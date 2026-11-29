Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin Avrupa ile demir yolu bağlantısını güçlendirecek Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi'ne ilişkin, "İşe gidiş ve işten çıkış saatlerinde metropole ulaşmak isteyen bu bölgedeki 3.1 milyon vatandaşımız Marmaray üzerinden; Gebze'ye kadar bütün istasyonlardan İstanbul'un neredeyse her yerine ulaşabilecek" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi kapsamında Halkalı-Ispartakule ve Ispartakule-Çerkezköy kesimlerinde süren çalışmalarla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu, 9 Ekim'de Çerkezköy-Kapıkule kesimini hizmete açtıklarını anımsatarak, "Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projemizin 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimini hizmete açtık. Kalan iki kesimde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, yapımı süren iki kesimin teknik özelliklerine de değinerek, "Halkalı-Ispartakule ve Ispartakule-Çerkezköy kesimlerinde toplam 76 kilometrelik hattı saatte 200 kilometre tasarım hızına uygun olarak inşa ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Halkalı-Ispartakule kesiminde yaklaşık 9 kilometrelik hat inşa ediliyor

Uraloğlu, yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Ispartakule Demiryolu Projesi'nin bu kesiminin de saatte 200 kilometre tasarım hızına uygun biçimde inşa edildiğini bildirdi.

Uraloğlu, "Halkalı-Ispartakule kesiminde yaklaşık 6,4 kilometrelik TBM tüneli yer alıyor. Projemiz kapsamında tünel, hat bağlantıları, demir yolu üstyapısı ve elektromekanik sistemlere yönelik çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerinde bulundu.

Halkalı ve Ispartakule bölgelerinde açık hat ile aç-kapa yapılarının da yer aldığını ifade eden Uraloğlu, Yeni Avusturya Tünel Açma Yöntemi (NATM) ile inşa edilen bağlantı tünellerinin kalıcı kaplama imalatlarının tamamlandığını belirtti. Uraloğlu, kesimin tamamlanmasıyla İstanbul'un Avrupa'ya uzanan demiryolu bağlantısında kapasitenin ve hizmet kalitesinin artırılacağını kaydetti.

Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule ile Ispartakule-Çerkezköy kesimlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'dan Çerkezköy'e uzanan demir yolu bağlantısında yüksek standartlı yolcu ve yük taşımacılığı altyapısının oluşturulacağını ifade etti. Uraloğlu, "Böylece daha önce hizmete açılan Çerkezköy-Kapıkule kesimiyle birlikte Halkalı'dan Kapıkule'ye uzanan hızlı demiryolu koridorunun bütünlüğü sağlanacak" şeklinde konuştu.

"3.1 milyon vatandaşımız Marmaray üzerinden; Gebze'ye kadar bütün istasyonlardan İstanbul'un neredeyse her yerine ulaşabilecek"

Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı'nın ulusal demir yolu ağının önemli bir parçasını oluşturacağını, ayrıca Marmaray'ın devamı olarak Halkalı'dan sonrası için bir banliyö hattı gibi de çalışacağını anlattı. Uraloğlu, "Açtığımız tüneller ile Halkalı'dan Ispartakule'ye ulaşarak Ispartakule ile hinterlandındaki Esenyurt ilçesi ve Bahçeşehir semtindeki vatandaşlarımız İstanbul'un raylı sistem ağına kavuşacak. Böylece, özellikle işe gidiş ve işten çıkış saatlerinde metropole ulaşmak isteyen bu bölgedeki 3.1 milyon vatandaşımız Marmaray üzerinden; Gebze'ye kadar bütün istasyonlardan İstanbul'un neredeyse her yerine ulaşabilecek" dedi.

Ispartakule-Çerkezköy kesiminde 67 kilometrelik hat inşa ediliyor

Ispartakule-Çerkezköy Demiryolu Projesi'ne ilişkin bilgi veren Uraloğlu, yaklaşık 67 kilometre uzunluğundaki hattın çift hatlı, elektrikli ve sinyalli biçimde inşa edildiğini belirtti. Uraloğlu, saatte 200 kilometre tasarım hızına sahip olacak kesimde yolcu ve yük taşımacılığının birlikte yapılacağını ifade ederek, proje kapsamında 3 istasyon ile 6 yolcu peronunun yer alacağını bildirdi.

Uraloğlu, "Ispartakule-Çerkezköy kesiminde 9 köprü, 6 viyadük ile tünel ve diğer sanat yapılarının inşasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hattımızda TBM yöntemiyle inşa edilen toplam 12 bin 210 metre uzunluğundaki tünellerde kazı çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında 18 ekolojik alt ve üstgeçidin inşa edileceğini belirten Uraloğlu, güzergah boyunca doğal yaşamın korunmasına dönük düzenlemelerin de yapılacağını bildirdi.

Yıllık yolcu kapasitesi 3,4 milyona çıkacak

Bakan Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule ve Ispartakule-Çerkezköy kesimlerinin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın bütünlüğünün sağlanacağını belirterek, projenin yolcu ve yük taşımacılığında önemli bir kapasite artışı sağlayacağını ifade etti.

Uraloğlu, "Halkalı-Kapıkule hattımızın tamamlanmasıyla yıllık yolcu kapasitemiz 600 binden 3,4 milyona, yük taşıma kapasitemiz ise 1,5 milyon tondan 9,6 milyon tona çıkacak. Mevcut demiryolu hat kapasitemizi artırarak hem yolcu hem de yük taşımacılığında daha hızlı ve verimli ulaşım sağlayacağız" açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla seyahat sürelerinin de ciddi biçimde azalacağını vurgulayarak, "Halkalı-Kapıkule arasında yolcu seyahat süresini 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresini ise 8,5 saatten 3,5 saate düşüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Orta Koridor'un Avrupa bağlantısını güçlendireceğiz"

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın, Türkiye'nin uluslararası ulaşım koridorlarındaki konumu bakımından stratejik önem taşıdığını bildiren Uraloğlu, projenin Orta Koridor'un Avrupa'ya açılan önemli bağlantılarından biri olduğunu belirtti.

Uraloğlu, "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ve Marmaray ile Asya'dan Avrupa'ya uzanan demir yolu bağlantımızın batı ucunu Halkalı-Kapıkule hattımızla güçlendiriyoruz. Basra Körfezi'ndeki Fav Limanı'ndan başlayarak Irak ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanması planlanan Kalkınma Yolu'nun da batı ucunda yer alan bu koridor, uluslararası taşımacılığımız açısından büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, "Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattımızla Orta Koridor'un Avrupa bağlantısını güçlendirirken Kalkınma Yolu Projesi kapsamında oluşacak uluslararası yük hareketliliğinin Avrupa'ya taşınmasına da katkı sağlayacağız" dedi.