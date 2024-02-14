Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Dünya Bakliyat Günü ve Bakliyat Yemekleri Sergisi\'ne katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Ticaret Borsası tarafından 'Sağlıklı Beslenme ve Sağlıklı Yaşam İçin Bakliyat' sloganıyla düzenlenen 'Dünya Bakliyat Günü ve Bakliyat Yemekleri Sergisi' programına katıldı.
Mersin Ticaret Borsası tarafından 'Sağlıklı Beslenme ve Sağlıklı Yaşam İçin Bakliyat' sloganıyla düzenlenen 'Dünya Bakliyat Günü ve Bakliyat Yemekleri Sergisi' programına katılan Başkan Seçer, Türkiye'nin bakliyat işleme, pazarlama ve ihracatı konusunda en gelişmiş bölgesinin Mersin olduğuna dikkat çekti. Seçer, bakliyat sektörünün Mersin'e önemli bir ekonomik hareketlilik sağladığını aktarırken, sektörün istihdam yaratmasının yanı sıra diğer sektörlere de direkt ya da dolaylı olarak etki ettiğini belirtti.
Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir ile Meclis Başkanı Münir Şen'in ev sahipliğinde düzenlenen programda; Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kent protokolü, oda ve dernek başkanları, Mersin Ticaret Borsası üyeleri ve çok sayıda basın mensubu yer aldı.
Programda ilk olarak, Mersin Ticaret Borsası ve Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü iş birliğiyle düzenlenen 'Bakliyat Yemekleri Sergisi' gezildi. Sergide 13 çeşit bakliyattan yapılan 120 çeşit yiyecek yer aldı. Başkan Seçer ve kent protokolü sergide yer alan yemekler hakkında şeflerden bilgi alırken, programa katılım sağlayan Türk Yemek Uzmanı ve Yazar Sahrap Soysal ile de sohbet etti.
Başkan Seçer, Mersin'in bir ticaret kenti ve limanı aracılığı ile dünyaya açılma imkanı taşıyor olmasının bakliyat sektörünün özellikle 1980'li yıllardan sonra çok gelişmesine imkan sağladığını söyledi. Sektörün Mersin bölgesini ilgilendiren ayağının işleme ve ticaret kapasitesi olduğunu dile getiren Seçer, bakliyat sektörünün Mersin'e önemli bir ekonomik hareketlilik sağladığını aktardı. Seçer, sektörün istihdam yaratmasının yanı sıra diğer sektörlere de direkt ya da dolaylı olarak etki ettiğini dile getirdi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yetki ve sorumluluk alanlarında bulunan ve bakliyat sektörünü ilgilendiren çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi veren Başkan Seçer, şunları söyledi:
"Uzun yıllardır bekleyen bir imar planlaması düzenlemesi sorunu vardı Akdeniz ilçesinin. İlk beş yıllık görev süremiz içerisinde Mersin Büyükşehir Belediyesi uhdesindeki 1/5000'lik imar planlarının çalışmalarını bitirdik. Şu anda Akdeniz Belediyesi uygulama imar planlarını yapıyor ve birkaç ay içerisinde de bitireceğini umut ediyorum. Bu önemli, çünkü bakliyatçı firmaları gelişmek, genişlemek ve üretim kapasitelerini artırıcı yatırımlar yapmak istiyor ama yer bulmakta zorlanıyor. İşte bu çalışmaların nihayetlenmesi sonucunda artık o bölgede depolama alanı ya da fabrika alanı arazilerinin fiyatları makul seviyelerde olacak. İstemediğiniz kadar da arsa edinme, yeni yatırım yapma imkanı ortaya çıkacak."
