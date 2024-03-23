Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi 1. Dönem Çocuk Meclisi\'ne katıldı

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Konuşmasına Meclis Başkanı nezdinde tüm üyelere kendisini toplantıya davet ettikleri için teşekkür ederek başlayan Başkan Seçer, "Görüyorum ki Mersin'e hizmet etmenin bilinciyle ve şevkiyle çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Zaman zaman aldığım bilgiler doğrultusunda çalışmalarınızdan da haberdar oluyorum. Son derece önemli değerli çalışmalar yapıyor, kentimize değer katıyorsunuz. Bundan dolayı da sizleri kutluyorum. Sizlere Mersin adına teşekkür ediyorum. Meclis üyelerimizin kent hakkında bilgilerinin geliştiğini, Mersin'in sorunlarına daha vakıf olduklarını ve bu konuda da kafa yorduklarını, çözüm ürettiklerini, yeni projeler konusunda çalışmalar sergilediklerini görüyorum" dedi.

Çalışmaları kapsamında ilçelerde sürdürdüğü programlarda Çocuk Meclisi üyelerinin zaman zaman kendisine eşlik ettiğini aktaran Seçer, "Umut ediyorum bundan sonra da Mersin'in her noktasında yaptığımız çalışmalarda sizlerin bizlere desteği olur" diye konuştu.

"MERSİN HALKINDAN GÜVEN TAZELEMELERİNİ İSTEYECEĞİZ"

Demokrasilerde seçilmişlere yetki verenin de o yetkiyi geri alanında halk olduğuna dikkati çeken Seçer, şöyle devam etti:

"2019 seçimlerinde Mersin halkı 5 yıllık görevi şahsıma verdi. Bana '5 yıl Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapma yetkisini size veriyoruz Sayın Başkan' dediler. Şimdi 5 yılın sonuna geldik. 31 Mart'ta tekrar Mersin halkından güven tazelemelerini isteyeceğiz. Diyeceğiz ki Mersin halkına; 'Halkımız; bizim 5 yıllık hizmetlerimizden memnunsanız, biz de 5 yıl daha size hizmet etmek istiyoruz. Bize destek verin' "

"SAYILI GÜN ÇABUK GEÇER, MERSİN İÇİN VAHAP SEÇER"

Gelişmiş ve uygar toplumlarda demokratik yarışların, etik kurallar çerçevesinde, bağımsız, tarafsız ve devlet erkinin müdahalesi olmadan sürdürüldüğünün önemini anlatan Seçer, "Bugüne kadar Mersin'de yaptığımız kampanyada ne mutlu ki bizi üzecek, 'Keşke olmasaydı' dedirtecek, toplumumuzu geren, üzen herhangi bir hadiseyle karşı karşıya kalmadık. 1 hafta sonra zaten seçimlere gideceğiz ve umarım şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da sükünet içerisinde, demokrasimize yaraşır, birliğimize beraberliğimize halel getirmeyen bir süreci tamamlarız ve 31 Mart akşamı doğal olarak 'Sayılı gün çabuk geçer, Mersin için Vahap Seçer' sloganıyla ikinci 5 yıllık görevi vatandaşlarımızdan devralırız" dedi.

SEÇER, MECLİS ÜYELERİNİN TALEPLERİNİ YANITLADI

Konuşmasının ardından Çocuk Meclisi üyelerinden gelen talepleri dinleyen ve notlar alan Başkan Seçer, aktarılan istekler hakkında bilgi verdi. Okuma Salonu ve deniz temizliği talebi ile ilgili konuşan Seçer, şunları kaydetti:

"Mersin genelinde toplamda 12 adet okuma salonumuz var. Her geçen gün bunun sayısını da artıracağız. İlçelerimizde mümkünse her ilçemizde bir değil birden fazla okuma salonu olmasını arzu ediyoruz. Dikkatimi çeken bir diğer konu, deniz ve çevre temizliği ile ilgili iki ayrı meclis üyemizden geldi. Bu konuda toplumu daha iyi bilinçlendirmek için Çocuk Meclisi'mizin de katkılarıyla, özellikle ilköğretim çağındaki çocuklarımıza, çevre temizliği ve deniz temizliği bilincini aşılayacak bilgilendirme toplantılarının yapılmasını istiyorum."

İklim ve Sıfır Atık dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'ni çok önemsediğini de sözlerine ekleyen Seçer, "Buradan velilerimizi de haberdar etmek istiyorum. 29 Ekim 'de açtığımız Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'ni şu ana kadar 60 bine yakın çocuk ziyaret etti. Yaklaşık 120 deney atölyesi, Türkiye 'nin en büyük planetaryumu ve uzay teleskopunun olduğu izleme odası var. Mutlaka çocuklarımızın oraya gitmesini arzu ediyoruz" dedi.

İlçelerden gelen park talepleri hakkında da Çocuk Meclisi üyelerini bilgilendiren Seçer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Elbette ki yeşil alanlar arttırılsın. Özellikle ilçelerimizde her mahallede. Küçük parkların sorumluluğu ilçe belediyelerinde ve bu konuda çalışma yapmalarını arzu ediyoruz. Daha büyük parklar, örneğin Kültür Park, Atatürk Parkı, 68'liler Ormanı ve yeni yapacağımız 500 dönümlük Müftü Deresi Yaşam Parkı bizim sorumluluğumuzda. Bu park bizim önümüzdeki 5 yılda en önem verdiğimiz projelerden bir tanesidir. Mersinlere sözümüzdür, gelecek 5 yıl içerisinde Müftü Deresi Yaşam Parkı'nı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. 500 dönümlük çok büyük bir yeşil alan, park olacak. Şimdiden Mersinlere hayırlı uğurlu olsun diyorum."

Konuşmaların ardından Çocuk Meclisi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Meclis üyeleri önergelerin okunmasının ardından komisyonlardan gelen konuları görüştü.

Meclis Toplantısı toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.