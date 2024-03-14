Vahap Seçer, Ali Boltaç\'ın Proje Tanıtım Toplantısı\'na Katıldı

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç'ın Proje Tanıtım Toplantısı'na katıldı. 1 Nisan'dan sonra Ali Boltaç ile uyum içerisinde Tarsus'a hizmet edeceklerini söyleyen Seçer, "5 yıllık süreçte gelecek Ali Boltaç'ın ve Tarsusluların yanında olacağız" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı Vahap Seçer, CHP Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç'ın Proje Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Tarsus'ta düzenlenen programda Başkan Seçer, toplantı girişinde gençler tarafından 'Geleceği gençler seçer, yanındayız Vahap Seçer' sloganları ve büyük bir coşku ile karşılandı.

CHP Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç'ın proje sunumunu değerlendiren Başkan Seçer, şunları söyledi:

"ALİ BOLTAÇ'I TARSUS'A BAŞKAN YAPACAĞIZ"

"5 yıl bizimle beraber mücadele eden, yol arkadaşlığı yapan Ali Boltaç Belediye Meclis üyeliği sürecini dolu dolu geçirmiş. Bu projeleri de Tarsus'a uygun, uygulanabilir, işlevsel, toplum tarafından kabul gören projelere dönüştürmüş. Tarsus'u, beklentileri iyi tespit etmiş, neler yapabileceğini çalışmış ve bu projeleri burada bizlere aktardı. Tarsus'a sahip çıkacağız. Tarsus'u çok daha iyi yerlere getireceğiz. Ali Boltaç'ı Tarsus'a başkan yapacağız. Bunu sizlerin desteğiyle yapacağız. Ali Boltaç'ı Tarsus'ta seçtireceğiz, sonra da Vahap Seçer'i Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde ikinci kez başkan yapacağız. Bu kardeşimize Tarsus halkının bir şans vermesi lazım. Sadece 31 Mart'ta o desteği istiyorum. Ondan sonrası Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Tarsus'lu Vahap Seçer'e ait."

Kentte yaşayan 2,5 milyon insanın gönlüne girdiğini belirten Seçer, şöyle devam etti:

"AYRIM YAPMAYIZ, HERKESE SICAK ELİMİZİ UZATIRIZ"

"Biz herkesi kucaklıyoruz, herkesi ailemizden biliyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Hizmet yaparken bütün yurttaşlarımızı ayrım yapmadan kucaklarız, herkese sıcak elimizi uzatırız. Herkesin oyuna talibiz. AK Partili, MHP'li, Saadet Partili, Yeniden Refah Partili, İYİ Partili, hangi partili olursa olsun bütün hemşehrilerimizin desteğini istiyoruz, onlara hizmet, ayrımcılık yapmayacağımızın, herkesi kucaklayacağımızın, herkese sevgi ve saygılı olacağımızın sözünü veriyoruz. Ali Boltaç'a destek istiyorsak merak etmeyin, 5 yıllık süreçte geleceğiz Ali Boltaç'ın ve Tarsusluların yanında olacağız. Çalışan kazanır. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. Çalışacaksınız, azmedeceksiniz, sonuç alacaksınız. İnsanları sevecek, insanlara gidecek, nezaketli olacaksınız. Siyasette böyle başarılı olunur. Biz bunları başardık. Lafla haramilerin saltanatı yok edilmiyor, icraatla oluyor. Her yere gidiyoruz. Bugüne kadar bize oy çıkmamış köylere gidiyoruz, herkes bizi evlatları gibi sarıp sarmalıyorlar."

Gençlere seslenen ve onların vizyon ortaya koyan yöneticilerin peşinden gitmelerini isteyen Seçer, gençlere Ali Boltaç'ı desteklemenin yaraşacağını söyledi. Gençlerin çağı yakaladığını kaydeden Seçer, "Gençler, daha güzel Türkiye'de yaşamak istiyor. Çocuklar ve gençler Vahap Başkan'larını seviyor. Yolda, sokakta, çarşıda, pazarda bunu görüyoruz. Bize Mersin'de oy artıracak olan gençlerimizdir. Gençlerimizin telkiniyle de anneleri, babaları, büyükanneleri, büyükbabaları CHP'yi ve adaylarını destekleyecek. Biz biriz, beraberiz, büyük bir aileyiz" diye konuştu.

Salonda bulunan davetlilerin alkışları eşliğinde kürsüye gelen CHP Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç ise Tarsus'un gelişmesi için çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini belirterek, şunları dile getirdi:

"TARSUS'A BORCUMUZU ÖDEMEK İÇİN SİZDEN BİR FIRSAT BEKLİYORUZ"

"Tarsus bir okul gibidir. Birçok dersliği, sınıfı, medeniyeti, tarihi, turizmi, tarımı, üniversitesi, gastronomisi var. Sırtında Toroslar'ı, ufkunda Akdeniz'i var. Ne yazık ki son döneme kadar bu kenti yönetenler hep sınıfın arka sıralarından çıktı. Her dönem bütünlemeye kaldılar, birçoğu da sınıfta kaldı. Artık bu devran bitmeli. CHP'nin yönetim anlayışı Tarsus'ta tarihi bir iz bırakmalı. Bize büyük emeği olan bu okulu artık parlak dönemlerine kavuşturma zamanı geldi. Bu okulu seviyoruz. Bize verdiği bilgiyi, emeği, sevgiyi biliyoruz. Tarsus'a borçluyuz. Borcumuzu ödemek için de sizden bir fırsat bekliyoruz."

31 Mart seçimlerinde tarih yazacaklarını söyleyen Boltaç, "Biz her kökenden, hayat tarzından, siyasi görüşten büyük bir Tarsus'uz. Biz büyük ve güçlü Tarsus ittifakıyız. Gençlerin, kadınların ve emeklilerin ittifakıyız. Tarsus ittifakı ve adaletten yana olanların ittifakıdır ve hiç merak etmeyin 31 Mart 2024'te Tarsus ittifakı kazanacak" dedi.