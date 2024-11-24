Uyuşturucuya Karşı Eylem - Son Dakika
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Yerel

Uyuşturucuya Karşı Eylem

Uyuşturucuya Karşı Eylem

TKP, Samsun'da uyuşturucu bağımlılığına dikkat çekmek için basın açıklaması yaptı.

24.11.2024 22:48
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MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN) - TKP Samsun İl Örgütü, uyuşturucu bağımlılığına karşı eylem yaptı. Samsun İl Örgütü Başkanı Tolga Kaan Ateşli, " Uyuşturucu, çocuklarımızı zehirlemeye, gençlerimizin canını almaya devam ediyor. Her gün aralarına bir yenisinin daha eklendiği uyuşturucu türleri, neredeyse ortaokullara kadar girmiş durumda" uyarısında bulundu.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyeleri, Atakum Cumhuriyet Mahallesi'nde uyuşturucu bağımlılığına karşı "Uyuşturucuya Karşı Yaşamın Dozunu Yükselt" kampanyası kapsamında Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamsını okuyan TKP Samsun İl Örgütü Başkanı Tolga Kaan Ateşli şunları söyledi:

"Uyuşturucu, çocuklarımızı zehirlemeye, gençlerimizin canını almaya devam ediyor. Yayınlanan raporlar, Samsun için tehdidin ne denli büyük olduğunu gözler önüne seriyor. Her gün aralarına bir yenisinin daha eklendiği uyuşturucu türleri, neredeyse ortaokullara kadar girmiş durumda. Mahalleler, semtler, uyuşturucu çeteleri arasında paylaşılıyor, yer yer bu çetelerin savaşlarına tanık oluyoruz. İşsiz bırakılan, gelecekten umudunu kesen gençler mafya ağalarının, torbacı çetelerin tuzağına düşüyor. Emek cehennemine çevrilen ülkemizden umudunu kesen yoksul emekçiler de sistemli bir şekilde bu çukura itiliyor. Hayatı boyunca bir birikim sahibi olamayacağı, rahat yaşayamayacağı gibi haklı endişelerle günde 10 saat, 12 saat çalışan emekçiler, kurtuluşu bu zehirlerde aramaya başlıyor. Bunlarla beraber şehrimizde, uyuşturucu kullanımına bağlı suçlarda ciddi bir artış var. Sokaklarımız, mahallelerimiz güvenliğini kaybediyor, bizler için yaşanılamaz bir hale geliyor. Her gün bir öncekinden daha dehşetli haberler okuyoruz. Bugün komşularımızın, sevdiklerimizin başına gelen yarın bizim de başımıza gelebilir. Bir gün bu haberlerde adı geçen mağdurlardan biri olmamız an meselesi."

"İşçilere gençlere sesleniyoruz, aklınızı, bedeninizi zehirlemeyin"

Uyuşturucu, emperyalist devletler ve işbirlikçileri için işçi sınıfını uyutmanın, ses çıkaramaz hale getirmenin bir aracıdır. Sermaye iktidarları, karşılarında düşünemeyen, hayatla ve toplumla bağlarını koparmış, gerçeklikten yalıtılmış kitleler istemektedir. Böylesi uyuşmuş yığınların, iktidarların zorbalıklarına, sömürücü saldırılarına karşı koyamayacağının, köleleşeceğinin farkındadırlar. Bu bataklığa sürüklenen işçilere gençlere sesleniyoruz. Aklınızı, bedeninizi zehirlemeyin. Bağımlılık özgürlük değildir. Özgürlük istiyorsanız yaşamınıza sahip çıkın, birbirinizin koluna girin. Birlik olursak bu kötü günleri aşacağımıza emin olun. Ülkenize, ülkenizin geleceğine sahip çıkın. Asıl mutluluk zehirlerde değil yurtseverliktedir. Sokak köşelerinde, umumi tuvaletlerde titreyerek ölmeyi değil, yurdunuz için mücadeleyi seçin."

Kaynak: ANKA

Uyuşturucu, Politika, 3-sayfa, Samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uyuşturucuya Karşı Eylem - Son Dakika

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