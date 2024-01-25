Vahap Seçer, \'Kent Katılımı Buluşmaları\' Kapsamında Yöre Dernekleri ile Bir Araya Geldi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'Kente Sözümüz Var' sloganıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kent Katılımı Buluşmaları'nın 6. buluşma serisinin 3. toplantısını, Mersin'de faaliyet gösteren Yöre Dernekleri temsilcileri ile yaptı.

Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen buluşmada Başkan Seçer'e, Genel Sekreter Olcay Tok, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürü İrfan Korkmaz ile Kent Katılımı ve Sivil Toplum ile İlişkiler Şube Müdürü Başar Akça eşlik etti. Toplantıda ayrıca Büyükşehir ve MESKİ bürokratları yer aldı. Toplantıda, kent hakkındaki istek ve önerilerini Başkan Seçer'e ileten yöre dernekleri temsilcileri, Büyükşehir'in hizmetleri dolayısıyla da teşekkür ettiler.

SEÇER: "GELİŞMİŞ TOPLUMLARDA SİVİL TOPLUM ÇOK GÜÇLÜDÜR"

Toplantının açılışında konuşan Başkan Vahap Seçer, bu tür toplantıların kent bileşenlerinin kentle ilgili alınan kararlarda söz sahibi olması ve katılımcı demokrasi anlayışıyla yönetim gerçekleştirmeleri açısından oldukça önemli olduğunu vurguladı. Bu toplantıların çok yararını gördüklerini söyleyen Seçer, "Kent yönetiminde bir temsili demokrasi bir de katılımcı demokrasi vardır. Biz vatandaşın alınan kararlara katkı sunduğu katılımcı demokrasiyi tercih ettik. Birçok konuda da yararını gördüm. Bu sayede kentle ilgili karar verirken daha doğru işler yaptığımızı gördüm. Zaten gelişmiş toplumlarda sivil toplum çok güçlüdür, etkindir ve sonuca tesir edecek gücü vardır" dedi.

"MeRSİN GÖÇLERLE BÜYÜYEN RENGARENK BİR KENT"

Mersin'in göçlerle büyüyen ve Türkiye'nin her bölgesinden insanların oluşturduğu rengarenk bir kent olduğuna dikkat çeken Seçer, bu çeşitliliğin siyasi alanda da kendisini gösterdiğini ve kentte birçok farklı görüşte siyasi parti olduğunu belirtti. Kendisinin de böylesine rengarenk bir kenti yönettiğini belirten Seçer, "Bu kadar farklı siyasal anlayışları birbirleriyle huzur içinde yaşatarak, hizmetlerinizde ayrım yapmadan herkese adaleti dağıtarak, memleketinizde kimsenin kavga etmemesini sağlamak için mücadele ederek, insanların gece saat kaç olursa olsun sokaklarda huzur içerisinde gezmesini sağlamak için gecenizi gündüzünüze katmanız lazım. Bu kenti yönetecek insanın içinde insan sevgisinin olması lazım. İnsanların etnik yapısına, siyasetine, parasına, diline, mezhebine, meşrebine göre bakan bir insan burada belediye başkanlığını başarılı bir şekilde yapamaz" diye konuştu.

5 yıl boyunca hiçbir ayrım yapmadan adaletli bir şekilde belediye başkanlığını sürdürdüğünün altını çizen Seçer, gelecek dönemde de aynı anlayış içerisinde olacaklarına dikkat çekti.

"GELECEK 5 YIL MESKİ İÇİN ŞAHLANMA DÖNEMİ OLACAK"

MESKİ'nin altyapı ve kanalizasyon çalışmalarından söz eden Seçer, gelecek 3 yıl içerisinde tüm sahil şeridindeki arıtma ve kanalizasyon sorunlarını çözeceklerini belirtti. EBRD'den 70.3 milyonu hibe olmak üzere 156 milyon avro kredi temin ettiklerini söyleyen Seçer, arıtma tesislerini de bu kredi kapsamında yapacaklarını kaydetti. Mezitli içme suyu şebekesi, Silifke, Yenice ve Karaduvar arıtması, Homurlu ile Tömük kanalizasyon yapımı ile ilgili tüm projelere finansman sağladıklarını belirten Seçer, "Gelecek 3 yıl içerisinde MESKİ'ye bağlı altyapı yatırımlarını gerçekleştirecek bütün çalışmaları bitirdik. Gelecek 5 yıl MESKİ için şahlanma dönemi olacak. Mersin'in altyapı ve içme suyu sorunu kökünden halledilmiş olacak" dedi.

MESKİ'nin kar gütmeyen bir kuruluş olduğunu ve su fiyatlarını en makul seviyede tuttuğunu vurgulayan Seçer, "MESKİ 1 milyar TL'den fazla elektrik bedeli ödüyor. Çünkü Mersin merkezin suyunun yüzde 85'i Tarsus'tan geliyor ve biz onu elektrik enerjisiyle buraya iletiyoruz. Pamukluk Barajı'nın devreye girmesiyle barajdan cazibeyle su gelecek. İsale hattını anlaştık DSİ yapıyor, arıtma tesisini biz yapıyoruz. Su fiyatları mümkün olduğunca imkanlar ölçüsünde Mersin halkına en ucuz şekilde sunulacaktır. Bundan hiçbir endişeniz olmasın. MESKİ sizden aldığını size harcar" diye konuştu.