Kentlerin her daim canlı bir organizma olduğunu ve kenti yönetenlerin de bu bilinç ile 10 yıl sonrasını düşünerek stratejiler geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi olarak tüm hizmetlerde söz konusu bilinç ile hareket ettiklerini kaydetti. Sözünü ettiği imar planlarının tamamlanmasının ardından demiryoluna paralel olarak ilk etapta Huzurkent Mahallesi'ne kadar gidecek 50 metre genişliğinde bir bulvar açmayı planladıklarını vurgulayan Seçer, şöyle devam etti:
"Bu muazzam bir iş olur ve kenti rahatlatır. Bu çalışma, kentin trafiğini özellikle Doğu-Batı aksındaki trafiği muazzam rahatlatır. Ancak Karayolları Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan mevcut D-400 karayolunun çok hızlı bir şekilde elden geçirilmesi, revizyona girmesi, yeni ölçülerle, yeni anlayışla refüjlerin daralıp, her bir gidiş-geliş bölgesine birer şerit ilave edecek bir alan yaratılıp rahatlatılması gerekiyor. Diğer taraftan zaten Karayolları Genel Müdürlüğü otobandan MTOSB'ye bağlantı yolunu açtı. Fakat MTOSB'ye kadar kendi uhdelerinde olan yolu yaparlarsa bu bölgenin trafiği de otobana akar ve burayı da rahatlatmış olur."
Loijstik sektörünü, 'Mersin'in birçok sektörünün yarattığı dev bir sektör' olarak tanımlayarak konuşmasını sürdüren Seçer, Mersin'de tarım, bakliyat, sanayi gibi her alanda hareketlilik olduğunu ve bu durumun üretimin bir başka bölgeye aktarılmasını zorunluğu kıldığını söyledi. Seçer, "Bu aktarımları deniz yolu veya kara yoluyla yapacaksınız. Türkiye'de İstanbul'dan sonra en yoğun lojistik filosunun olduğu bölge Mersin. Ama bizim bir lojistik köyümüz yok. İlgili bakanlığın, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ve sektördeki aktörlerin iş birliği ile Mersin'in bu yatırımı yapması gerektiğini söylemek istiyorum" dedi.
Mersin Büyükşehir belediyesi olarak yaklaşık 80 dekarlık bir alan üzerine, içerisinde 180 TIR kapasiteli yeni Nakliyeciler Sitesi'ni tamamlamak üzere olduklarını belirten Seçer, şunları kaydetti:
"Mayıs ayında, Huzurkent'te yapımı tamamlanan yaklaşık 80 dekar üzerindeki 180 TIR parkı, sosyal tesisleri, yazıhaneleri, bankası, lokantası olan yeni nakliyeciler sitesini Mersinli nakliyeci esnafının hizmetine kazandıracağız."
Konuşmasının son bölümünde birçok sektörün ortak talebi olan Organize İhtisas Küçük Sanayi Siteleri hakkında düşüncelerini paylaşan Seçer, şunları dile getirdi:
"Kümelenme yapalım, sektörleri bir araya getirelim. Mobilyacılar, bakliyatçılar, hurdacılar, oto tamircileri, galericiler bir araya gelmek istiyor. Bu duruma imkan sunacak yeni gelişme alanı Akdeniz ilçemizdir. Yeni yaptığımız imar çalışmalarından sonra orada arazi arzının artmasından sonra da bu işlere çok rahatlıkla yine işbirliği halinde el atıp çok kısa sürede netice alabiliriz. Belediyenin Ticaret ve Sanayi Odası'nın ve en önemlisi hükümeti ve bütün kurumları temsilen de Valiliğimizin bu işin içerisinde olması önümüzü açar, bizi rahatlatır, manevra kabiliyetimizi, hız kapasitemizi arttırır ve böylece Mersin'in birçok sorununu çözebileceğimizi düşünüyorum."
Konuşmaların ardından program yemek ile devam etti. Programda, Kum Sanatı Ressamı Doktor Ramazan Yumrutepe tarafından da gösteri yapıldı.
Son Dakika › Yerel › Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Dünya Bakliyat Günü ve Bakliyat Yemekleri Sergisi'ne katıldı - Son Dakika
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