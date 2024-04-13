Mersin Büyükşehir Belediyesi Yeni Dönem İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

Yerel

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yeni dönem ilk Meclis Toplantısı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Gelecek 5 yılda Mersin'e çok daha güzel hizmetler yapacaklarını söyleyen Seçer, "Bize oy vermeyen her 10 yurttaşımızdan 4'ünün talepleri, hassasiyetleri, ihtiyaçları ve şikayetleri bizim dikkatimizdedir, başımızın tacıdır" diye konuştu.

2024 Yılı Nisan Ayı Olağan Toplantısı'nın 1. Birleşimi Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon'da yapıldı. Meclis toplantısında toplam 6 madde görüşüldü.

"TEKRAR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLMEKTEN ONUR DUYUYORUM"

Meclis toplantısında konuşan Başkan Seçer, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sonrasında göreve gelen ilçe belediye başkanlarını, ilçe ve büyükşehir meclis üyeleri ile muhtarlarını tebrik etti. Mersin'in önemli ve değerli bir kent olduğunu belirten Seçer, Mersin'in Türkiye'nin dört bir yanından gelen insanların yaşadığı ve kültürel çeşitliliğe sahip bir kent olduğuna dikkat çekerek, "Bu çeşitlilik; kentin enerjisine ve sinerjisine önemli katkı yapıyor. Onun için Mersin bereketli ve gülen bir kent, Mersin huzur ve kardeşlik kenti. Böyle bir kente yurttaşlarımızın takdiriyle, hem de her 3 kişiden 2 yurttaşımın desteğiyle Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmekten büyük onur duyuyorum. Sorumluluğumuzun farkındayız. Mutlaka geçtiğimiz 5 yıl da bu sorumluluğun farkındaydık. Ama son seçimlerle beraber bu kentte yaşayan yurttaşlarımızın kahir ekseriyetinin bize teveccüh göstermesi sorumluluğumuzu bir kat daha artırmıştır" dedi.

"GELECEK 5 YILDA MERSİN'E ÇOK DAHA GÜZEL HİZMETLER YAPACAĞIZ"

Gelecek 5 yılda Mersin'e çok daha güzel hizmetler yapacaklarını söyleyen Seçer, temel gayelerinin kentte huzuru ve kardeşliği daim kılmak, kentin yapısal sorunlarını çözmek, kentin her sosyal kesimiyle hemhal olup onların sorunlarına çözüm üretmek ve insanların daha iyi yaşam koşulları altında yaşamasını sağlamak olduğunu vurguladı. Ramazan Bayramı boyunca tüm kamu kurumlarının olduğu gibi Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de görevinin başında olduğunu belirten Seçer, "Bu nedenle de bayram süresinde herkes tatildeyken görevinin başında olan tüm çalışan, emek eden kardeşlerime bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Geçen dönemden bu döneme 9 meclis üyesinin görevine devam ettiğini ve 70 meclis üyesinin de göreve yeni geldiğini söyleyen Seçer, "Çalışma arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Her zaman yan yana olacağız, birbirimize katkı sunacağız. Onlar da 5 yıl süre boyunca Mersinimize çok değerli hizmetler yapacaklar. Bundan en ufak bir endişem yok" dedi.

"HERKESİN BELEDİYESİ OLMA ANLAYIŞIYLA HAREKET ETTİK"

Geçen 5 yılda Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmeler yaşandığını hatırlatan Seçer, pandemiden orman yangınına, ekonomik krizden depreme kadar birçok olayda Büyükşehir olarak üzerlerine düşen her türlü görevi yapmanın gayreti içerisinde olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Yaşanan siyasal süreçler, seçim atmosferinin yarattığı siyasal gerginlikler, Türkiye'de ve dünyada yaşanan ekonomik krizler, bütün bu olumsuzluklar içerisinde bir önceki Meclis grubu mücadele ederek görevini yaptı. Mersin halkı bütün bu olumsuzluklar içerisinde yaptığımız, Mersin'in yapısal sorunlarının çözümünden sosyal politikalara, altyapı çalışmalarından üst yapı çalışmalarına kadar, her şeyden önemlisi görevimizi yaparken, hizmetleri götürürken 'herkesin belediyesi' olma şiarıyla hareket ettiğimizin farkında olacak ki bizleri yüzde 60 gibi çok yüksek bir oy oranıyla tekrar Büyükşehir Belediye Başkanı seçti."

"BİZE OY VERMEYEN YURTTAŞLARIMIZIN TALEPLERİ, İHTİYAÇLARI VE ŞİKaYETLERİ BAŞIMIZIN TACIDIR"

Sorumluluklarının farkında olduklarının altını çizen Seçer, hizmetleriyle gece-gündüz, yağmur-çamur demeden koşturan Büyükşehir'in 11 bin personeline de teşekkürlerini iletti. Seçer, "Bizlere destek olan, hangi siyasi gelenekten gelmiş, bir önceki seçimde hangi siyasi partiye oy vermiş olursa olsun bu seçimde tercihini şahsımdan yana kullanan tüm yurttaşlarıma desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. Kendisine oy vermeyen yurttaşların hiçbir endişe içerisinde olmaması gerektiğine işaret eden Seçer, "Bize oy vermeyen her 10 yurttaşımızdan 4'ünün talepleri, hassasiyetleri, ihtiyaçları ve şikayetleri bizim dikkatimizdedir, başımızın tacıdır. Herkesi memnun etmek için de önümüzdeki 5 yıl yine çalışma arkadaşlarımla beraber Mersin'e hizmet etmekten onur duyacağız" diye konuştu.

BAŞKAN VEKİLLERİ, MECLİS KATİPLERİ VE BELEDİYE ENCÜMENLERİ İLE KOMİSYON ÜYELERİ SEÇİLDİ

Meclis toplantısında, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 2 yıl boyunca görev yapmak üzere, Meclis 1. Başkan Vekili ve Meclis 2. Başkan Vekili seçimi yapıldı ve gizli oylama ile gerçekleşti. Seçimin ardından 49'ar oy alarak Meclis 1. Başkan Vekili Ali Uyan, Meclis 2. Başkan Vekili de Hasan Özalp Önal oldu.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 2 yıl boyunca görev yapmak üzere, Meclis Katipliği'ne 2 asil, 2 yedek üyenin seçimi yine gizli oylama ile yapıldı.52'şer oy alarak Salih Seçkin Yıldırım ile Hande Kerimgiller asil, 49'ar oy alan Şerife Yörükçü ile Deniz Gürocak ise yedek Meclis Katipleri oldu.

Meclis toplantısında ayrıca Belediye Encümeni'ne gizli oy ile 5 üye seçildi. Bunlar; Melike Dursun, Orhan Dal, Veyis Avcı, Özgür Emire, Ayşe Aydoğan oldu. Meclis toplantısında İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Plan ve Bütçe, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, Ulaşım, Tarım ve Hayvancılık, Engelliler, Amatör Spora Destek, Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği, Kamu ve Özel Sektör Yatırımları, Yurt Dışı İlişkiler, Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonları için 7'şer üye seçildi.