"MASTER PLANI'NA GÖRE KAVŞAK, KÖPRÜLÜ KAVŞAK VEYA DÖNEL KAVŞAK YAPIYORUZ"

Büyükşehir'in hayata geçirdiği ve planladığı yol çalışmaları hakkında da detaylı bilgiler veren Seçer, "4. Çevre Yolu'nun açılması trafiği rahatlatıcı ve önemli bir çalışmadır. 3. Çevre Yolu'nun genişletilerek yenilenmesi, yeni kanalize kavşak yapılması, 3 ayrı katlı kavşak, 1 alt geçide belediyenin imza atması önemli çalışmalardır. Biz Master Planı'na göre kavşak, köprülü kavşak ve dönel kavşak yapıyoruz" dedi.

SEÇER'DEN 2. DÖNEMDE METRO'YU BİTİRME SÖZÜ

Temelini atıp başladıkları 13 buçuk kilometrelik Metro Projesi'nin de 2 yıl finansman imzasını beklediğini hatırlatan Seçer, "2 yıl imza bekletilirse Euro 9 liradan 30 liraya çıkar. Faizler yüzde 5'lerden, 15'lere çıkar, Mersin halkı kaybeder. Gecikmiş bir yatırım, nihayetinde kaldığı yerden devam eder" dedi. 2. dönemde Metro'nun ilk etabını bitirme sözü veren Seçer, "Mersin; Cumhuriyet tarihinin, tüm zamanların, belki de bütün şehirlerdeki en pahalı raylı sistem yatırımına başladı. Başkanınız olarak size sözümdür; 2. dönemde Metro'yu bitirme sözü veriyorum" diye konuştu.

Kariyer Merkezi'nden eğitimde fırsat eşitliği yaratmaya yönelik çalışmalarına, Sosyal Konut Projesi'nden Kent Plajı'na ve sosyal desteklere kadar pek çok konuda ayrıntılı bilgiler veren Başkan Seçer, yaklaşan yerel seçimler hakkında da görüşlerini paylaştı.

"BEN KENTİ VE SİZLERİ SEVEREK BU GÖREVE TALİP OLDUM"

Seçer, 5 yıllık bir belediye başkanı olarak seçime gideceğini belirterek, "Geçen seçimde böyle bir şansım yoktu. Yeni bir insandım. Birçoğu başarılı olup olmayacağımı bilmiyordu, birçoğu da karakterimi bilmiyordu. Doğal olarak da bir meçhule oy verdiler. Ben 'Desteğinizi bekliyorum. Kazanırsam merak etmeyin sizin başınızı öne eğdirmem, gece gündüz Mersin için çalışırım. Bu konuda hiçbir sıkıntı olmaz' diyordum. Benim verdiğim söz buydu. Ben kenti ve sizleri severek bu göreve talip oldum" dedi.

"BİZDEN MEMNUNSANIZ BU MEMNUNİYETİNİZİ DİĞER VATANDAŞLARIMIZLA PAYLAŞIN"

Yaklaşan seçimlerde 5 yıl içinde sunduğu hizmetlerle Mersinlilerin oylarına talip olacağını dile getiren Seçer, "Eğer bizden memnunsanız bu memnuniyetinizi diğer vatandaşlarla paylaşın, bana destek olun ve bu memnuniyetinizi bir 5 yıl daha devam ettirin. Ben demokrat bir insanım. Partimiz bizi aday yaptı, yola çıktık. Bu anlamda da bizim için bir onur mücadelesidir. Çünkü Türkiye'nin ana muhalefet ve en eski partisinin Mersin gibi önemli bir yerde Vahap Seçer'i aday olarak göstermesi bizim için büyük bir sorumluluktur. Onun için yaptığımız karne umarım iyidir ve sonuç da iyi olur. Biz de sizlere 5 yıl daha hizmet etmenin onurunu ve gururunu yaşarız" ifadelerini kullandı.

ÇIĞLIK: "ÖNERİLERİMİZİ VE SORUNLARIMIZI VAHAP BAŞKAN'A BİREBİRDE SÖYLEME FIRSATI BULMUŞ OLUYORUZ"

Mersin Dersimliler Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nurşen Çığlık, bu tarz buluşmaların öneminden söz ederek, "Böylelikle sivil toplum örgütleri ciddiye alınmış oluyor. Biz de kendi önerilerimizi ve sorunlarımızı Vahap Başkan'a birebirde söyleme fırsatı bulmuş oluyoruz. Bizim gönlümüz zaten hep Vahap Başkan'dan yanaydı. İstiyordum ki Vahap Başkan seçilsin. Gerçekten buna da çok memnun oldum. Başkanımızın sonuna kadar yanındayız, kayıtsız şartsız destekleyeceğiz" dedi.

KURT: "GERÇEKTEN GÜZEL BİR HAREKET"

Mersin Arslanköylüler Dayanışma ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Raziye Kurt, Büyükşehir ile iletişimlerinin çok iyi olduğunu belirtti. Bu tür toplantıların kent yönetimi için önemli olduğuna vurgu yapan Kurt, "Gerçekten güzel bir hareket çünkü sonuçta onlar mülki amirler ise biz de en uçtaki halka dokunan insanlarız. O yüzden hemfikir olursak, beklentilerimizi ve onların yapabileceklerini birleştirirsek daha iyi hizmet olur ve daha memnun bir halk olur diye düşünüyorum" diye konuştu.

Harranlılar Derneği Başkanı Mahmut Polat ise STK'ların görüşlerinin alınmasının önemli olduğunu söyleyerek, "Gerçekten düşünülmesi gereken bir toplantıydı. Sayın Başkan'a buradan teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantı, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.