünümdeki kıyafetler ile görev yapmaları; kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan koruma ve güvenlik görevlilerinin, kamu görevlisi olduğu hususunun algılanmasının önüne geçmektedir. Bu nedenle Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görev yapmakta olan Koruma ve Güvenlik Görevlisi üniformasının 'Özel Güvenlik' ibaresi yerine 'Koruma ve Güvenlik' ibaresi olarak güncellenmesi,

38. Koruma ve Güvenlik Görevlilerinin 5 yılda bir almış oldukları eğitim masraflarının ya kurumlar tarafından karşılanması ya da eğitim ve kart yenileme zorunluluğunun kaldırılması

Çoğunlukla vardiyalı çalışan Koruma ve Güvenlik Görevlilerinin Vardiyalı çalışmalarına ilişkin usul ve esaslara yönelik çalışma yapılması, yol, yemek ve fazla mesai ücretlerinin aynı işi yapan işçiler ile eşdeğer şekilde düzenlenmesi.

Resmi tatillere denk gelen vardiyaların fazla mesai dahiline alınması.

39. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan kütüphaneci, folklor araştırmacısı, müze araştırmacısı, arşivci, kitap patologu ve sosyolog unvanlarında görev yapan personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A4 üncü maddesi kapsamına dahil edilmesi,

40. Kütüphaneci, folklor araştırmacısı, müze araştırmacısı, arşivci ve kitap patoloğu kadrolarında bulunanların zam ve tazminat oranlarının diğer teknik personel ile eşit hale getirilmesi için teknik hizmetler sınıfının (d) bendinde yer alan unvanlarının (a) bendine yükseltilmesi,

41. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarda mesleki faaliyeti temsilden ibaret olan kamu avukatlarına makam, görev (adalet) ve temsil tazminatı verilmesi,

42. Avukatlık Kanunu uyarınca kamu avukatlarının tahsil ettikleri ve hakları olan vekalet ücretinin üst sınırının her yıl güncellenen Avukatlık Asgari ücret tarifesi ile belirlenmesi,

43. Kamu Avukatlarının Eğitim ve mesleki çalışma alanı itibariyle; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 36/A-11. Maddesi kapsamında 'Kariyer Meslek' olarak kabul edilmesi ve özlük haklarının da bu çerçevede değerlendirilmesi,

44. 08/09/1999 sonrası göreve başlayanlar için Kademeli emeklilik sisteminin oluşturulması için kanuni düzenleme yapılması" - ANKARA